Bristol Myers Squibb treballa per millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients amb càncer

Cada 4 de febrer se celebra el Dia Mundial contra el Càncer amb l'objectiu de posar el focus en aquesta lluita i reduir el nombre de morts evitables cada any a través de la conscienciació de la població.

Però una de les coses que hem d'entendre és que, quan parlem de càncer, no parlem d'una única malaltia, sinó que sota aquest nom s'engloben més de 200 patologies diferents. Segons la International Agency for Research on Cancer, l'any 2020 es van diagnosticar aproximadament 18,1 milions de casos nous de càncer al món, i aquest mateix informe preveu que aquesta xifra augmentarà en les dues properes dècades fins als 27 milions.

El càncer a Espanya

Des de fa anys, el càncer és una de les principals preocupacions del sistema sanitari espanyol, i és la segona causa de mort després de les malalties de l'aparell circulatori. Segons la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (REDECAN), el nombre total de casos incidents estimats el 2022 va ser de 280.100, dels quals 160.066 són en homes i 120.035 en dones.

Es preveu que aquestes xifres segueixin augmentant i s'estima que a Espanya el 2040 la incidència arribi als 341.000 casos. Tot i aquestes dades, la supervivència ha augmentat fins a un 55% en els pacients amb càncer al nostre país. Aquest augment de l'esperança és degut a diversos factors, des del grau d'efectivitat en les polítiques de prevenció fins a la combinació d'un coneixement creixent en biologia molecular i l'aparició de proves diagnòstiques noves. El suport de la indústria farmacèutica ha facilitat en les dues darreres dècades el desenvolupament de teràpies avançades com ara teràpies biològiques, immunoteràpies o teràpies cel·lulars. Aquests avenços en el tractament personalitzat en molts tipus de càncer han aportat més supervivència i una millor qualitat de vida.

BMS, avançant en innovació

La innovació juga un paper fonamental en la lluita contra el càncer, i per això és necessari el suport de la indústria farmacèutica. Com a exemple d'això, Bristol Myers Squibb fa gairebé 30 anys que investiga en oncologia per fer avançar la innovació i transformar la vida dels pacients. Fruit d'aquest esforç, fa més d'una dècada la companyia farmacèutica va canviar el paradigma de tractament de l'oncologia amb la immunoteràpia, cosa que els ha fet convertir-se en líders en immunooncologia. Alfredo Alonso, director d'Oncologia de BMS, explica que “és un orgull contribuir a fer avançar la ciència. A BMS treballem sense descans amb un compromís infrangible amb la innovació per garantir que totes les persones amb càncer tinguin un futur millor”.

En aquest sentit, cal assenyalar que la companyia farmacèutica és líder en 3 àrees clau: teràpia cel·lular, immunooncologia i degradació de proteïnes. El seu compromís en la lluita contra el càncer s'ha materialitzat amb un divers ‘pipeline’, demostrant beneficis de supervivència a llarg termini en diferents tipus de tumors. Bristol Myers Squibb treballa també per abordar els estadis més primerencs del càncer en els entorns prequirúrgics i postquirúrgics i han demostrat el benefici de la immunoteràpia en els estadis més primerencs en 4 tipus de tumors resecables: melanoma, pulmó no microcític no escatós, càncer de bufeta i esofàgic. Però, a més de millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients en els tumors on ja s'ha provat l'efectivitat dels fàrmacs, la companyia està investigant diferents indicacions i nous tractaments oncològics per abordar les necessitats úniques i canviants dels pacients. "Això és possible", afegeix Alfredo, “gràcies als avenços en tecnologia i diagnòstic que permeten aprofitar la medicina translacional, l'anàlisi de dades i la intel·ligència artificial per saber com podem portar el medicament adequat al pacient adequat i en el moment oportú per aconseguir el millor resultat”.

Prevenció, el primer pas

A més del focus en la investigació i el desenvolupament de teràpies en la lluita contra el càncer, la farmacèutica es preocupa per dur a terme accions que ajudin a prevenir malalties greus. L'exercici físic és clau per fer una vida saludable i per contribuir al benestar físic i mental. Algunes investigacions apunten a l'exercici físic com a possible tractament coadjuvant amb impacte en el desenvolupament, creixement o disseminació de tumors. A més, els darrers estudis demostren que les persones amb una vida més activa i que fan exercici d'una manera regular tenen menys risc de patir determinats tipus de càncers.

Tenint en compte això, des de la companyia han llançat la campanya 'La ciència que ens mou', amb l'objectiu de fomentar l'esport i l'activitat física en la societat i en els pacients amb malalties greus com el càncer. I és que, com apunta Alfredo Alonso, “no hi ha millor tractament que la prevenció i l'esport és un gran aliat per prevenir malalties, especialment les cardiovasculars, el càncer i la diabetis”. Aquesta iniciativa neix per millorar la salut i la vida de la societat, posant especialment el focus entre els pacients amb malalties com el càncer i els joves, ja que, educant la societat, estarem invertint en un futur més saludable.

Tal com exposa Alfredo Alonso, “ens defineix un fort llegat i lideratge en innovació, ser pioners en la recerca de la cura contra el càncer i el suport als pacients més enllà dels tractaments”.