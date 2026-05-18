Per un futur col·laboratiu: obrir les portes per no deixar ningú enrere

La DANA va posar a prova la comunitat educativa valenciana, però la solidaritat entre centres va convertir l'emergència en una lliçó de resiliència, suport mutu i esperança compartida.
La situació va obligar a reaccionar amb rapidesa. A la província de València, molts col·legis i instituts van estar tancats o inaccessibles. Perquè cap nen es quedés sense poder anar a escola, Fundació Naturgy va activar una xarxa de Centres Educatius Acollidors. Es tracta d'escoles que van obrir les portes perquè les altres no haguessin de parar. Alguns alumnes fins i tot van arribar a dormir a les escoles mateix. Va ser una resposta immediata, nascuda del compromís i del convenciment que l'educació no es podia aturar.
Nuria Barber, membre de la secretaria tècnica de la xarxa Efigy Schools de Fundació Naturgy en el projecte Sumant Energies per València, revela que "aquests centres han fet un gran esforç perquè han hagut de reubicar espais, duplicar recursos i posar suport de professorat. Són un exemple de resiliència i de solidaritat cap a la resta de centres". Molts docents i famílies de les escoles acollidores vivien en municipis propers que es van veure afectats. "El resultat ha estat força sorprenent per part d'aquests centres que han obert les portes en moments que també eren difícils per a ells", relata Nuria.
La xarxa Efigy Schools és un projecte que Fundació Naturgy va impulsar fa anys, però després de la DANA, diversos centres educatius afectats per la tragèdia, es van incorporar a la iniciativa, sumant esforços i donant forma al pla Sumant Energies per València, impulsat per la Fundació Naturgy.
CEIP Ciutat de Cremona: Centre Acollidor
Un dels centres acollidors va ser el CEIP Ciutat de Cremona, a Alaquàs. El seu edifici no va tenir danys estructurals, però van patir la tragèdia de prop perquè molts alumnes i professors vivien en municipis que s'havien vist afectats. La seva directora, Susana García Serra, explica que “som un col·legi molt acollidor i molt obert a la nostra comunitat educativa”. Això explica que, després de la DANA, el Ciutat de Cremona va organitzar una primera acollida d'alumnat dispers i, després, va fer una cosa encara més complexa: rebre tota una escola de la localitat veïna l'edifici de la qual havia quedat arrasat. Van reubicar sis aules d'Infantil i catorze de Primària. Això va exigir refer horaris, adaptar espais i coordinar els docents.
El primer dia, els alumnes els van rebre amb globus i pancartes per donar-los la benvinguda. “Els vam preparar una bona acollida perquè se sentissin com a casa seva”, declara Susana. Van haver de coordinar els horaris del menjador, el transport, i cada detall el van poder anar resolent, treballant els dos centres colze a colze. El que va passar a Alaquàs va demostrar que quan una comunitat educativa s'uneix, la suma de veus es transforma en acció.
Una cançó per al futur
A través de Sumant Energies per València, centres com el CEIP Ciutat de Cremona que es va convertir en Centre Acollidor, s'han beneficiat de les accions dirigides als centres afectats per la DANA unint-se a la xarxa Efigy Schools. El projecte s'articula en dos grans eixos: per una banda, la instal·lació de plaques solars en 40 centres seleccionats i, per altra banda, un ampli programa educatiu vinculat a la transició energètica, la sostenibilitat i la resiliència. Nuria Barber ens explica que “el primer pas va ser reunir-se amb els centres, escoltar-los, conèixer com han viscut l'experiència i intentar dilucidar des de l'àmbit on treballa Fundació Naturgy en què els podíem ajudar”.
En el cas del CEIP Ciutat de Cremona, la incorporació al programa va suposar un nou impuls per a la comunitat educativa. Els alumnes estaven molt il·lusionats, però primer es va portar la iniciativa a l'assemblea de representants de l'alumnat i es va arribar a un acord perquè la comissió de medi ambient del centre escolar fos qui liderés el projecte. Els més grans assumirien la representació per traslladar després l'aprenentatge a la resta del centre. Aquest projecte té un impacte directe en l'alumnat i impregna el dia a dia del centre amb valors de cura del medi ambient i consum responsable, mitjançant auditories energètiques i tallers, convertint l'aprenentatge en una experiència compartida.
Una altra de les accions educatives que s'estan fent és la creació d'una cançó que neix dels centres mateix. Com explica Nuria, es tracta d'“una cançó que el que pretén és donar veu a aquests centres de manera simbòlica perquè ells col·laborativament puguin posar veu a allò que han sentit des d'aquesta perspectiva de solidaritat i xarxa de suport i esperança". Aquesta cançó l'està treballant una cantant valenciana juntament amb el seu equip de composició i la crearan juntament amb l'alumnat de la Xarxa Efigy Schools. La cançó serà el colofó final a Sumant Energies per València, creada amb la suma de veus dels seus protagonistes, que tornen a unir-se per col·laborar i mirar junts cap al futur.
Emissions generades durant aquest projecte1/3
217,20 kg CO2 eq
- 45% transport
- 5% energia consumida
- 38% càtering
- 12% allotjament
Neutres en CO22/3
Les emissions generades equivalen:
- A 3 viatges d'una persona amb avió de Madrid-Barcelona.
- A 11 arbres absorbint emissions durant un any.
- Al 10% del consum energètic d'una llar durant un any.
Mesurem, reduïm, neutralitzem3/3
#BuenaHuella és una iniciativa liderada per Naturgy que reuneix els principals grups de comunicació del país sota un mateix projecte de comunicació sostenible. Es treballa en el mesurament, la reducció i la neutralització de les emissions de CO2 de tots els continguts, aplicant mesures per minimitzar-ne l’impacte mediambiental, des de la ideació fins a la difusió.
Aquesta iniciativa forma part de l’estratègia del grup Naturgy per seguir impulsant iniciatives que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afavorir la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.
Amb #BuenaHuella, Prensa Ibérica també s'adhereix a les bones pràctiques de sostenibilitat, minimitzant la petjada de carboni en la seva elaboració de continguts, així com en altres que es produeixen des de la redacció. El compromís en el procés de producció i distribució d'aquest projecte materialitzat principalment en comptar, per al rodatge del documental, amb el nostre equip de producció amb seu a València. D'aquesta manera, els desplaçaments s'han reduït al màxim.
Així mateix, per al desenvolupament posterior dels continguts hem treballat en espais amb finestrals que afavoreixen l'ús de llum natural, una persona de l'equip de producció va caminant a l'oficina i la resta utilitzen el transport públic per minimitzar-ne l'impacte mediambiental. A això s'hi afegeix que tant el lloc web com les imatges utilitzades s'han optimitzat per reduir al màxim la nostra petjada de carboni.