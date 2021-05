El fins ara director general de Centres Públics del Departament d'Educació i president del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray (Lleida, 1972), relleva Josep Bargalló com a conseller. Militant d'ERC, Gonzàlez-Cambray ha ocupat diversos càrrecs al Departament d'Educació, a Afers Socials i a la Diputació de Barcelona. En la pandèmia, ha tingut protagonisme com un dels màxims responsables del protocol per mantenir les escoles obertes. Ara, tindrà com a repte més immediat la gestió de les conseqüències de la covid-19 a les aules. El 2020, va ser un dels arrestats per la Guàrdia Civil en l'operació Volhov, que investigava el suposat destí irregular de subvencions públiques a l'entorn d'entitats i empresaris independentistes.

Gonzàlez-Cambray va néixer a Lleida però resideix a Barcelona des del 1996. Enginyer tècnic industrial i llicenciat en Màrqueting, ha treballat en l'empresa privada i l'administració. Ha estat professor de secundària i consultor en l'àmbit de la qualitat i l'organització del treball. Dins d'ERC, va ser secretari general de la Federació a Barcelona. A l'administració, ha estat director adjunt dels Serveis Territorials a Barcelona Ciutat pel Departament d'Educació i gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. Al Departament d'Acció Social i Ciutadania (actualment Drets Socials), va ser adjunt a la Secretaria per a la Immigració i director dels Serveis Territorials de Barcelona i, a la Diputació de Barcelona, ha estat coordinador de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports. El juny del 2018, torna a Educació, nomenat com a director general de Centres Públics per l'aleshores president de la Generalitat, Quim Torra. Des d'aquest càrrec, Gonzàlez-Cambray ha estat un dels màxims responsables dels protocols d'un curs escolar que va començar en plena pandèmia del coronavirus i que ha tingut com a principals mesures els grups estables i les mascaretes a l'aula. El retorn del setembre del 2020 va estar marcat per la il·lusió dels infants i adolescents de tornar a l'escola després de mig any sense trepitjar-la per l'esclat de la covid-19, però també per un escepticisme generalitzat sobre si el curs es podria fer tot de manera presencial i les crítiques dels sindicats, que trobaven insuficients les dotacions extraordinàries de docents i els protocols i demanaven ràtios d'alumnes més baixes.Tot i que els grups classe confinats han estat milers, amb diversos centres tancats durant algunes setmanes –com era previsible per les altes incidències del virus a la comunitat–, el curs s'ha mantingut presencial des del setembre. No ha estat així en altres països. La tornada després de Nadal va ser un dels moments més crítics, però finalment Educació i Salut han pogut mantenir les escoles obertes, això sí, no sense molts esforços, sobretot de la comunitat educativa i també de les famílies. Ara, Gonzàlez-Cambray relleva al capdavant de la conselleria Josep Bargalló, que n'ha estat titular en dues etapes, del 2003 al 2004 i del 2018 al 2021. La primera carpeta que es troba sobre la taula és com organitzar el proper curs, amb l'horitzó de superar la crisi de la covid-19 també als centres educatius. Així, una de les incògnites és quina aparença tindrà el nou curs davant de la covid-19. En una entrevista a l'ACN, el que ha estat el seu predecessor va avançar que el curs vinent començaria amb grups bombolla i mascareta i amb la idea de flexibilitzar les mesures de forma progressiva. En la mateixa entrevista, Bargalló va explicar que treballaven en un pla general de salut mental per aplicar a les escoles, els treballs del qual havien començat abans de la pandèmia i que, després de quedar aturats, s'han reprès "amb més força" precisament per la covid. Detingut en l'operació VolhovL'octubre del 2020 Gonzàlez-Cambray va ser arrestat per la Guàrdia Civil en el marc del cas Volhov juntament amb la directora general de Centres Concertats i Privats, Pilar Contreras, i una vintena de polítics i empresaris sobiranistes. Va ser detingut al Departament d'Educació i se'l van emportar a la caserna de Travessera de Gràcia, d'on va sortir en llibertat hores després. La Guàrdia Civil deia que Contreras i Cambray tenien un tracte de favor cap a l'exdirigent d'ERC Xavier Vendrell i, per tant, els atribuïa els delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències.La investigació té a veure amb el concert de l'Escola El Brot, un centre d'educació especial de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), la titularitat del qual és la Fundació Pedagògica El Brot. El president del patronat de la fundació és l'exdirigent d'ERC i exconseller Xavier Vendrell, que també va ser detingut. D'altra banda, durant la investigació de la Guàrdia Civil es va descobrir una suposada prevaricació en la requalificació de terrenys rústics per a la construcció d'un centre de negocis, un restaurant i una escola concertada a Cabrera de Mar (Maresme), en la zona denominada Complex Villa Bugatti, destinat a casaments i grans esdeveniments. L'escola l'havia de tirar endavant la Fundació El Brot.A més de la requalificació, la investigació va posar sobre la taula adjudicacions d'obra per procediments no reglats, possibles irregularitats per part del Departament d'Educació de la Generalitat en la concessió del concert a l'escola i la modificació suposadament irregular del terreny rústic a urbanitzable, mitjançant la requalificació municipal aprovada pel ple de l'Ajuntament de Cabrera.