Ajudes econòmiques i formació són dues eines fonamentals per reactivar el teixit productiu i fer-ho com més aviat millor. Així és com Fundació MAPFRE vol ajudar les petites i mitjanes empreses a mantenir i impulsar l’ocupació, així com minimitzar els efectes socials i econòmics que la pandèmia està provocant al país.

Per assolir aquests objectius la Fundació ha posat en marxa la segona convocatòria extraordinària d’Ajudes a l’Ocupació Accedim Covid 2021. Gràcies a aquest programa, ja s’han concedit ajudes a l’ocupació dirigides a un total de 550 petites empreses, autònoms i entitats socials de fins a 6 treballadors.

Aquesta segona edició no només ha superat totes les expectatives de participació, també inclou novetats: conscients de la importància que té la formació en un entorn canviant com l’actual, Accedim Covid inclou aquest any una atractiva oferta d’accions formatives dirigides a les empreses beneficiàries, i posa a la seva disposició accés gratuït a més de 400 cursos gràcies a la participació de tres plataformes especialitzades en formació en línia: Astex, Bizpills Group i Aicad.