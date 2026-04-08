L'educació, un motor amb poder per canviar-ho tot

Des de les aules, es treballa en una reconstrucció sostenible, justa i amb visió de futur després de la DANA.
La reconstrucció no sempre comença amb maons. De vegades comença escoltant. A qui? Els territoris, les escoles, les famílies i els nens i nenes que hi estudien. Així neix Sumando Energías por Valencia, un projecte impulsat per la Fundació Naturgy que recull quatre eixos d'actuació: Persones, Ocupació, Medi Ambient i Educació.
Aquesta iniciativa busca mirar el futur amb una visió a llarg termini. Ho fa des de les aules, a les teulades de les quals comencen a instal·lar-se plaques solars que no només generen energia, sinó també consciència, aprenentatge i oportunitats per a un alumnat que ha viscut molt de prop la DANA. Perquè reconstruir no és només tornar al que hi havia, sinó construir una mica millor.
Educació, motor de futur
Si hi ha una cosa que caracteritza aquesta iniciativa és que no és un projecte que neix en un despatx. Va sorgir a partir de l'escolta activa del territori i de la realitat dels centres educatius valencians mesos després de la DANA. Escoles que havien viscut situacions complexes, algunes amb danys materials i altres amb un fort impacte emocional en l'alumnat i en les seves famílies.
Des de l'eix de l'educació, la Fundació ha analitzat com acompanyar els centres a llarg termini. I ho ha fet no només amb respostes immediates, sinó amb iniciatives que deixaran petjada i continuïtat. El resultat és una intervenció integral que arriba a uns 130 centres educatius de Primària, Secundària i Formació Professional.
Efigy Schools: acompanyar per no deixar ningú enrere
Efigy Schools és una iniciativa impulsada per la Fundació Naturgy que ofereix recursos educatius a docents de Primària, Secundària i Formació professional per afavorir l'aprenentatge al voltant d'un nou model energètic, la preservació del medi ambient i el consum responsable de l'energia. Després de la DANA, Sumant Energies per València ha volgut reforçar aquesta iniciativa al voltant dels 130 centres educatius de la Comunitat Valenciana. Tallers, mentoria, plataformes digitals i activitats d'innovació amb educadors que formen part d'un programa que cerca despertar vocacions, fomentar la divulgació científica i promoure una transició energètica inclusiva. Un dels centres que forma part del programa és el CEIP Luis Vives de Silla. El seu director, Xavier Madramany, ens explica que aquest projecte “ens ha obert les portes a tots aquests coneixements que impartim a classe a l'assignatura de coneixement del medi i que també intentem inculcar a través del respecte al medi ambient o de la reutilització dels recursos naturals”. Madramany assegura que aquests tallers han estat una oportunitat única per al centre perquè “ho han plantejat de manera lúdica i didàctica a través del joc”.
Dins aquest marc, també destaca l'impuls a iniciatives com EfigyGirls, que beca nenes per fomentar vocacions científiques i tecnològiques per contribuir a una educació més equitativa. Perquè la transició energètica només serà justa si incorpora a totes i tots des del principi.
Energia solar que educa i transforma
Una altra de les accions més visibles del projecte és la instal·lació, posada en marxa i donació d'instal·lacions de generació solar al voltant de 40 centres afectats per la DANA. Però aquestes plaques no són només una infraestructura energètica: són una eina pedagògica viva. Eva Buch, directora d'Educació i Divulgació de Fundació Naturgy, reconeix que "darrere d'aquesta instal·lació hi ha tota una intenció o una posada en marxa d'alguna cosa que ja sabem fer, que és intentar un canvi des d'edats molt primerenques. Sempre parlem del futur de l'energia i qui pren decisions és l'adult, però aquest futur serà el present d'aquests nens i nenes". No podem oblidar que l’escola és un espai segur, d’aprenentatge i de valors compartits. Veure les plaques solars a la seva pròpia escola permet als alumnes entendre l'energia renovable com a part del seu dia a dia.
Per part seva, Xaro Escrig, directora general d'Innovació i Inclusió Educativa de la Generalitat Valenciana, ha revelat que "Fundació Naturgy ha vingut a sumar a la reconstrucció i a més està duent a terme accions que es mantenen en el temps". En el cas de les plaques fotovoltaiques, que s’han pogut dur a terme en col·laboració amb la Direcció General d’Infraestructures, s’ha compromès a fer un seguiment d’un any de totes aquestes noves infraestructures.
Aprendre participant
Un altre dels eixos clau del projecte són les auditories energètiques tècniques i pedagògiques. Es faran 40 auditories que van molt més enllà de l'anàlisi tècnica convencional. Aquí l'energia s'aprèn, es debat i es gestiona de manera col·lectiva.
Cada auditoria inclou formació energètica per als equips directius i la creació d'un Consell Escolar de l'Energia, format per alumnes, professors, famílies i personal del centre. Un espai on es prenen decisions, es reflexiona sobre el consum i s'interioritza la idea que la sostenibilitat també es construeix des de la vida quotidiana.
Aquest enfocament participatiu té un impacte directe en el benestar emocional de la comunitat educativa. Com assenyala Xaro Escrig: “Els centres ens han explicat la transversalitat de totes les accions que s'han desenvolupat en les diferents assignatures de les aules, cosa que també ha donat lloc a la creació del Consell Escolar de l'Energia, on les famílies han pogut sumar-se i formar part del projecte”. L'energia, entesa com a coneixement compartit, reforça el sentiment de pertinença i la cura col·lectiva.
Mirant el futur amb esperança
En molts municipis valencians, la tempesta DANA ha deixat una profunda petjada. Per a les famílies afectades per la pèrdua de llocs de treball i els alumnes que conviuen amb la incertesa amb cada alerta meteorològica, els centres s'han convertit en un refugi emocional. En aquest sentit, Xavier Madramany reflexiona: “Mirem al futur amb l'esperança que tot el que fem per i amb l'alumnat, amb totes les aportacions de la comunitat educativa i d'organitzacions com la Fundació Naturgy, tingui una finalitat”.
Sumant Energies per a València és un projecte de reconstrucció amb la mirada posada en el futur. El que se sembra avui a les aules començarà a florir demà en forma de ciutadans més conscients, preparats i compromesos. Com resumeix Eva Buch, posant el toc final a aquesta iniciativa: “La millor energia que hi ha és l'energia de les persones, i això és el que estem fent a València. En definitiva, havíem de fer alguna cosa que sabéssim fer, perquè una fundació com la nostra pogués contribuir de la millor manera a una transició energètica justa. Sempre dic equitativa, igualitària i que no deixi enrere les nenes i les dones”.
Emissions generades durant aquest projecte1/3
217,20 kg CO2 eq
- 45% transport
- 5% energia consumida
- 38% càtering
- 12% allotjament
Neutres en CO22/3
Les emissions generades equivalen:
- A 3 viatges d'una persona amb avió de Madrid-Barcelona.
- A 11 arbres absorbint emissions durant un any.
- Al 10% del consum energètic d'una llar durant un any.
Mesurem, reduïm, neutralitzem3/3
