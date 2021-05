Laura Vilagrà serà la nova consellera de la Presidència del Govern de la Generalitat. L'elecció de la santpedorenca per ser al nou Govern de Pere Aragonès busca comptar amb un perfil que reforci la gestió en un context econòmic i social complex per la pandèmia de la covid-19. Vilagrà té experiència en direcció i gestió d'equips, coneixements del tercer sector vinculat a l'àmbit social i d'inserció laboral així com també en les institucions públiques. La nova consellera a més de ser independentista té llarga experiència i coneixement del món local. Va néixer a Santpedor el 1976 i és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i un màster de Direcció Pública a ESADE.

Vilagrà va ser alcaldessa de Santpedor entre 2003 i 2015 i diputada d'ERC al Parlament de Catalunya entre el 2006 i el 2011. De fet, va ser l'alcaldessa més jove de Catalunya segons reivindica ERC. Del 2016 i fins a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, va ser la delegada del Govern a la Catalunya Central. Amb l'aplicació del 155, Vilagrà va decidir fer un canvi a la seva trajectòria professional i va apartar-se de la política. Per això va assumir el càrrec de gerent de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella (AMPANS), una entitat del tercer sector en l'àmbit de la discapacitat. També ha estat formadora externa de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i ha estat gerent del Consell Comarcal del Bages. En el terreny personal, Vilagrà es reivindica com una nedadora "de resistència". La nova consellera destaca que la piscina l'ha acompanyada tota la vida. Des dels 3 anys ha nedat, participant en competicions i sent monitora de nens i adults.