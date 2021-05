La nova consellera de Cultura, Natàlia Garriga, arriba al departament en plena recta final de la pandèmia de la covid-19. Això fa que hagi d'entomar, només aterri, la recuperació d'un sector especialment tocar després de mesos de restriccions, tancaments dels escenaris i reduccions de públic en els espectacles i esdeveniments culturals. Garriga, que és una dona de partit i pertany a la direcció d'ERC, ha treballat molt a prop del president, Pere Aragonès, i els republicans la consideren molt propera a ell. Fa anys que està implicada en política i ha ostentat diferents càrrecs tècnics a l'administració, però l'únic amb connotacions culturals és la gerència de l'Institut Català de les Empreses Culturals entre el 2007 i el 2016.

Els republicans, que recuperen amb Natàlia Garriga el control d'aquest departament després de molts anys, han decidit ubicar en el lideratge d'aquesta conselleria a una dona de la confiança del president, Pere Aragonès, i que fins ara ha portat el pes sectorial de la política cultural al partit. De fet, Garriga ha estat fins ara la directora de Serveis de Vicepresidència de la Generalitat, àrea liderada fins fa poc pel propi Aragonès; i a més continua sent secretària nacional de Política Cultural i Educació dins la direcció d'Esquerra Republicana. Amb el seu nom, ERC opta per un perfil de gestió, tècnic, allunyat de les cares conegudes pel gran públic, però que els seus companys asseguren que coneix bé el sector que ara liderarà.La nova consellera va néixer al 1969, és llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, màster en funció directiva a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, té un postgrau de comptabilitat per a advocats, Facultat Empresarials Universitat de Barcelona, va estudiar finances per a directius a ESADE, i té un curs sobre habilitats per a rendibilitzar inversions d'ESADE. En l'àmbit professional, abans d'arribar a la direcció de Serveis de Vicepresidència, Garriga ha estat professora de la Universitat Oberta de Catalunya en el curs d'introducció al dret dels estudis d'economia i empresa, va ser responsable tècnica a la Secretaria de Coordinació Interdepartamental al 2004, va exercir de cap de gabinet del mateix càrrec, i al 2006 va ser responsable tècnica a la Direcció General de Coordinació interdepartamental. Poc després, al 2007, va ser la gerent de l’Institut Català de les Empreses Culturals, càrrec que va ostentar fins el 2016.