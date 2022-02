Immunooncologia, una dècada avançant en la lluita contra el càncer

Un projecte de:





Recentment s'han complert 10 anys des que l'Administració de Medicaments i Aliments dels Estats Units (FDA) va autoritzar el primer tractament d'immunoteràpia per tractar el melanoma metastàtic. Pocs mesos després, l'Agència Europea de Medicament (EMA) també ho va fer. Des de llavors la immunooncologia ha evolucionat fins a convertir-se en el tractament d'elecció per a determinats tumors i ha millorat les taxes de supervivència i la qualitat de vida dels pacients.

La immunooncologia consisteix a estimular el sistema immunològic dels pacients per fer front als tumors. Aquest nou concepte en els tractaments oncològics ha canviat radicalment les expectatives de supervivència de milers de pacients i de les seves famílies.

Fites en una dècada

La immunooncologia va començar a aplicar-se en les fases avançades del melanoma i el càncer de pulmó, i després s'han anat ampliant les seves indicacions al càncer de bufeta, ronyó, als tumors de cap i coll i també al càncer gàstric, entre d'altres. La immunoteràpia ha aconseguit que molts pacients amb malaltia avançada se'n beneficiïn i aconsegueixin la supervivència fins a cinc anys després d'haver començat el tractament.

La immunooncologia no desplaça les teràpies clàssiques, que segueixen sent imprescindibles i molt eficaces en el tractament de molts càncers, però representa una eina terapèutica més a disposició dels oncòlegs. És versàtil, es pot utilitzar sola o en combinació amb altres teràpies, abans i després de la cirurgia. Ara el seu ús s'està ampliant al tractament de tumors en etapes més precoces, quan el sistema immune està més intacte i hi ha una possibilitat més gran de millorar-ne els resultats.

La importància de la Prevenció

En la lluita contra el càncer, la prevenció és clau. En concret, el càncer de pulmó és el tumor que més morts anuals causa a Europa i s'estima que en els propers 20 anys se'n duplicarà la incidència. A Espanya, es diagnostiquen més de 29.600 casos nous cada any i causa més de 22.000 morts. A més, segons els experts, només un 25-30% de casos es diagnostiquen quan es pot eliminar el tumor amb cirurgia i entre el 50-60% dels casos es detecta en etapes avançades. Això és degut, entre altres factors, al fet que els símptomes es manifesten quan el tumor es troba en un estadi avançat. Segons el Registre de Tumors Toràcics del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), el tabac és el principal factor de risc, present en un 86% dels pacients registrats.

És per això que, per a la farmacèutica Bristol-Myers Squibb, és tan important treballar en la investigació per tractar-lo com en la seva prevenció. En el compromís amb la societat ha dut a terme diferents iniciatives per conscienciar la població i prevenir el desenvolupament d'aquesta patologia. En aquest sentit, la farmacèutica i el Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP) van llançar la campanya “Banea el Cáncer de Pulmón” amb què busquen conscienciar els joves sobre els símptomes i factors de risc d'aquesta malaltia i la importància d’evitar hàbits nocius com el tabac, la principal causa d’aquest tipus de càncer.

Així mateix, per crear consciència entre la gent jove sobre la importància de protegir la pell dels efectes del sol, han desenvolupat la campanya “Banea el Melanoma. Evita que el sol te marque la piel”. L´exposició solar rebuda i les cremades solars quan som joves poden marcar el risc de patir melanoma en el futur. Al nostre país es detecten prop de 6.000 nous casos a l'any i la seva incidència és més gran en dones que en homes. Segons l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), només un 18% de les persones enquestades reconeixen protegir la pell del sol.