Vilanova i la Geltrú batega amb les primeres regates de la Copa Amèrica de vela

La localitat del Garraf acull fins al diumenge 17 les regates preliminars d’un esdeveniment global que arrossega milers de persones, tant per televisió com en directe. La competició esportiva i tecnològica, que se celebrarà a Barcelona entre l’agost i l’octubre del 2024, fa el seu primer assaig general a Vilanova per després viatjar a l’Aràbia Saudita el novembre amb el mateix format de preregates.

El port vilanoví enllestia els preparatius aquest dimarts. Les carpes amb les bases dels sis equipsque participaran en les preliminars ja estaven a punt. Al passeig i la plaça del Port, amb el Race Village, on es concentrarà gran part de l’acció, es provaven pantalles i instal·lacions, es col·locaven cartells i es formaven els voluntaris. El gran repte per a aquest municipi de 68.000 habitants durant els pròxims quatre dies serà la mobilitat, ja que el front marítim tindrà l’accés restringit, com recordaven els rètols grocs repartits per la zona. Per això es recomana l’ús del transport públic per a les persones que vinguin de fora i, als veïns, que vagin a la cita a peu.

Aposta per l’economia blava

«És un repte i una oportunitat per a la ciutat», descriu l’alcalde Juan Luis Ruiz. «Es respira un ambient d’il·lusió, Vilanova batega amb el mar i volem demostrar-ho no només amb les preregates sinó amb tot allò que tingui a veure amb l’economia blava», prossegueix. Per aquesta raó l’ajuntament ha organitzat activitats per difondre la seva història, les seves tradicions culturals i la seva indústria.

Hi haurà entrevistes amb persones vinculades al món marítim, espectacles musicals, castells, exposicions com la que organitza la Fundació Barcelona Capital Nàutica i propostes gastronòmiques de la mà de cinc restaurants locals i sis cellers del Penedès. «Els restauradors oferiran dos plats típics cadascun i, els viticultors, un vi o un cava de la zona», detalla el president del Gremi d’Hostaleria de Vilanova, Jordi Gasol.

Accés gratuït

De fet, segons els organitzadors de les regates preliminars de la Copa Amèrica de vela, America’s Cup Events (ACE), es comptarà amb 210 proveïdors locals. Excepte les degustacions dels hotelers o el que se serveixi en els ‘foodtrucks’, tota l’activitat vinculada a la competició serà gratuïta. No s’hauran de comprar entrades, l’accés és lliure. Les vertiginoses carreres dels AC40, que arriben als 50 nusos (poc menys de 100 quilòmetres per hora), es podran seguir des de terra per les pantalles habilitades al Race Village o també directament des de la platja de Ribes Roges.

Justament aquesta facilitat per disfrutar les regates des de tan a prop, amb els monobucs que ‘volen’ gràcies a les ‘hidroales’, va decantar l’elecció de Vilanova als impulsors de la prova nàutica, la més antiga del món ja que data de 1851. També s’ha habilitat un sistema per als que prefereixin seguir la preregata des del mar, que s’han apuntat en una llista de l’organització i que, en funció de les dimensions de la seva embarcació (de més de 23 metres o de menys), ocuparan un espai o un altre en el camp de regates. Les mesures per protegir el fons marí, amb balises autònomes que redueixen el nombre de barques pneumàtiques a l’aigua, en delimitaran els espais.

Protestes d’una plataforma

Tot i que el consistori rebaixa una mica les previsions diàries a unes 10.000 persones, des d’ACE en preveuen 20.000 per jornada (diumenge, segur), cosa que faria que Vilanova rebi 80.000 visitants en només quatre dies, una situació que ha incomodat alguna plataforma contrària local, que ha anunciat protestes. Un desplegament de mig miler de Mossos d’Esquadra, coordinats amb altres forces policials per vigilar terra, mar i aire, vetllarà per la seguretat.

Dijous és l’estrena, però fins divendres no començaran les carreres que, tant aquell dia com el cap de setmana, arrenquen a les 15.30 hores. Es farà una regata de pràctica, com les que ja s’han fet en els últims dies a Barcelona, entre els sis equips (Emirates Team New Zealand, que defensa la gerra de les cent guinees; Ineos Britannia; Alinghi Red Bull Team; Luna Rossa Prada Pirelli; American Magic New York Yacht Club y Orient Express Racing Club) i, a última hora de la tarda, està previst que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, vagi a la cerimònia d’obertura.

Un dia vistós

Els equips competiran amb el sistema de flota, és a dir, tots contra tots. Aniran acumulant punts fins diumenge i, aquell dia, hi haurà una regata final tipus ‘match race’, o sigui, entre els dos més ben situats en la classificació. D’aquí sortirà el guanyador de Vilanova. Un altre dels moments més vistosos serà dissabte al migdia, quan 210 patins catalans faran una exhibició. Al tractar-se d’un catamarà tradicional, el contrast amb la «fórmula 1 del mar», com es coneix la Copa Amèrica de vela, serà enorme.

La presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neus Lloveras, valora que Vilanova i la Geltrú es converteixi en els pròxims dies en un aparador mundial de Catalunya, amb un centenar de cadenes de televisió ensenyant els seus encants. «No és una casualitat que s’hagi triat la nostra ciutat: tenim una indústria molt potent, des de la construcció d’embarcacions a l’electrònica i la vela; hi ha formació i molts esports nàutics. Aquesta serà l’ocasió per projectar-nos encara més de cara al futur», conclou.