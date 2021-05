Roger Torrent ha estat des del primer moment a les travesses de consellers per al nou Govern. Després de poc més de tres anys com a president del Parlament i més de deu d'alcalde de Sarrià de Ter, arriba a l'executiu català per continuar la seva carrera política, assumint ara el Departament d'Empresa i Treball. Tot això amb només 41 anys. I és que Torrent ha estat el president del Parlament més jove de la història i als 20 anys ja era regidor del seu poble. El substitut de Carme Forcadell afronta la nova etapa amb l'amenaça de la querella que la Fiscalia ha presentat contra ell i altres exmembres de la Mesa per haver permès votacions relacionades amb l'autodeterminació i la monarquia.

Després del seu pas per la política municipal, Torrent va assumir el 2018 la presidència del Parlament quan feia 6 anys que era diputat de la cambra catalana. El mateix Torrent sempre ha reconegut que la presó i l'exili d'Oriol Junqueras i Marta Rovira han portat a un relleu generacional forçat al partit. Ara se'n va de la presidència del Parlament amb una querella de la Fiscalia contra ell i altres membres de la Mesa per desobediència. Concretament per haver permès votacions relacionades amb l'autodeterminació i la monarquia. Caldrà veure, per tant, com acaba aquest procés judicial i les implicacions que té en la seva carrera política, ja que podria comportar la seva inhabilitació durant una temporada. El procés judicial però encara està en una fase inicial. El seu mandat com a president del Parlament ha estat marcat per les discrepàncies obertes amb JxCat i, especialment, amb el qui ha estat vicepresident primer, Josep Costa. Des de Junts li han retret al llarg de tot el mandat que no permetés la sessió d'investidura a distància de Carles Puigdemont. I la nova presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha marcat distàncies amb el mandat de Torrent donant a entendre que ens els darrers anys no s'ha preservat prou el Parlament d'ingerències externes. Des de JxCat també li retreuen que permetés la retirada de l'escó de Quim Torra quan va ser inhabilitat. D'altra banda, també en l'àmbit judicial, Torrent va presentar una querella contra l'exdirector del CNI per espionatge a través del hackeig del seu telèfon mòbil. I és que es va fer públic que darrere hi havia el programa d'espionatge Pegasus, que només poden comprar governs i forces i cossos de seguretat. Una querella que, de moment, ha estat admesa a tràmit. Torrent va ser alcalde de Sarrià de Ter del 2007 al 2018, una dècada, fins que va deixar el càrrec per assumir la presidència del Parlament. A la cambra catalana, on és diputat des del 2012, també ha exercit de portaveu adjunt de JxSí, la coalició electoral que el 2015 va agrupar CDC i ERC.