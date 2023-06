Temps per assaborir: com gaudir la gastronomia sense pressa

Cervezas Alhambra comparteix “L'art d'assaborir sense pressa”, un decàleg sobre la seva manera d'entendre la gastronomia de manera pausada i assaborint cada matís.

El nostre dia a dia està marcat per un ritme de vida frenètic. La falta de temps per a la família, els amics, menjar o fins i tot dormir, ens té condicionats. Per això, en un món cada cop més accelerat i orientat cap a la gratificació instantània, hi ha un moviment que busca rescatar els plaers simples i autèntics de la vida: Slow Food. Aquest moviment que va sorgir el 1989 busca contrarestar els ritmes de vida accelerats i combatre el desinterès general sobre allò que consumim, així com la seva procedència.

Igual que el moviment Slow Food, Cervezas Alhambra advoca per un enfocament pausat i reflexiu cap a l'acte d'assaborir la gastronomia deixant de banda les presses i els compromisos, i submergint-se en un ritual de degustació que desperti els nostres sentits i ens connecti amb el present. I és que en la voràgine de rutina en què estem immersos, ¿us heu parat a reflexionar alguna vegada, quan va ser l'última vegada que vau estar concentrats en una cosa sense estar pensant el que havíeu de fer després? ¿Què faríeu si tinguéssiu temps de qualitat per relaxar-vos o dedicar-lo al que volguéssiu? Potser és hora de posar fre. Per això, us convidem a fer el següent test i descobrir com d'accelerats aneu per la vida.

La gastronomia, millor a foc lent

Com diu el refrany “les presses no són bones conselleres” i hi ha moments en què cal parar. Moltes vegades en la rutina diària, dediquem 15 minuts a dinar (i encara gràcies!), i no estem assaborint, ni gaudint de l'acte de dinar. La gastronomia necessita pausa, necessita degustar els matisos i acompanyar-la d'un bon maridatge. I això només es pot aconseguir amb temps.

Per a Cervezas Alhambra, la gastronomia sorgeix del mestratge, l'esforç, la dedicació, el coneixement i el respecte per l'origen. I és que, com assenyalen des de la marca, res que valgui la pena es fa de pressa. Per això, per a Cervezas Alhambra el principal ingredient a l'hora d'abordar la gastronomia és el temps: temps per conèixer d'on sorgeixen les idees de cada creació, temps per preocupar-se per escollir els millors ingredients i temps per innovar cada dia en la manera de fer les coses. Perquè les millors coses requereixen el seu temps, i perquè forma part de la naturalesa d'assaborir, fer-ho sense pressa.

Aquesta manera d'entendre la gastronomia és un art i una invitació a gaudir amb temps, de manera pausada i assaborint cada matís. Per estendre la seva visió sobre això, Cervezas Alhambra en conjunt amb diferents col·laboradors de la marca, com xefs, hostalers, tastadors professionals, crítics, personalitats de la indústria… han elaborat un decàleg anomenat “L'art d'assaborir sense pressa” amb deu punts amb la visió sobre la gastronomia enfocada en origen, matèria primera i creació contemporània.

És hora de començar a gaudir dels plaers de la vida, ho aplicareu al vostre dia a dia?