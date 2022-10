El producte andalús que traspassa fronteres

T

al com deia l’escriptor i poeta francès, Georges Duhame, “el mediterrani acaba on l’olivera deixa de créixer”. I és que ni la història, ni la cultura, ni la tradició de l’Europa mediterrània s’entén sense el seu producte estrella: l’oli d’oliva. Van ser els fenicis els que van portar les oliveres a la península ibèrica i els romans els que van vestir els seus camps d’oliverars i van expandir la tradició d’extreure’n l’oli. Fins avui, que Espanya és un dels principals productors mundials del també conegut com a or líquid. En aquesta línia, la producció espanyola representa prop del 60% de la producció de la Unió Europea i el 45% de la mundial.

Jaén se situa al cap de les regions amb més producció d’oli. Tant és així que molts la consideren la capital mundial de l’oli d’oliva. El seu clima sec i calorós fa d’aquesta regió andalusa l’ecosistema idíl·lic per al creixement dels oliverars. De fet, segons l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), la província va produir el 38% del total d’oli d’oliva espanyol de la campanya 2020/21. I només l’últim any, les vendes exteriors d’aquest producte han superat els 300 milions d’euros, convertint-se a més, segons la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de Jaén, en la regió que més exporta als Estats Units.

Oportunitat de negoci

I és precisament en la internacionalització on moltes empreses de la zona dedicades a la fabricació d’oli han vist una oportunitat per al creixement del seu negoci i la consolidació del seu producte. És el cas d’Aires de Jaén, una empresa situada a tan sols vuit quilòmetres de pobles com Jabalquinto i Mengíbar. La companyia familiar és una de les principals exportadores d’oli d’oliva verge extra d’Andalusia, després d’haver apostat des dels seus inicis per portar l’or líquid més enllà de les nostres fronteres, tal com explica la directora general de la companyia i tercera generació de la família, Rosa López: “fer-se un lloc en un mercat nacional no és fàcil. És més fàcil en exportació perquè encara hi ha molt camí per recórrer i molta cultura per difondre respecte a l’oli d’oliva verge extra fora de la nostra frontera”.

L’exportació ha sigut una de les claus del creixement d’Aires de Jaén, que encara que va néixer el 1965 de la mà de Matías López López, avi dels actuals gerents, no va ser fins fa poc més d’una dècada que l’aposta de la nova generació familiar per les vendes internacionals va impulsar la consolidació del negoci. Avui dia, la companyia compta amb un total de 32 treballadors, comercialitza 9 milions de litres d’oli a l’any, i té presència en més de 50 països, als quals exporten cada any uns 4 milions de litres de la producció total. Per fer-ho, la companyia familiar ha posat en valor el territori on s’assenta i desenvolupa la seva activitat des de la dècada dels 60 i el patrimoni agrícola andalús, contribuint així al desenvolupament de zones productores com la província andalusa, tant a nivell social com a nivell econòmic.

“Indústries d’aquest tipus, ubicades en aquests entorns, fixen població, i posen de manifest que existeixen altres alternatives, molt vàlides per fomentar el desenvolupament de les persones”, recalca Matías López, germà de Rosa i també director general de l’empresa. És el cas del seu nebot José Manuel, fill de Rosa López, que, després de formar-se a Madrid, va tornar a la seva terra d’origen per apostar per l’entorn rural i seguir amb el negoci familiar convertit en responsable d’Exportació de les zones d’Amèrica del Nord, Llatinoamèrica i el Golf Pèrsic: “A un jove que té l’oportunitat de fer-ho li diria que, si s’ho pot permetre, es formi i torni aquí”.

Acompanyant indispensable

