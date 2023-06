Cinfa i Menudos Corazones visibilitzen les cardiopaties congènites en un curt amb Belén Rueda

“El camino es largo, pero llegará un día que acabe... tras la última operación”. I és que l’obra audiovisual està inspirada en el relat ‘Algún día es hoy’, que l’actriu i presidenta d’honor de la fundació va escriure per al llibre «La mirada del paciente» de Cinfa.

Contingut ofert per: María Velasco / Becontent

L'obra està inspirada en el relat “Algun dia és avui”, escrita per Belén Rueda

Després de sis certàmens fotogràfics, dos llibres i una exposició solidària a l’estació d’Atocha de Madrid, Cinfa fa un pas més en la seva iniciativa «La mirada del paciente», que retrata sense filtres la realitat dels pacients i els seus familiars, a través de la seva vida quotidiana i les seves emocions.

En aquesta ocasió, Cinfa i la Fundació Menudos Corazones han col·laborat en la creació d’un curtmetratge inspirat en el relat que va escriure Belén Rueda per al llibre «La mirada del paciente» l’any 2020. En aquest llibre, l’actriu i presidenta d’honor de la Fundació Menudos Corazones, i Pablo Burillo, fotògraf i pare de la Lara, una nena amb una cardiopatia congènita, ens conviden a un viatge personal ple d’emocions, en el qual desgranen les seves vivències i ens donen un testimoni de força, coratge i unió, al mateix temps que ens mostren la importància del suport que ofereixen les associacions de pacients.

«Amb aquest curt, el Pablo i la Belén ens han fet un veritable regal: compartir amb nosaltres un trosset de la seva història, plena de llums i d’ombres, però, sobretot, plena d’amor; una lliçó de vida que ens inspira per continuar mostrant la realitat dels pacients –afirma Enrique Ordieres, president de Cinfa–. Per això, els estem profundament agraïts, a ells i a la Fundació Menudos Corazones i, sens dubte, la petita Lara s’ha guanyat un lloc molt especial als nostres cors».

Belén i Pablo comparteixen un menú i confidències amb la resta de qui vulgui accedir a aquest curt de 10 minuts que es pot veure complet des de lamiradadelpaciente.cinfa.com/#cortometraje

Pablo Burillo, que protagonitza també el curt, és autor de la fotografia publicada en el llibre i pare de Lara, una nena de 5 anys amb cardiopatia congènita

Així mateix, tant l'edició 2020 del llibre “La mirada del pacient”, que conté el relat de Belén Rueda i la fotografia de Pablo Burillo, com la de 2022, poden descarregar-se en la web Lamiradadelpaciente.cinfa.com

«És emocionant veure la complicitat de la Belén i el Pablo, aquesta connexió plena de mirades i experiències comunes en la qual es veuran reflectides totes les famílies que conviuen amb una malaltia crònica com les cardiopaties congènites», reflexiona Amaya Sáez, directora de Menudos Corazones, que aquest 2023 celebra els seus 20 anys com a fundació.

Després d’aquesta primera obra audiovisual, Cinfa pretén continuar creant nous episodis que sensibilitzin la societat sobre diferents malalties i els acosti als seus protagonistes, alhora que recolza la tasca que exerceixen les associacions de pacients. «Com sempre dic, la malaltia és una realitat que a tots ens toca o ens tocarà viure algun dia, però que no ens defineix ni ha de fer-nos invisibles de cara a la societat –afirma Enrique Ordieres, president de Cinfa–. Per això, mirem de donar visibilitat i reconeixement tant als pacients i els seus familiars com a les associacions que els recolzen i acompanyen i als quals admirem enormement».