Comptar amb una bona cultura financera pot millorar les nostres vides i ajudar-nos a aconseguir els nostres objectius. Segons una enquesta del Banc d'Espanya, el 46% de la població considera que els seus coneixements financers són baixos o molt baixos. "Hi ha el mite que les finances són complicades i això ens genera cert rebuig a aprendre’n", explica Xavier Puig, professor d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, al programa de cultura financera de CaixaBank, 'Molt per fer'.

Moltes vegades parlar de diners sembla que s'ha convertit en un tema tabú, però realment és fonamental en el nostre dia a dia. Hi ha moltes coses relacionades amb la cultura financera que estan lligades a la nostra activitat quotidiana. L'expert apunta que "cal perdre la por a aprendre sobre finances i parlar de diners".

La importància de l'educació financera

En general, tots tenim ingressos, despeses, estalvis, inversions, préstecs... Per això, és fonamental comptar amb una bona base d'educació financera que ens permeti prendre decisions encertades al llarg de la vida. "L'educació financera és important perquè et proporciona confiança per relacionar-te amb el teu banc i moure't en el món de les finances. T'ajuda a gestionar bé els teus diners, aconseguir els teus objectius i conèixer els teus drets i obligacions com a usuari i planificar el teu futur de manera sostenible i responsable", afirma Xavier Puig. L'educació financera pot ser útil a l'hora de realitzar una gestió eficient d'un negoci, de ser més competitiu o fins i tot, de preparar-se per a la jubilació.

Però per arribar a l'edat adulta amb una bona educació financera, hem de començar a ensenyar als més petits el valor i la funció de els diners. "Si n’ensenyem als nens, en el futur podrem millorar el coneixement financer de la societat", explica l'expert.

Perdre la por

En aquest sentit, és important perdre la por a aprendre sobre cultura financera. Només si estem ben informats podrem prendre bones decisions que ens ajudin a assolir els nostres objectius. Una cosa semblant li passa al convidat de la sisena entrega de 'Molt per fer', Pablo López, que admet que "les seves cançons són la seva millor manera de comunicar-se i perdre la por a parlar de tot sense tabús".

Cultura financera

Amb el programa Molt per Fer, CaixaBank busca apropar a la població conceptes financers bàsics com l'emprenedoria, l'estalvi i la inversió, l'economia familiar, l’endeutament, la seguretat bancària... a través de l'experiència de líders de la cultura, l'esport i la gastronomia i amb l'ajuda d'un expert en cultura financera.

Com a banca socialment responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial i telemàtica, el coneixement financer a través de documentació neutra, independent i de qualitat, per tal d'ajudar la societat en la presa de decisions responsables sobre l'economia personal i familiar. L'educació financera és clau perquè les persones puguin desenvolupar-se en la societat actual al llarg de les diferents etapes de la vida.