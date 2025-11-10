Xarxes elèctriques: tan desconegudes com necessàries per a la indústria i el futur del país
Impulsar les inversions a la xarxa és la clau per atraure multitud de projectes que demanen la nostra energia renovable per garantir una economia forta i sostenible en el temps.
Les xarxes elèctriques estan al darrere de tot. Fan possible que soni el despertador del mòbil, que hi hagi dutxes d'aigua calenta i maratons de sèries cada divendres. També en depèn el funcionament dels hospitals, el comerç en línia, el metro, el tramvia, la mobilitat sostenible o l'enllumenat dels carrers.
En les darreres dècades s'ha fet palesa la necessitat d'assolir un acord global per frenar el canvi climàtic. Aquest pacte se sustenta en tres grans palanques que impliquen tant les administracions públiques com les empreses i la ciutadania: un consum eficient, l'aposta per fonts d'energia renovables i l'electrificació en tots els àmbits.
¿I què tenen en comú aquests tres eixos d’actuació? La xarxa de distribució. Una peça essencial per abandonar l'ús de combustibles fòssils (que Espanya no en té i ha de pagar) com el carbó o el petroli, i avançar cap a la descarbonització de la indústria i l'economia. Durant dècades, Espanya ha centrat els seus esforços a produir energies més netes i fomentar l'autoconsum, i s'ha posicionat al capdavant en generació de renovables.
Tot i això, les xarxes de distribució (i les de transport) han estat en un segon pla, malgrat el seu paper crucial. Són les encarregades de canalitzar aquesta producció energètica, que no ha deixat de créixer, perquè arribi on es necessita: habitatges, transport públic i desenvolupaments industrials de tota mena. De manera resumida, són les infraestructures que transporten l’electricitat fins a l’usuari final.
Adaptar-se a una nova i intensiva demanda
En els darrers anys, la transició energètica s'ha vist acompanyada per un fort creixement de la demanda elèctrica. Segons la consultora EY, en el seu estudi “Model de previsió de Demanda i estimació de necessitats d'inversió 2025-2035”, elaborat per a aelēc (Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica) juntament amb l'Institut d'Investigació Tecnològica i la Universitat Pontifícia Comillas, “les companyies s'enfronten a un volum creixent d’accés i connexió, impulsades principalment per l’electrificació industrial i nous usos. En aquest escenari, resulta imprescindible desenvolupar les infraestructures necessàries que permetin donar una resposta àgil i eficaç a aquestes sol·licituds, identificant amb precisió les necessitats de connexió i les solucions tècniques que permetin electrificar aquesta demanda de forma eficient sense oblidar la qualitat i seguretat de subministrament”.
Des d'aelēc subratllen que Espanya necessita un model capaç de desenvolupar unes xarxes elèctriques que responguin a aquesta nova demanda, alhora que impulsin la descarbonització i enforteixin la indústria. En aquest context, destaquen exemples com els grans centres logístics o els centres de dades. Aquests darrers requereixen energia segura, competitiva i renovable, alineada amb la planificació de les xarxes de transport i distribució.
Begoña Villacís, directora executiva de SpainDC, Associació Espanyola de Centres de Dades, explica que en el cas dels Centres de dades generen una demanda “més contínua i predictible que la d'altres indústries”, cosa que beneficia el sistema. A més, continua, “és una demanda que evoluciona ja que la intel·ligència artificial i còmput d'alt rendiment concentren més potència per sala i exigeixen baixa latència, cosa que s'aconsegueix amb avenços tecnològics constants, entre ells, de refrigeració molt avançats i eficients”.
Digitalització i desenvoluopament
Per això, des d'EY insisteixen que “l'electrificació necessita polítiques que permetin reforçar, desenvolupar i digitalitzar la xarxa elèctrica, cosa que es tradueix en inversió. Inversió que permeti equilibrar una alta producció amb una demanda cada vegada més gran. La capacitat per respondre de manera eficient a aquest creixement serà determinant per atraure nova activitat industrial i enfortir la competitivitat del teixit productiu”.
Anticipar-se en la transformació del sistema elèctric és, per tant, essencial per no perdre oportunitats que impulsin el creixement del país. És una condició indispensable si Espanya vol avançar cap a la reindustrialització, la independència energètica i la competitivitat econòmica. El que és el mateix, no invertir prou a enfortir les xarxes elèctriques suposaria perdre les oportunitats que ofereix l'electrificació industrial i la digitalització, així com el desenvolupament urbà, logístic i de mobilitat. Fins i tot el progrés socioeconòmic de les zones rurals de l'anomenada “Espanya buidada” dependrà d'aquestes inversions en infraestructures, que facilitaran l'arribada de noves indústries i la creació de llocs de treball.
Sobre la digitalització, Sánchez va més enllà i destaca “que és clau per optimitzar l'ús de la xarxa i la planificació del seu desenvolupament futur. La planificació es converteix en una funció clau en el moment en què ens trobem on les companyies haurien d'anticipar certes inversions per no posar en risc aquestes inversions del sector industrial o de nous sectors econòmics. reforç com en la gestió dels accessos i la demanda dels clients”, comenta l'experta.
La revolució darrere de l'endoll
Cal no oblidar que les xarxes de distribució elèctrica estan regulades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), que, juntament amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), defineix el marc d'inversió i en què es desenvolupen aquestes infraestructures essencials. Al MITECO li correspon decidir l'estratègia general de política energètica, i aquesta clarament aposta per l'electrificació. Per la seva banda, la CNMC està a punt de fer públics els senyals que determinaran les inversions del sector elèctric els propers sis anys. I les seves propostes no convencen el sector ni els segments industrials que necessiten les xarxes per electrificar-se.
Aquí l’especialista d’EY assegura que "Espanya es troba en un moment crucial per consolidar lʻavenç de la transició energètica com una oportunitat per desenvolupar i generar riquesa per al país". I en aquest context, en què el teixit econòmic i industrial es troba a l'avantsala d'una decisió clau per al seu futur”, explica José Manuel Revuelta, director general de Xarxes d'Endesa: "La transformació energètica, tecnològica i industrial vindrà marcada per si som capaços d'aprofitar les possibilitats que ens ofereix l'electrificació. I això passa per invertir a enfortir la xarxa elèctrica".
Els beneficis d'una xarxa moderna, potent i resilient
Prioritzar les inversions a la xarxa elèctrica —des del transport fins al consum final— per reforçar l'existent i desenvolupar-ne de nova, és essencial pel seu efecte multiplicador. Per això, cal un marc predictible i competitiu (amb reconeixement d'inversions, límits adequats i una taxa de retribució comparable a l'europea) que incentivi invertir ara, no més endavant. "En cas contrari, el capital se n'anirà a altres països", adverteix el responsable de Xarxes d'Endesa.
Precisament, segons Sánchez, "el repte principal per mantenir l'atracció d'inversions tant per a la nova demanda com per al creixement de la demanda existent és el desenvolupament de les xarxes. Disposar de capacitat d'accés a la xarxa és clau per dur a terme els projectes i executar les inversions".
El contrari -no comptar amb un accés suficient i flexible a l'electrificació- suposaria un fre per a l'economia espanyola. Tal com apunta Villacís, “menys productivitat i menys sobirania tecnològica”, a la qual cosa afegeix: “Perdríem inversió i ocupació qualificada i, sobretot, competitivitat digital ja que pujaria la latència de serveis crítics com la sanitat digital, banca o administració”. És a dir, augmentaria el temps que triguen els paquets de dades a viatjar. I una latència baixa (curt temps de resposta) és crucial.
Segons el director de Xarxes d'Endesa, a més de més quilòmetres i capacitat, cal una digitalització massiva -xarxes sensoritzades i automatitzades, gestió de dades, intel·ligència artificial- per operar un sistema amb generació distribuïda, autoconsum, vehicles elèctrics i nous models com la flexibilitat i l'emmagatzematge. Tot això només és possible si es garanteix un retorn adequat de la inversió, apunta, després d'assenyalar que més inversió no ha de traduir-se en un encariment de la factura elèctrica ja que els peatges que abonarà la nova demanda compensarà àmpliament la inversió realitzada per donar-los accés a la xarxa.