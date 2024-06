¿Què tenen en comú CaixaBank i lilla més remota del món?.

Que Tristan da Cunha sigui coneguda com l'illa habitada més remota del món no és casualitat. El punt del mapa habitat més a prop d'aquest lloc és Santa Helena a 2.173 quilòmetres. Ubicada a l'Atlàntic Sud i de jurisdicció britànica, per accedir-hi cal volar a Cap Verd i agafar un vaixell que triga com a mínim sis dies a fer port. I és que es troba a una distància de 2.816 quilòmetres de l'Àfrica i 3.360 quilòmetres de l'Amèrica del Sud. Però els seus 245 habitants viuen feliços a l'illa. Tot i que només hi ha un poble, Edimburg dels Set Mars, l'illa compta amb tots els serveis necessaris: cafeteria, col·legi, oficina de correus, hospital, un saló per a esdeveniments i un pub.

L'illa gaudeix de desenvolupament econòmic i social ja que els seus habitants emprenen negocis, fan voluntariats solidaris o tenen cura junts de la gent gran. Això és possible perquè, encara que són pocs, s'ajuden. Salvant les distàncies (uns quants milers de quilòmetres), a Espanya el desenvolupament econòmic i social és possible perquè aquí tampoc estem sols, tenim qui ens recolzi. En la seva campanya 'L’Illa', CaixaBank ha fet un paral·lelisme en què posa en relleu la idea que tot és possible quan tens algú a prop: al lloc més remot del món i també aquí.

Viatge a allò més remot

Amb “L'Illa”, CaixaBank subratlla el seu compromís social com a facilitador de la tasca d'estar al costat de les persones per donar suport als seus projectes i il·lusions. La campanya, que compta amb diverses peces audiovisuals, mostra que els habitants de Tristan da Cunha han pogut posar les seves iniciatives en marxa, com passa a Espanya, on moltes persones han aconseguit fer realitat els seus projectes personals amb el suport de l'entitat.

Aquesta campanya s'alinea amb el propòsit de marca de CaixaBank -"Estar a prop de les persones per a tot el que importa"-, presentat el 2022 i serveix per fer balanç de cinc aspectes clau de la contribució social de CaixaBank: les iniciatives a favor del col·lectiu sènior; la proximitat i suport al territori a través de la xarxa d'oficines més extensa d'Espanya i la proposta de valor d'AgroBank per a l'àmbit rural; el finançament a emprenedors a través de MicroBank; la tasca a favor de la formació professional que impulsa CaixaBank Dualitza; i les activitats d’acció social que promou CaixaBank, com el programa de voluntariat.

Els 245 habitants de Tristan da Cunha tenen clar que l'única manera de viure-hi és ajudant-se entre tots. I en el viatge a l'illa habitada més remota del món, CaixaBank ens recorda que, fins i tot al lloc més llunyà, tot és possible si tens algú a prop.