La proposta gastronòmica (amb premi) de Jaime Torregrosa per fi a Espanya

La gastronomia és el segon àmbit de la iniciativa Bogotà Marcant Estil, de la qual ja et vam parlar aquí, que han posat en marxa El Corte Inglés i la Cambra de Comerç de Bogotà i que té com a objectiu posar en valor la gastronomia, moda i atractiu turístic de la capital de Colòmbia.

En aquesta segona edició de BME, el xef Jaime Torregrosa, s'ha imposat a grans rivals en un concurs gastronòmic on sis xefs de gran nivell van realitzar propostes úniques i singulars, amb l'objectiu d'aixecar-se com a guanyadors. Torregrosa descrivia així la proposta amb què va batre els seus contrincants: “Creiem que la gastronomia del nostre Pacífic colombià mereix el reconeixement nacional i internacional. La seva riquesa de sabors explosius, colors vibrants i preparacions naturals en fan una experiència imperdible que guanya de forma natural el seu propi lloc a l'imaginari colombià”.

Els seus plats van rebre la millor puntuació del jurat que també va valorar els plantejaments gastronòmics de Rey Guerrero (Rey Guerrero), Sebastián Bedoya (La Monferrina), Juan Sebastián Rojas (NH Hotels), Andrés Rincón (El Fogón Sangileño) i Luis Guillermo Suárez Barragán (Ferveré Restó).

D'esquerra a dreta, Manuel Barbosa i Jaime Torregrosa.

El guardó va recaure sobre el líder d’Humo Negro per ser el xef de Bogotà-Regió que millor reuneix les condicions de sostenibilitat i integració amb el comerç local i el més brillant a l'hora de plasmar els sabors locals i demostrar alhora una gran capacitat d’innovació i adaptació a les tendències culinàries internacionals.

- Jaime Torregrosa

Ara, gràcies a aquesta iniciativa, la seva proposta gastronòmica, amb una depurada tècnica on els sabors tenen un ordre i on no hi ha límit a la imaginació, es podrà gaudir a El Corte Inglés. Torregrosa porta a les cafeteries d'El Corte Inglés el millor del gastrobar de Bogotà d'estil japonès amb empremta llatinoamericana, asiàtica i europea. Influències que es barregen als fogons amb l'objectiu de donar protagonisme als productes típicament colombians.

La seva proposta per a les cafeteries d'El Corte Inglés consisteix en tres plats que es poden prendre com a menú, compartir entre els comensals o amb altres propostes de la carta. Com a entrant ha dissenyat un plat compost per tomàquets cherry tricolor, préssec a la graella amb burrata, llavors de mostassa adobades, mel, aigua de tomàquets i oli verd.

Com a plat principal ha concebut una ‘entraña’ al carbó amb chimichurri de tàperes amb porros cruixents i crudités de carbassó. En el cas de les postres ha plantejat un crumble d'ametlles amb maduixes, gelat de iogurt i maduixa, fonoll en un adobat dolç decorat amb anet.

Humo Negro, la izakaya de moda a Bogotà

Descobrir la cuina de Jaime Torregrosa (Humo Negro, Bogotà, Colòmbia) és endinsar-se en el món de les influències i empremtes que deixen 15 anys de viatges pel món, de país en país, de cuina en cuina per absorbir i amarar-se de la cultura gastronòmica de cadascun.

Humo Negro és un gastrobar ideat com a izakaya, un bar de tapes japonès.

Abans d'emprendre amb Humo Negro, Torregrosa va aprofitar els coneixements del seu pas per Grace (Chicago), Manresa (Califòrnia), Fäviken (Suècia), o Ca Sento (Japó), i també en altres com Cucina Paradiso (Payson, Arizona), Hult's (Los Gatos, Califòrnia), Acquerello (San Francisco, Califòrnia), Erre de Ramon Freixa (Cartagena, Colòmbia), Oh La (Cartagena, Colòmbia), Tayta Inti (Cuzco, Perú), Restaurante 8-10 (Cartagena, Colòmbia) i Bintang (Londres, Anglaterra). A la qual cosa suma un màster al Basque Culinary Center a Sant Sebastià (País Basc).

El resultat és Humo Negro, un gastrobar ideat com a izakaya, un bar de tapes japonès on els comensals comparteixen els plats que es col·loquen al centre de la taula. Va obrir les portes a Bogotà fa poc més de 9 mesos i ja ocupa un lloc destacat. La seva cuina beu de la gastronomia d’'El País del Sol Naixent' i està influenciada a més per les gastronomies de tots els llocs on ha recalat. Tot amb una màxima: sempre porta un plat colombià molt autòcton que és difícil de trobar en restaurants a la ciutat, explica Torregrosa “perquè treballem amb diferents comunitats indígenes, amb famílies de pescadors molt petites, i tenim productes que pràcticament només se serveixen en aquest restaurant, són molt pocs els restaurants que els poden oferir”. Aquests acords li proporcionen una singularitat i sostenibilitat que només s'ofereix a Humo Negro.

Una altra de les coses que sorprèn a la carta de Torregrosa són les seves postres. “Són especials perquè es fan amb ingredients utilitzats en general en plats salats, com l'arracatxa, un tubercle amb què vam participar en aquest concurs, que s'usa per a estofats, sopes, i nosaltres convertim en unes postres”, apunta el xef.

Des de l'1 de juny podrem degustar a les cafeteries d'El Corte Inglés l'experiència que Torregrosa ofereix a Humo Negro i traslladar-nos mentalment a l'interior del seu restaurant, ple d'influències marcades per obres pictòriques, grafits, màscares, i fins i tot una gran roca de sal amb què amaneixen els plats. Però per sobre de tot destaca una peça clau, que com Torregrosa explica, és el cor del restaurant. Un cor que està representat per un magnífic exemplar de bonsai que té per nom Càlcifer, un personatge que a la pel·lícula d'anime japonesa “El Castell Ambulant”, creada per Studio Ghibli, encarna un petit dimoni de foc que és l'ànima i el motor de la llar, i en aquest cas de la cuina.