Correus, pionera a Espanya per la incorporació de dones a la seva plantilla

Clara Campoamor, pionera madrilenya en la militància feminista, la segona dona a ingressar al Col·legi d'Advocats de Madrid, escriptora i política, va ser una de les primeres dones a aconseguir una plaça d'auxiliar telegrafista a Espanya a través d'un concurs públic. Des d'aleshores, la situació ha fet un gir i, ara mateix, Correus és una empresa que representa la paritat laboral i s'allunya del perniciós sostre de vidre.

Per trobar la primera dona correu a Espanya, cal remuntar-se al 1648, any en què també va tenir lloc el primer enviament a Portugalete (Biscaia) que va acabar sent un autèntic èxit. Per això i durant gairebé un segle (fins al 1738), només el gènere femení prestava aquest servei. Va ser el 1830 quan les dones ja eren administradores d'estafetes a qui es considerava empleades de la Renda de Correus i “conductores de travessia”, és a dir, portaven la correspondència en diligència tant a cavall com a peu.



El 1881, als carters que treballaven en estafetes telefòniques unipersonals se'ls va permetre contractar com a auxiliars, en les tasques de missatgeria i comunicació, familiars com les seves dones o germanes. La primera a ocupar aquest lloc va ser Josefa Álvarez Portela, esposa de l'oficial encarregat de l'estació val·lisoletana de Nava del Rey (Valladolid), i només un any després ja eren 40 les treballadores que ocupaven aquests llocs. Tot i això, la desigualtat de salaris en matèria de sexes era evident: una auxiliar cobrava 625 pessetes davant les 1.000 pessetes que guanyava el lloc més baix del de l'escalafó del Cos de Telègrafs.

Les primeres oposicions femenines

Tot i que Álvarez Portela es va incorporar el 1881, no va ser fins al 15 de juliol de 1909 quan es van convocar les primeres oposicions per a “auxiliars femenines de 2a classe”. Unes oposicions en què Clara Campoamor, una de les principals figures del nostre país en la lluita pel sufragi universal, va obtenir la seva plaça.

L'any 1979, Correus ja va organitzar unes oposicions lliures i iguals per a homes i dones.

Assolir la paritat

Correus va ser la primera companyia estatal espanyola i de l'Administració a incorporar dones en el seu personal i el 2016 va assolir la paritat. Actualment, són més dones que homes les que ocupen llocs a la plantilla, en concret, el 53,21%.

I no només això. I és que Correus treballa per aconseguir una societat més igualitària i justa i per això lluita contra l'imponent sostre de vidre. Actualment, gran part de les seves empleades ocupen llocs de responsabilitat i el 54,59% dels 5.685 càrrecs de direcció intermedis en oficines, unitats de distribució i centres logístics estan ocupats per dones.

Correus organitza l'exposició #8MTotLAny, un homenatge a les dones més emblemàtiques de la societat espanyola.

Des del 2008, Correus forma part de la Xarxa d'Empreses per una Societat Lliure de Violència de Gènere i actualment està duent a terme mesures per fomentar la igualtat entre les seves files: polítiques específiques per a l'ajuda de protecció de les víctimes de violència de gènere, polítiques de conciliació familiar i codis de conducta per prevenir qualsevol situació de discriminació o assetjament, així com plans de diversitat i inclusió. Així mateix, Correus és una de les 37 empreses espanyoles que s'han unit a la iniciativa global sobre la igualtat de gènere “Target Gender Equality” per ajudar les empreses en termes de representació i lideratge femení. És més, el seu model de gestió orientat a un estil de lideratge fomenta la igualtat d'oportunitats a la feina, atenent especialment el gènere.

Un homenatge a dones emblemàtiques

Correus celebra el Dia de la Dona cada dia de l'any i ha organitzat l'exposició itinerant #8MTotLAny, un homenatge a dones emblemàtiques en la lluita per la igualtat. Així, amb una sèrie de segells amb estil psicodèlic, Correus posa de manifest la importància de les dones que han format part de la seva història: Clara Campoamor; Isabel Zendal, Almudena Grandes, Dolors Aleu, Concepción Arenal, Elidà Amigó, María Blanchard, o Luisa Roldán. Aquesta sèrie s'ha ampliat amb els segells dedicats a les figures de María de Maeztu i Maruja Mallo.

Tots han estat dissenyats per Isa Muguruza, una jove il·lustradora espanyola capaç de crear un univers únic que empodera, mitjançant l'art, la figura de la dona. De fet, en l'exposició, aquestes peces filatèliques estaran acompanyades per la reivindicació de les seves figures, del seu talent i de la seva aportació al camí cap a la igualtat.

La mostra, que ja ha recorregut llocs com Barcelona, Sevilla, la Corunya o Santander, està disponible actualment a Madrid.