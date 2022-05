Correus es posiciona com un element vertebrador d’Espanya

Contingut ofert per:





Últimament hem sentit el terme “l’Espanya buidada” per fer referència a l’entorn rural. Davant d’un escenari amb menys oferta laboral són moltes persones les que han deixat la seva població per desplaçar-se a grans urbs on les oportunitats augmenten. La bretxa digital i la de gènere s’intensifiquen en el món rural. L’ocupació, la presa de decisions i la conciliació són les tres grans preocupacions que marquen la diferència entre homes i dones.

Els 6.011 carters i carteres rurals portaran els serveis de les 2.370 oficines de Correus fins a la porta de casa

La població empadronada en municipis rurals era de 7.538.929 persones a Espanya el 2020 (15,9% del total). Els municipis de tipus rural ocupen el 84% de la superfície d’Espanya i suposen el 82% del total. La despoblació del món rural suposa un autèntic problema. La digitalització en zones rurals és la millor eina que tenim per atraure la població jove cap a aquestes àrees. De fet, hi ha molts serveis que avui dia no són rendibles, però gràcies a la digitalització es pot aconseguir que sí que ho siguin. La Comissió Europea proposa el 2040 com a data límit per aconseguir que les zones rurals siguin més fortes, pròsperes, resilients i, sobretot, que estiguin connectades.

Un aliat de l’entorn rural

En aquest sentit, Correus treballa per facilitar la vida a l’entorn rural. Juan Manuel Serrano, president de Correus, va assenyalar en l’esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica, ‘Reptes i oportunitats del món rural’ que “estem cridats a ser l’element vertebrador de tot un país”. L’empresa ha incorporat noves funcionalitats en l’entorn rural per diversificar la seva activitat i acostar els seus serveis a tots els ciutadans fent més fàcil el seu dia a dia. “El 1998 els informes ja deien que el 50% dels 8.000 municipis que hi ha a Espanya, és a dir, 4.000 ja estaven en risc de despoblació, fins i tot en moltes zones en risc de desaparició i no estem parlant d’entorns rurals gaire llunyans. Estem parlant de llocs que es troben a 80 quilòmetres de distància de la Puerta del Sol”, recorda el president de Correus.

Per acostar el servei de Correus als ciutadans ha dotat els seus carters i carteres de dispositius electrònics portàtils (PDAs), perquè els ciutadans puguin realitzar molts dels tràmits que fins ara suposaven el desplaçament a una oficina. D’aquesta manera, des de la porta de casa, poden enviar i rebre paqueteria, pagar rebuts i tributs, adquirir embalatges, sobres i segells, gestionar serveis de llum, gas i telefonia, sol·licitar l’enviament de diners en efectiu, i molts serveis més que es presten a les 2.370 oficines de Correus que hi ha per tot el país.

Els ciutadans només hauran de demanar al carter el producte o servei que els interessi i completar l’operació des del seu propi domicili, sense cap necessitat d’haver de desplaçar-se a l’oficina postal.

Suport a la digitalització

En el seu compromís amb la societat, Correus fa anys que treballa per ampliar el seu catàleg de serveis i contribuir a la digitalització rural, una eina clau per atraure la població jove. En aquesta línia, Juan Manuel Serrano, va comentar que “si no tenen formació en digital i no els ensenyes a ser competitius, ho tindran més complicat”. És per això que un dels punts en els quals s’ha centrat l’empresa pública és a ajudar-los a portar els seus productes a la resta d’Espanya.Per això han posat en marxa un Marketplace, Correus Market, un servei per a les empreses espanyoles sense intermediaris i sense comissions, que contribueix a fer el teixit productiu del nostre país més sostenible i competitiu.

Així mateix, un altre dels serveis pensats per a la població rural és Correus Cash, que ofereix als clients retirar diners i ingressar diners en efectiu tant a les oficines de Correus com a través del carter rural des del domicili.

Correus segueix treballant per convertir-se en un agent facilitador del dia a dia a l’entorn rural.