La tasca de l'Obra Social de les entitats associades a CECA per lluitar contra la desigualtat, l'exclusió social i el risc de pobresa

L'Obra Social impulsada per les entitats associades a CECA (CaixaBank, Kutxabank i Cajasur Banco, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent, Colonya Pollença i Cecabank) desenvolupa la seva activitat en diverses àrees, que tracten d'abastar tots els segments de la població, posant el focus especialment en els grups més vulnerables i en els que més ho necessiten. Des de fa anys, l'Obra Social del sector CECA ha esdevingut una eina fonamental per lluitar contra la desigualtat, l'exclusió social i el risc de pobresa, demostrant el seu paper essencial com a element vertebrador de la societat.

Sector CECA, primer inversor social privat a Espanya

Com a resultat del ferm compromís amb la societat, l'Obra Social de les entitats adherides a CECA es va tornar a constituir el 2021 com el primer inversor social privat a Espanya, amb una inversió de més de 778 milions d'euros. Amb aquesta dotació es van dur a terme més de 51.000 activitats que van beneficiar més de 25 milions de persones. Aquestes xifres són el reflex de la tasca eficaç de l'Obra Social del sector CECA, que ha aconseguit arribar una vegada més on més es necessita.

La proximitat a la comunitat, especialment a les famílies i grups vulnerables, la provada capacitat d'empatia i col·laboració, i la capil·laritat de les “entitats CECA” han estat clau. En paraules de Juan Carlos López, responsable de Sostenibilitat, Obra Social i Educació Financera de CECA durant la passada edició dels Premis d'Obra Social i Educació Financera de CECA: “L'Obra Social continua sent de vital importància com a palanca irreemplaçable per al desenvolupament social , cultural i econòmic, especialment per als col·lectius més vulnerables”.

L'Obra Social del sector CECA es constitueix a més com a complement als programes de les Administracions Públiques, fet que converteix l'Obra Social en un dels agents principals a promoure la inclusió social en els nostres dies. Tanta és la seva importància que el president del Consell Econòmic i Social, Antón Costas, va destacar en l'obertura de l'última Comissió de Fundacions i Obra Social de CECA, celebrada el març de 2022, que “l'Obra Social de CECA és el segon pilar de l’estat de benestar a Espanya. Un pilar essencial per al foment i el suport d'iniciatives de la societat civil en favor dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat”.

A la vista del que hem exposat, podem dir per tant que, per la seva trajectòria històrica, la seva contribució econòmica i el valor diferencial de la seva tasca assistencial, l'Obra Social que realitzen les entitats del sector CECA compleix un paper essencial a la nostra societat contribuint, de manera tangible, a la seva vertebració i cohesió. I encara que actualment, amb l'auge de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), es generalitzen iniciatives empresarials de caràcter voluntari per contribuir a la millora social, aquesta tasca encara no és comparable, ni per la seva amplitud ni pel seu impacte, amb l’exercida per l'Obra Social. No obstant això, cal esperar que les actuacions socials del sector privat es reforcin i consolidin al llarg dels propers anys. Sens dubte, en aquest camí, l'Obra Social, com a pionera històrica de la RSC, pot ser un destacable referent.

“La banca a través de les generacions”

CECA ha posat en marxa una sèrie de vídeos per repassar l'evolució del sector bancari els darrers anys a través de les converses entre Julián i la seva neta, Maria. En l'últim d'aquests vídeos, es fa especial èmfasi en la tasca de l'Obra Social de les “entitats CECA”.

L'objectiu de la iniciativa “La banca a través de les generacions” és repassar els serveis que ofereix el sector CECA en els darrers anys i reflectir com ha evolucionat, adaptant-se a les necessitats de les diferents generacions. En el cas d'aquest últim vídeo podem veure com l'Obra Social ha acompanyat les famílies des de fa anys, i encara és molt present avui dia a través de programes socials i assistencials; programes de formació i educació, entre els quals hi ha la formació en matèria d'educació financera, i iniciatives d'ajuda a la investigació científica i R+D; activitats culturals i accions per a la conservació del patrimoni; programes de suport al desenvolupament econòmic i local, foment de l'ocupació, suport a pimes i emprenedoria; foment d'activitats esportives, d’oci i d’esbarjo; així com programes relacionats amb la sostenibilitat, el medi ambient i el canvi climàtic.