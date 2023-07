Tot preparat per gaudir de Prime Day, l'esdeveniment anual d'ofertes d'Amazon

Contingut ofert per:



Ja és aquí l'esdeveniment anual d'ofertes d'Amazon, 48 hores en què els clients Prime de tot el món podran beneficiar-se d'ofertes increïbles en primeres marques com Samsung, Cecotec, Xiaomi, Dodot, Garmin, Sony, Lenovo, Vans, Philips i moltes més.

Amazon amb les pimes

També podran gaudir de grans estalvis durant aquest any i més ofertes que mai de col·laboradors comercials que venen a Amazon, majoritàriament petites i mitjanes empreses com Olistic Science, Flamingueo, Pisamonas, Freshly Cosmetics i Singularu. L'aposta de la companyia per donar suport a les PIMES és forta i, entre altres iniciatives, ha creat una botiga amb una selecció de petites i mitjanes empreses (Amazon.es/primedaypymes) per facilitar que els clients puguin descobrir aquests i altres productes així com les històries d'algunes empreses.

Aquestes són algunes de les 15.000 pimes espanyoles que venen els seus productes a Amazon. També, entre els esforços i accions que Amazon realitza per recolzar les pimes, ara els propietaris de petites empreses poden accedir sense cost addicional a Business Prime Duo com a part de la seva subscripció Prime i accedir a preus exclusius per a empreses, en productes seleccionats, quan comprin per als seus negocis.

Sent Prime tot són avantatges

Actualment, més de 200 milions de persones a tot el món ja es beneficien dels molts avantatges de ser Prime, com enviaments gratuïts i il·limitats en milions de productes. Podràs subscriure't a Amazon Prime si encara no ho ets i rebre totes les compres els dies que duri Prime Day en els propers dies així com d'accés anticipat a les Ofertes flash d'Amazon.es, Prime Day i molt més.

A més, podràs accedir a tots els serveis inclosos en la subscripció com Prime Video, en què podràs gaudir del millor contingut en sèries i pel·lícules; també tindràs la possibilitat d'escoltar més de 100 milions de cançons i podcasts sense anuncis amb Amazon Music, escollir entre centenars de llibres electrònics per a Kindle amb Prime Reading, emmagatzematge il·limitat de fotos amb Amazon Photos, videojocs exclusius i una gran varietat de jocs gratuïts cada mes amb Prime Gaming.

Les millors ofertes de Prime Day

Hem tingut la sort de saber per endavant alguns dels productes que estaran d’oferta a l'esdeveniment Prime Day d'Amazon. Heus aquí la nostra selecció de gangues: