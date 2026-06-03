La nova proximitat: per què les companyies energètiques tornen al barri en plena era digital?

Hi va haver un temps en què anar a una oficina per contractar un servei era una rutina. Després va arribar la digitalització. Les gestions van passar al mòbil, les trucades es van substituir per xats i contractar una tarifa elèctrica o una connexió a internet es va convertir en una operació que es podia resoldre en només uns minuts des del sofà.
Tanmateix, en ple auge de l’economia digital, està passant una cosa aparentment contradictòria (quan en realitat és complementària). Les companyies energètiques i de serveis per a la llar tornen a apostar per la proximitat física. No perquè la tecnologia hagi deixat de funcionar, sinó perquè les llars s’enfronten avui a decisions cada cop més complexes i busquen una cosa que cap aplicació no pot oferir completament: confiança, context i assessorament personalitzat. La transformació de la llar durant els darrers anys ha estat profunda. L’energia ja no és únicament una factura mensual. També és eficiència, autoconsum, mobilitat elèctrica, connectivitat i gestió intel·ligent del consum. I com més ampli és el ventall de possibilitats, més gran és la necessitat d’entendre quina opció encaixa realment amb cada situació.
La digitalització ha simplificat enormement la relació entre empreses i consumidors. Consultar consums, modificar contractes o gestionar incidències és avui més ràpid i senzill que mai. Tanmateix, hi ha decisions que continuen requerint alguna cosa més que una pantalla.
Canviar de tarifa, instal·lar plaques solars, valorar una solució de mobilitat elèctrica o simplement entendre com optimitzar la despesa energètica són qüestions que afecten directament l’economia domèstica. I quan les decisions tenen impacte en el pressupost familiar, molts consumidors continuen valorant la possibilitat de parlar amb una persona, plantejar dubtes i rebre orientació adaptada a les seves circumstàncies.
La mateixa evolució del sector sembla confirmar aquesta tendència. Tot i que els canals digitals continuen creixent, l’atenció presencial manté un paper rellevant en els processos de contractació i assessorament. La botiga física ja no funciona únicament com un punt administratiu. S’està transformant en un espai d’acompanyament on la tecnologia i l’atenció personalitzada conviuen per ajudar el client a prendre decisions més informades.
La paradoxa és interessant: com més digital esdevé l’experiència, més valor adquireixen determinats moments de contacte humà.
Durant anys, l’expansió digital va portar a pensar que la ubicació física perdria importància. Tanmateix, la realitat està demostrant el contrari. La proximitat geogràfica torna a convertir-se en un factor diferencial, especialment en sectors vinculats a serveis essencials. La territorialitat ja no s’entén únicament com a presència comercial. S’ha convertit en una manera d’estar disponible per al client. Un punt proper transmet accessibilitat, continuïtat i capacitat de resposta.
Aquesta evolució explica que algunes companyies hagin reforçat la seva xarxa d’atenció presencial. És el cas d’Endesa, per exemple, que ha obert més de 120 botigues a la península Ibèrica durant els darrers dos anys i, a més, les ha transformat completament. La idea és que siguin espais de referència per a les llars dels seus clients, on se’ls ajudi a interpretar millor les seves necessitats i a escollir amb més criteri.
L’aspecte rellevant d’aquesta estratègia va més enllà d’una marca concreta. Reflecteix un canvi d’enfocament que afecta tot el sector. La xarxa física deixa de ser una infraestructura comercial tradicional per convertir-se en una capa addicional de servei i acompanyament.
La segona gran transformació té a veure amb la mateixa naturalesa de la relació entre les companyies i els seus clients. Durant dècades, la conversa girava entorn del subministrament. Contractar llum, gas o resoldre una incidència constituïa el nucli de l’experiència. Avui, en canvi, la llar s’ha convertit en el veritable centre de gravetat.
L’energia forma part d’una realitat domèstica molt més àmplia on conflueixen el confort, l’estalvi, la connectivitat i la sostenibilitat. Per això, les empreses estan ampliant progressivament la seva proposta de valor per oferir solucions més integrals. Però el consumidor ja no busca únicament una tarifa competitiva. També vol comprendre com reduir consums innecessaris, aprofitar millor l’energia que utilitza o preparar el seu habitatge per a noves necessitats.
Per aquest motiu apareixen solucions vinculades a l’eficiència energètica, l’autoconsum solar o la mobilitat elèctrica. I, juntament amb aquestes, sorgeix una demanda creixent d’assessorament que ajudi a interpretar totes aquestes opcions. La funció dels espais físics evoluciona precisament cap a aquest terreny. Més que llocs on contractar serveis, es converteixen en punts on entendre millor com funciona la llar i quines eines existeixen per gestionar-la de manera més eficient.
Treballem des de casa, estudiem en línia, consumim continguts digitals i gestionem bona part de les nostres activitats a través de dispositius connectats. Energia i telecomunicacions formen part del mateix ecosistema domèstic. Per això cada vegada més companyies exploren fórmules per integrar tots dos mons i simplificar l’experiència de l’usuari.
Un dels exemples més recents també és Endesa, que ara ofereix propostes combinades d’energia i connectivitat (fibra, mòbil i televisió). La lògica darrere d’aquest moviment és senzilla: facilitar la gestió de serveis que formen part de la mateixa realitat quotidiana. Per al consumidor, aquesta convergència implica menys interlocutors, una contractació més senzilla i una visió més unificada dels serveis de la llar. L’experiència deixa de fragmentar-se entre diferents companyies i s’organitza al voltant de necessitats concretes.
La simplificació es converteix així en un valor tan important com el mateix servei.
L’evolució del sector també està transformant la manera de construir relacions duradores amb els clients. Tradicionalment, la competència se centrava en el preu. Avui, sense abandonar aquest factor, les companyies busquen generar valor afegit a través de programes de fidelització, beneficis associats i serveis complementaris.
La lògica és coherent amb el nou model. Si la relació gira al voltant de la llar i no únicament d’una factura, és natural incorporar avantatges que acompanyin el client en diferents moments de la seva vida quotidiana. L’objectiu ja no és només captar usuaris, sinó construir vincles més estables basats en la confiança, la utilitat i la capacitat de resoldre necessitats reals.
Mirant cap al futur, tot apunta que l’experiència del client continuarà avançant cap a models híbrids on el món físic i el digital conviuran de manera cada vegada més natural. Les aplicacions continuaran sent imprescindibles per a les gestions ràpides. La intel·ligència artificial continuarà agilitzant processos. Però l’atenció presencial mantindrà un paper rellevant allà on les persones necessitin context, orientació i confiança.
En realitat, el retorn de la proximitat no suposa una marxa enrere. És una adaptació a una nova realitat en què les llars gestionen més serveis, manegen més informació i afronten més decisions que mai. La tecnologia continuarà ocupant un lloc central, però la capacitat d’acompanyar el client, entendre les seves necessitats concretes i oferir respostes comprensibles es perfila com un dels grans factors diferencials dels pròxims anys.
Perquè, en l’era digital, paradoxalment, ser a prop torna a importar. I molt.