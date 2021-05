Gemma Geis (Girona, 1979) serà la nova consellera d'Universitats i Recerca. La fins ara diputada de JxCat té una estreta vinculació al món universitari, ja que és professora a la Universitat de Girona (UdG), especialista en Dret Administratiu i doctora en Dret pel mateix centre. També va ser vicerectora d'aquesta universitat entre els anys 2013 i 2017. Com a investigadora s'ha centrat en l'execució de sentències urbanístiques, que van protagonitzar la seva tesi doctoral i li van merèixer el Premi Extraordinari de Doctorat en Dret l'any 2011.

Propera a Carles Puigdemont, va ser l'aposta de l'expresident de la Generalitat per encapçalar la llista per Girona de JxCat a les eleccions al Parlament del 2017. Als comicis d'aquest 2021 va repetir com a cap de llista per la demarcació en imposar-se a les primàries que la formació va celebrar per decidir les seves candidatures. Geis ha estat portaveu adjunta del grup parlamentari de JxCat i des de l'octubre de 2020 portaveu en substitució d'Eduard Pujol, que va ser apartat arran d'un presumpte cas d'assetjament. Va ser una de les impulsores de l'extinta Crida per la República, que es va acabar integrant a JxCat.Ocuparà una cartera sorgida del Departament d'Empresa i Coneixement, que quedarà transformat. La nova conselleria desenvoluparà les tasques que fins ara tenia assignades la Secretaria d'Universitats i Recerca, adscrita a Empresa i Coneixement. Tot i que la Generalitat ja havia tingut un Departament d'Universitats, cal remuntar-se 15 anys enrere per trobar la Conselleria d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació creada per Jordi Pujol i que va sobreviure durant el tripartit fins a l'any 2006. Va tenir com a consellers Andreu Mas-Colell, Carles Solà i Manel Balcells.