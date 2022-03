Una segona oportunitat per a tothom

F

a només 7 anys que Bizum va arribar a les nostres vides, però el seu ús ha suposat una autèntica revolució per als micropagaments entre particulars. Si mirem enrere, com ha canviat la vida a nivell financer en els darrers 15 anys? Recordeu quan totes les operacions es feien a les oficines? O, com funcionaven les transaccions sense l'app del banc al telèfon intel·ligent? Les coses han canviat molt i molt de pressa. S'ha produït una evolució tan vertiginosa que no tothom és capaç d'adaptar-s’hi. Perquè no és el mateix pertànyer a la generació Z que al col·lectiu dels més grans de 65 anys, ni haver nascut en un poble recòndit de la regió més pobre de Mèxic que en una capital europea. Garantir-hi l'accés de tothom, més enllà de l'edat, el lloc on es visqui o les condicions socials que es tinguin, es converteix llavors en una necessitat cabdal per al progrés de la societat en conjunt.

Una necessitat per a la qual la inclusió financera s’ha revelat com una peça clau. I en són plenament conscients a Banco Santander. Per això l'entitat fa anys que facilita accés, finançament i educació financera als col·lectius més vulnerables, entre ells, el de les persones privades de llibertat que aquí es personalitza en noms com els de José Alberto, Cándido o Ángel.

Tots tres són interns del Centre Penitenciari de Burgos i, entre les diferents activitats que s'ofereixen a la institució, s'han decantat pel programa de Finances per a Mortals-Justícia Educativa. Englobat dins de la iniciativa Finances per a Mortals, que només el 2021 va arribar a més de 75.000 persones, Santander ha posat en marxa aquesta acció juntament amb Institucions Penitenciàries per aconseguir que aquest col·lectiu comprengui millor la cultura financera i econòmica actual amb un clar objectiu inclusiu. Perquè com reivindica José Alberto, aquí “estem ficats en un bucle i sembla que no existim, però existim i tenim dret a la reinserció”.

Elena Ramos, directora del Centre Penitenciari de Burgos. Foto: Sergio González.

Elena Ramos, directora del Centre Penitenciari de Burgos, coincideix amb ell que “els interns necessiten rebre aquest tipus de formacions per continuar desenvolupant-se”. Les sessions de Finances per a Mortals-Justícia Educativa, que es desenvolupen gràcies a la col·laboració de SANFI i de formadors voluntaris de Banco Santander, tenen l'objectiu que ningú es quedi enrere, i doten els alumnes de coneixements bàsics i fonamentals, inclòs el maneig de la banca digital, perquè puguin preparar-se per a un futur fora de la presó. En aquest sentit, José Alberto reconeix que no sabia que existien els bizums, ni com es feien servir, de fet, quan ell va entrar al centre penitenciari els telèfons mòbils no eren ni tàctils.

Per això, sota el punt de vista de la directora, el programa, que ja s'ha impartit en altres centres penitenciaris com el de Picassent, Meco, Teixeiro, El Dueso, Castelló II, Sevilla II, Múrcia II o el Centre d'Inserció de Astúries té un doble impacte. En primer lloc, els ensenya conceptes financers bàsics que desconeixen. I, d'altra banda, els serveix com a assessorament en matèria d'emprenedoria o autoocupació, per la qual cosa “que Banco Santander posi a la diana el centre penitenciari és molt valorable”.

José Alberto és un dels interns del Centre Penitenciari de Burgos. Foto: Sergio González.

Per un futur

José Alberto o Ángel volen muntar els seus propis negocis un cop surtin del centre penitenciari. Ángel ha descobert la seva vocació treballant a la fleca dins de la institució i somia muntar o reobrir un negoci relacionat amb aquest sector. Ell va decidir apuntar-se al programa de Finances per a Mortals-Justícia Educativa perquè desconeixia què havia de fer per ser autònom o els llocs on ha d'acudir com la Seguretat Social o Hisenda, com funcionen els bancs o les noves tecnologies.

Ángel ha descobert la seva vocació treballant a la fleca dins de la institució. Foto: Sergio González.

“No sabia que amb el mòbil es podien fer pagaments, fins i tot per comprar una pasta en una fleca. Això de portar monedes desapareixerà amb el temps”, se sorprèn Ángel, que està molt agraït al projecte de Banco Santander i Institucions Penitenciàries perquè quan surti, ho farà amb uns coneixements financers bàsics. Per la seva banda, Cándido, que a la presó treballa per ajudar a fer més fàcil la vida d'altres interns que estan malalts, reclama la importància de “donar visibilitat a la realitat dels que vivim aquí i que vegin que som gent normal”.

Per impartir aquestes sessions, han comptat amb la col·laboració de José María Sáinz-Pardo, voluntari de Banco Santander, que així que es va assabentar del projecte de Finances per a Mortals-Justícia Educativa hi va voler participar. Actualment està jubilat i té el temps per “a través d’aquesta iniciativa poder-los ajudar”. Els interns, que s'hi dirigeixen com a 'Don Chema', només tenen paraules d'elogi per al seu formador i José María assegura que “ells s'han obert a donar-li tot allò que tenien”.

Cándido treballa per ajudar a fer més fàcil la vida daltres interns que estan malalts. Foto: Sergio González.

La mecànica del programa és senzilla: consisteix en un conjunt de sessions formatives que tenen com a objectiu facilitar educació financera bàsica per a la inclusió de les persones privades de llibertat, dotant interns i internes dels coneixements economicofinancers suficients que els permetin prendre decisions personals i familiars sobre les seves finances quotidianes de manera responsable i informada.

Per una societat més preparada

Finanzas para Mortales-Justicia Educativa forma parte de la apuesta de Banco Santander por contribuir a la inclusión financiera de los colectivos más vulnerables desde la formación. La entidad tiene el compromiso de empoderar financieramente al menos a 10 millones de personas en todo el mundo entre 2019 y 2025 a través de iniciativas y programas de acceso, financiación y educación financiera, que ya han beneficiado a 7,4 millones de personas financieramente vulnerables en sólo tres años, como micro emprendedores, particulares, familias y pymes en dificultades, o colectivos en riesgo de exclusión.

Finances per a Mortals-Justícia Educativa forma part de l'aposta de Banco Santander per contribuir a la inclusió financera dels col·lectius més vulnerables des de la formació. L'entitat té el compromís d'empoderar financerament almenys 10 milions de persones a tot el món entre el 2019 i el 2025 a través d'iniciatives i programes d'accés, finançament i educació financera, que ja han beneficiat 7,4 milions de persones financerament vulnerables en només tres anys, com microemprenedors, particulars, famílies i pimes en dificultats, o col·lectius en risc d'exclusió.

José María Sáinz-Pardo, voluntari de Banco Santander. Foto: Sergio González.

Totes aquestes accions busquen apropar els conceptes financers més usats a totes les persones, més enllà de les seves edats, condició social o lloc de naixement. Per això també desenvolupa altres iniciatives com Correos Cash, que ajuda l'Espanya rural a no perdre el contacte amb els serveis financers bàsics i les operacions més comunes com lliurar o rebre efectiu a les més de 4.600 oficines amb què compta Correus a tot el territori espanyol.

