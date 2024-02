Espanya, país clau per al futur de la investigació oncològica

Per a Laura Colón, directora d'Oncologia d'AstraZeneca Espanya, aquest Dia Internacional del Càncer, “volem incidir que a la nostra companyia treballem en moltes àrees de recerca, tant en la resposta i la reparació de l'ADN, com amb els anticossos conjugats, la immunooncologia, els marcadors tumorals o la teràpia cel·lular, sempre amb un ambiciós compromís que és la nostra meta principal: poder parlar, si no de cura, sí de cronificació del càncer, buscant el màxim benefici possible i menor toxicitat perquè els pacients tinguin bona qualitat de vida”.

Espanya és un país clau per al futur de la investigació contra el càncer: comptem amb alguns dels millors investigadors i clínics en Oncologia a nivell mundial, que han possibilitat aconseguir desenvolupaments molt importants els darrers anys; gràcies a això un gran nombre de pacients es beneficien cada any d'investigacions dutes a terme per AstraZeneca en Oncologia. “Gràcies al fruit del nostre treball, i de la mà dels millors especialistes, avui estem en disposició d'oferir als pacients diferents tractaments per a càncer de pulmó, mama, pròstata, tumors ginecològics, urològics, gastrointestinals i tumors hematològics, i en un futur proper esperem poder oferir noves teràpies en altres patologies, basades en nous enfocaments, com el desenvolupament de molècules petites i receptors de cèl·lules T contra tumors sòlids”, afegeix Rick R Suárez.

Hi ha molts reptes per endavant, com és garantir un accés equitatiu a una atenció de qualitat, potenciant els sistemes sanitaris per augmentar el cribratge i l'accés a les proves de biomarcadors i el diagnòstic precoç en càncer. En aquest sentit, és fonamental continuar treballant per garantir l'accés universal als tractaments oncològics que cada cop estan més orientats a impulsar una Medicina de Precisió personalitzada i ajustada a les característiques de cada pacient. Cal continuar avançant en el desenvolupament de plans d’implementació i de garantia d’accés a aquestes proves. “El nostre objectiu és que, en els propers anys, l'abordatge de la malaltia, la medicina de precisió i l'accés als tractaments innovadors hagin avançat tant que no calgui recordar el Dia Mundial del càncer de manera commemorativa, sinó com a motiu de celebració”, conclou Marta Moreno.