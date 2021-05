Jaume Giró s'ha convertit en el nou conseller d'Economia de la Generalitat, un dels departaments de més pes dins el Govern per ser l'encarregat de negociar els pressupostos i fixar les línies de la recuperació econòmica després de la crisi de la covid-19. Després de la renúncia d'Elsa Artadi, principal candidata a ocupar el càrrec, JxCat ha optat per un veterà de l'Ibex que ha cultivat estretes relacions amb les altes esferes empresarials i polítiques de Madrid i Barcelona. Amb més de 30 anys de carrera professional vinculada a grups com Naturgy, Repsol i La Caixa, Giró es postula com una figura de consens entre ERC i Junts, tot i que el seu nomenament ha generat recels a la CUP i alguns agents socials.

Jaume Giró Ribas (Badalona 1964) és llicenciat en Ciències de la Informació a la Universitat de Navarra i iniciar la seva carrera professional exercint de col·laborador al Diario de Navarra i La Vanguardia. L'any 1987 es va incorporar a l'agència Europa Press, primer com a redactor i després com a cap de la secció d'economia a la delegació de Barcelona. Aviat, però, va entrar a la comunicació corporativa, un món que li va obrir les portes dels grans despatxos. L'any 1990 es va incorporar a l'equip de comunicació de Catalana de Gas –després Gas Natural i actualment Naturgy-, on va arribar a exercir de director de comunicació fins al punt de convertir-se en l'home de confiança d'Antoni Brufau.La bona entesa entre els dos directius es va fer palesa l'any 2004, quan Giró va passar a ocupar la direcció general de comunicació de Repsol YPF, coincidint amb el nomenament de Brufau com a president del grup. En paral·lel, durant la seva llarga trajectòria a Naturgy, Giró també es va diplomar en Administració i Direcció d'Empreses a Esade.Els seus estudis li van valer per obrir-se portes més enllà de la comunicació corporativa. Així, l'any 2007 va passar a ocupar la presidència de Petrocat i, posteriorment, va ser nomenat conseller de Petronor.El seu últim gran salt dins l'Ibex va arribar l'any 2009, quan va aterrar al grup La Caixa com a director executiu en les àrees de comunicació, marca, patrocinis i relacions institucionals. Dos anys més tard va passar a ser director general adjunt de CaixaBank, sent un dels principals artífex de la sortida a borsa de l'entitat i consolidant-se com a home de confiança de l'actual president de Criteria i la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé. Tant és així que l'any 2014 va ser nomenat director general de la Fundació La Caixa, un càrrec que va abandonar el 2019 després d'arribar a un acord amb el mateix Fainé. No obstant això, veus de l'entorn financer assenyalen que les desavinences entre els dos directius van escalar després de l'1-O, ja que Giró va ser un dels que s'oposava al trasllat de seu de les empreses del grup La Caixa.Efímera etapa al BarçaAmb la fi del seu periple pels despatxos d'algunes de les grans empreses catalanes, Giró va crear la seva pròpia consultora de comunicació. Sota el nom 'Giró Consultants, Reputation & Strategy', és l'editor del magazín 'The New Barcelona Post', un mitjà d'informació empresarial, social i cultura, que "vol contribuir a potenciar la marca de Barcelona", tal com indica la seva pàgina web.En paral·lel a la posada en marxa d'aquest nou projecte, Giró va seguir ocupant l'esfera pública com a home fort dins la candidatura de l'actual president del FC Barcelona, Joan Laporta. L'empresari es perfilava com el responsable econòmic de la candidatura, amb la missió de refinançar el deute i restaurar la tresoreria del club. Durant la campanya, Giró es va mostrar totalment bolcat amb el projecte, afirmant en entrevistes que "la vida està per comprometre's amb causes".Pocs dies després de la victòria de Laporta, el que havia de ser un dels homes forts del nou projecte esportiu va decidir aparcar-lo. "Giró ha decidit no formar part de la junta per motius professionals que l'obligaran a passar molts dies del mes a Londres, el que fa inviable la seva dedicació plena a les tasques dins l'entitat", justificaven des de l'entitat blaugrana.Figura de consensGiró ha estat escollit per JxCat com a independent del Govern –no ocuparà la vicepresidència, tot i que la seva cartera s'hi associava en els darrers executius-, tot i que les seves relacions amb ERC també són bones. Alhora, el directiu és una veu respectada a Madrid, sobretot entre les altes esferes econòmiques. Bona prova d'això són les imatges que es van publicar el maig de 2019 arran del casament de la filla del mateix Giró a la localitat de Calella de Palafrugell. D'aquella celebració en va sortir una fotografia que es va convertir en tema de conversa estrella del moment. A la famosa instantània hi apareixien l'expresident de la Generalitat, Artur Mas; el president del Madrid i d'ACS, Florentino Pérez; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero; l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president de Criteria i la Fundació La Caixa, Isidre Fainé. En aquell casament també hi van assistir figures com l'advocat Miquel Roca o la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella.Pressupostos 'express', compliment del dèficit i relació amb els agents socialsLa cartera d'Economia que ocuparà Giró serà l'encarregada d'elaborar els pressupostos de la Generalitat, una missió que alguns dels agents socials insisteixen que s'acompleixi abans de l'estiu. També dependrà del departament la gestió dels fons de recuperació de la Unió Europea, encara pendents de l'aprovació per part de Brussel·les de la proposta de despesa que va elaborar el govern espanyol.El nou conseller també haurà de fer mans i mànigues per complir amb els objectius de dèficit després de la pandèmia, una missió prioritària per l'executiu central des de l'esclat de la crisi financera i que ha condicionat enormement els pressupostos dels últims anys. Finalment, Giró tindrà la missió d'aconseguir la fitxa bancària per a l'Institut Català de Finances (ICF) per consolidar una banca pública a Catalunya, un projecte en 'stand-by' des de fa una dècada.I més enllà de la conselleria, Giró tindrà el repte de guanyar-se la confiança de la CUP o agents socials com els sindicats, els quals s'han mostrat crítics amb el seu nomenament. La setmana passada, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, va afirmar que "no és una bona notícia" que Giró estigui al capdavant de la cartera d'economia, ja que representa "el paradigma de liberalisme", i li va llençar un avís. "Exigirem l'aplicació de polítiques econòmiques de caràcter social, que li quedi clar al nou conseller", va dir durant la celebració del congrés del sindicat aquest cap de setmana. Per la seva banda, la CUP va qualificar d'"inquietant" el seu nomenament i va assegurar que el perfil de Giró genera "neguit" entre la formació.