Un autobús per detectar la malaltia renal crònica i conscienciar-ne la població

Text: Rocío Soler

És una patologia desconeguda, però el 15% de la població adulta a Espanya té algun grau de malaltia renal crònica (MRC), cosa que significa que la pateixen més de set milions de persones. I això no és tot. Del total de la població adulta, el 13,8% té diabetis tipus 2, i una de cada tres persones també pateix l’MRC. Per tant, es considera que les persones amb diabetis tipus 2, entre d’altres, són de risc molt alt.

Davant aquest escenari, la farmacèutica AstraZeneca va posar en marxa, el 9 de març, una campanya amb motiu del Dia Mundial del Ronyó, anomenada El diagnòstic precoç parteix de tu.

L’acció va consistir a col·locar un autobús a la plaça de Felipe II de Madrid durant el 9 i 10 de març amb l’objectiu d’oferir proves de diagnòstic a persones que es poguessin considerar de risc davant la malaltia renal crònica o alguna de les seves malalties associades: la insuficiència cardíaca (IC) i la diabetis tipus 2 (DM2).

La farmacèutica ha comptabilitzat més de 1.000 proves fetes en tan sols dos dies. D’entre totes les persones, l’actor Jesús Olmedo també va voler fer-se el test.

Objectius de la campanya

En l’acte hi van ser presents la directora d’Afers Corporatius i Accés al Mercat d’AstraZeneca, Pilar Pasarón; el president de la Federació Nacional d’Associacions ALCER, Daniel Gallego, i la gerent de la Federació Espanyola de Diabetis (FEDE), Mercedes Maderuelo.

En declaracions a aquesta mitjà, Pilar Pasarón va fer especial èmfasi en la importància de conscienciar-ne la població. «El principal objectiu d’aquesta campanya és que les persones coneguin la malaltia i els seus riscos i decideixin fer-se proves regularment perquè, en cas de tenir-la, es pugui tractar de manera precoç», va explicar la professional d’AstraZeneca.

Representant de FEDE, Mercedes Maderuelo; Pilar Pasarón, directora d'Assumptes Corporatius i Accés al Mercat de AstraZeneca; i l'actor, Jesús Olmedo.

«Només cal fer-se una anàlisi de sang i una altra d’orina», va remarcar, i va afegir que «tots els tests es poden fer a l’atenció primària».

Així mateix, va remarcar les xifres que giren entorn de l’MRC i va assegurar que el 30% de les persones que la pateixen «poden presentar complicacions greus».

Per la seva banda, Daniel Gallego va insistir en el «gran desconeixement» que hi ha entorn de l’MRC.

«De la mateixa manera que una persona pregunta al seu metge pel colesterol, també li ha de preguntar pels ronyons», va afirmar el president d’ALCER.

Gallego també va instar a una millor organització des de l’atenció primària per abordar l’MRC al·ludint a un lleu percentatge de diagnòstic precoç per falta d’estratègies, alertes i protocols.

L'actor, Jesús Olmedo, se suma al DM del Ronyó.

Finalment, va voler posar en relleu les «terribles xifres» sobre la malaltia. «El 2040 l’MRC estarà entre les cinc primeres causes de mortalitat al món», va concloure.

Mercedes Maderuelo, va centrar el seu missatge a reivindicar la complexitat que suposa la diabetis tipus 2 quan està relacionada amb l’MRC.

«Totes les persones que tenen diabetis tipus 2, com les que tenen hipertensió, han de ser estrictament responsables amb el seu tractament, perquè, en cas de no ser-ho, apareixeran complicacions, com l’MRC», va advertir la gerent de FEDE.

Va argumentar que el fet de tenir diabetis tipus 2 no és condició indispensable per desenvolupar l’MRC. No obstant, dels sis milions de persones amb diabetis tipus 2, al voltant del 30-35% tenen l’MRC al llarg de la seva vida.

Per això, un acte de prevenció i revisió és el millor per tractar-se.