En dies de calor com els que estem vivint, mantenir una temperatura fresca a casa és fonamental per convertir la nostra llar en un lloc còmode i agradable. La climatització pot ajudar-nos, però suposa una despesa considerable, per la qual cosa mai sobra seguir alguns trucs per intentar que la calor no s'apoderi de les nostres habitacions i alhora que la factura energètica no ens amoïni.

Ja sabem que si el nostre pis és uns baixos o està situat en els pisos inferiors serà sempre més fred que els situats a la part més alta dels edificis, que el terra ceràmic no és tan càlid com per exemple el parquet o la moqueta i que és fonamental tenir un bon aïllament tèrmic a l'habitatge i reparar les possibles esquerdes o fissures per les quals podem perdre calor o guanyar-ne en funció de l'època de l'any. No obstant això, a vegades aquests canvis suposen una important inversió de diners que no sempre ens podem permetre, per la qual cosa us proporcionem unes pautes a seguir que no són tan costoses i que poden ajudar-nos.

- Omplir de plantes casa nostra. Aquestes aporten humitat a l'ambient, i no només això: el color verd a més, aporta frescor.

- Canviar l'orientació dels mobles. Si l'espai ens ho permet i podem situar en una altra zona el llit, evitarem acostar-lo a la finestra o a aquelles parets a les quals el sol toca durant tot el dia.

- Regar el jardí i les terrasses al capvespre per refrescar la zona.

- Canviar les cortines que tinguem a l'hivern i col·locar-ne d'altres de més lleugeres, amb teixits naturals com el cotó, o el lli. Les cortinetes més fines són perfectes, perquè proporcionen intimitat, però deixen circular l'aire.

- Substituir les bombetes incandescents pels leds, que fan menys calor.

- Pintar la casa de blanc o de colors clars. Aquestes tonalitats també s'aconsellen a la resta d'accessoris com els tèxtils, per exemple.

- Sembrar plantes trepadores perquè puguin anar pujant per la façana. Amb elles crearàs una barrera natural contra la calor.

- Posar la rentadora i el rentavaixella al capvespre o a la nit, i tenir tots els electrodomèstics apagats totalment quan no s'utilitzin. El fet de tenir-los en stand-by, desprenen calor (a part que també consumeixen).

- Col·locar un plat amb glaçons de gel davant del ventilador. D'aquesta manera, l'aire sortirà més fred.

- Baixar durant el dia o les hores de més calor totes les persianes i tancar les finestres, i ventilar durant el capvespre i la nit. Aconseguirem realment baixar la temperatura ambiental uns quants graus.