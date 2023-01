La inclusió financera en l'era digital

La digitalització suposa importants avantatges tant per a usuaris com per a proveïdors de serveis digitals. En el cas dels usuaris els ofereix l'oportunitat d'accedir a una oferta més gran de productes i serveis, de forma àgil, còmoda i eficaç; d'altra banda, els proveïdors permeten enriquir l'experiència del client, ampliar mercat i millorar la seva eficiència operativa. No obstant això, la digitalització també comporta costos en termes de bretxa digital per als ciutadans que no tenen les habilitats digitals necessàries.

Fer una transferència, fer un tràmit, enviar un Bizum o pagar amb targeta, entre d'altres, són accions que gran part de la societat ja té interioritzades. No obstant això, hi ha col·lectius als quals els resulta més difícil la seva adaptació al món digital, i s'evidencia que part de la població, entre la qual es troben les persones grans, requereix un temps addicional per abordar aquest canvi. Es tracta d'un desafiament generalitzat en totes les societats actuals que incideix de manera transversal en multitud de sectors, no només en el sector bancari i que requereix una resposta integral dels poders públics amb la col·laboració del sector privat quan sigui possible.

El sector bancari és molt conscient que les persones grans conformen un col·lectiu que vertebra la societat, que fa valuoses aportacions al benestar del seu entorn familiar i social. Per aquest motiu, continua treballant per millorar l'atenció i el servei que ofereix a aquest col·lectiu, tant de manera personal com digital.

“La banca a través de les generacions”

Un dels reptes més importants que afronta el sector bancari espanyol és que el procés de digitalització financera sigui inclusiu. És fonamental que aquells col·lectius menys digitalitzats, com és el cas de la població més gran, adquireixin competències en aquesta matèria per a la gestió de les seves finances. Tot això, independentment que s'adoptin altres mesures concretes com promoure oficines mòbils, establir agents financers o habilitar serveis d'atenció telefònica especialitzada.

En aquest nou vídeo, Julián es retroba amb la seva neta Maria, empleada de banca, i veiem que, malgrat la diferència generacional, tots dos parlen el mateix idioma. Els dos protagonistes se situen dins del nou paradigma definit per la digitalització: l'avi ha aconseguit adaptar-se progressivament a les noves eines i canals, sabent aprofitar els serveis que la banca ofereix per aquestes vies, i la seva neta li dona suport durant aquest procés.

Es tracta del segon lliurament de “La banca a través de les generacions”, la nova iniciativa que el sector CECA -CaixaBank, Kutxabank i Cajasur Banc, Abanca, Unicaja Banc, Ibercaja Banc, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença i Cecabank- ha posat en marxa per repassar l'evolució del sector bancari en els darrers anys per adaptar-se a la transformació digital i a les necessitats que tenen els seus clients, amb especial focus en el col·lectiu sènior.

La digitalització financera dels clients sènior

Vivim en un món que navega sobre l'onada de la transformació. Un oceà que exigeix als individus l'adaptació permanent i els requereix una capacitat d'aprenentatge incessant per adquirir les competències necessàries que els permetin desenvolupar-se en l'entorn. En la mateixa línia, “l'objectiu de la UE per al 2030 és que el 80% dels adults tinguin competències digitals bàsiques, quan actualment el 42% dels europeus no en té”, segons l'Índex de l'Economia i la Societat Digitals (DESI) de la Comissió Europea.

L'estudi de Funcas ‘Informe sobre el sector bancari espanyol en un entorn de canvis en la productivitat’, publicat el 2021, explica que la pandèmia va intensificar la manera com els ciutadans gestionen les seves finances i va impulsar nous hàbits en els consumidors, basats en la digitalització. Des de l'esclat de la crisi sanitària, el procés de digitalització financera s'ha anat accelerant especialment entre la població de més edat. El percentatge de clients digitals sènior va augmentar un 27,7% i es va convertir en el grup d'edat que més ha incrementat el nivell de digitalització. A més, es va reduir la bretxa digital financera existent per edat: el 52,2% dels usuaris d’internet de més de 65 anys utilitzen habitualment la banca electrònica. Per això, les entitats de crèdit continuen implementant fórmules que permetin a aquest col·lectiu millorar i facilitar la seva experiència d'usuari en aquests canals digitals, alhora que s'esforcen a oferir un servei de qualitat adaptat a les necessitats de la gent gran quan opten per acudir a l’oficina.

El compromís de la banca amb la inclusió financera

El sistema bancari espanyol disposa de la segona xarxa de sucursals més extensa de tota la Unió Europea, únicament per darrere de França. A Espanya, el 98% dels adults tenen un compte bancari, segons el Banc Mundial, i el 98,6% resideixen en un municipi amb accés a serveis bancaris, segons l'Informe sobre la Inclusió Financera a Espanya de l'IVIE, i l'objectiu és elevar la inclusió financera al 100% de la població.

El compromís de les entitats associades a CECA amb la inclusió financera és permanent i prioritari. Amb l'objectiu de contribuir a accelerar els avenços cap a una economia inclusiva, el sector CECA desenvolupa des de fa anys una àmplia bateria de mesures, especialment als entorns rurals i dels col·lectius en risc d'exclusió. L'ampliació dels horaris d'atenció presencial, el tracte preferent a la gent gran a les sucursals, l'atenció telefònica amb un interlocutor personal, i l'oferta d'accions d'educació financera i digital són algunes de les accions per avançar en l'atenció personalitzada prestació de serveis financers en el segment sènior i amb capacitats diferents.