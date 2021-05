A vegades ens costa parlar dels nostres sentiments o expressar el que portem a dins, però hi ha persones que troben un canal de comunicació diferent. La música és un llenguatge propi. Moltes persones aconsegueixen treure el que porten dins a través de la música. Això és el que li passa a Pablo López, el nou convidat de Molt per Fer, el programa de cultura financera de CaixaBank. El cantant ha trobat en les seves cançons la millor manera de comunicar-se i perdre la por de parlar de tot sense tabús.

Des de dins

Sempre acompanyat d'un piano, Pablo López ha reconegut que "hi ha cançons que escrius des de la més absoluta visceralitat. Cada frase vull que tingui un sentiment". El malagueny reconeix que, sense adonar-se'n, la música l'ajuda a obrir-se totalment i a explicar el que li està passant pel cap.

Tot i l'èxit actual de Pablo López, els començaments no van ser fàcils. "Crec que tot el que arrenca, la gènesi de qualsevol projecte, la vida en si fins i tot, és una arrencada difícil", explica. Abans d’arribar a ser l'artista que és avui, va tenir un grup de música que no va quallar i va passar per un programa de televisió. "He caigut de diverses maneres i he tornat a aixecar-me de diverses maneres també", relata.

El compositor malagueny reconeix que hi va haver algun tram en el camí en què va pensar a llençar la tovallola i canviar d'objectiu a la vida, però tal com adverteix, "em vaig adonar que l'única cosa que vull fer a la vida és música". Tal com explica, l'important per arribar al cim és perdre la por d’equivocar-se i les persones que t'acompanyen en aquest camí: la seva mare i el seu germà.

La seva mare sempre ha estat al seu costat, "ens ho expliquem tot pràcticament sense parlar". El seu germà, artista també, hi ha estat en els moments de més tensió i alts i baixos de la seva carrera professional. Han passat per molt, però el fet de poder parlar de tot i afrontar junts els problemes, fa que hagin superat cada obstacle: "Beneïdes batalles que et fan més fort".

Sense por

Per a Pablo López, perdre la por d’expressar-se ha estat clau per assolir l'èxit. En moltes ocasions, els nostres tabús o la nostra por d’equivocar-nos es converteixen en una barrera per arribar a la nostra meta.

El capítol del músic malagueny, es complementa amb el vídeo Xavier Puig, professor d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management. En ell, Puig comparteix la importància de perdre la por de parlar de diners. Un tema que sembla un tabú però que és fonamental en la nostra vida. I és que hi ha el mite que les finances són complicades i això ens genera un cert rebuig a aprendre’n, però, com indica Puig, és només un mite. Parlar de diners i tenir una bona cultura financera és clau ja que la majoria de persones tenim ingressos, gastem, estalviem, invertim o demanem crèdits i tot això forma part del món de les finances.

Si vols descobrir perquè és important tenir una bona cultura financera, pots veure tot el vídeo de l'expert.

Cultura financera

Amb el programa Molt per Fer, CaixaBank busca apropar a la població conceptes financers bàsics com l'emprenedoria, l'estalvi i la inversió, l'economia familiar, els endeutaments, la seguretat bancària... a través de l'experiència de líders de la cultura, l'esport i la gastronomia i amb l'ajuda d'un expert en cultura financera.

Com a banca socialment responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial i telemàtica, el coneixement financer a través de documentació neutra, independent i de qualitat, per tal d'ajudar la societat en la presa de decisions responsables sobre l'economia personal i familiar. L'educació financera és clau perquè les persones puguin desenvolupar-se en la societat actual al llarg de les diferents etapes de la vida.