L'aigua, un recurs que hem d’abraçar

Reduir el consum d’aigua

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la despesa d'aigua diària per persona hauria d'estar entre 50 i 100 litres. A més de l'ús domèstic per alimentar-nos o dutxar-nos, l'aigua és utilitzada per diferents indústries i fàbriques de diferents sectors per desenvolupar la seva activitat o per regar. Dades aportades per l'OMS apunten que 3 de cada 10 persones al món no tenen accés a serveis d'aigua potable segurs i 6 de cada 10 no tenen accés a instal·lacions de sanejament gestionades de manera segura. L'escassetat d'aigua afecta més del 40% de la població mundial. Aquest punt està recollit a l'Agenda 2030, en l'ODS 6, que busca garantir la disponibilitat d'aigua i la gestió sostenible i el sanejament per a tothom.

Amb una gestió eficient de l'aigua, Naturgy ha aconseguit reduir un 24% el consum

Governs, empreses i persones han de fer tot el que estigui al seu abast per cuidar la font de tota vida. Sota aquesta premissa, la tasca de Naturgy l'ha convertit en l'única empresa espanyola inclosa a l'A-List Water de l'organització Carbon Disclosure Project (CDP), la màxima distinció que atorga aquest índex per reconèixer les empreses de tot el món que fan una millor gestió dels recursos hídrics. L'energètica és conscient que l'aigua és un recurs natural escàs i compta amb un sistema de gestió que ha permès reduir un 24% el consum d'aigua. A nivell global, el 2021 va reduir en un 6% tant la captació com l'abocament d'aigua, a causa fonamentalment del no funcionament de les centrals de carbó que van tancar a mitjans del 2020. A més, considerant la qualitat de l'aigua utilitzada, la reducció més gran ( 75%) es va produir sobre l'aigua dolça continental, a causa fonamentalment que les centrals de carbó que han tancat captaven i consumien majoritàriament aigua de riu. En aquest sentit, la companyia presta una atenció especial a les instal·lacions existents a les zones d'estrès hídric, i implementa sistemes que permeten l'ús d'aigua de mar o la reutilització d'aigües residuals procedents de ciutats o altres indústries en aquestes instal·lacions. Això aconsegueix que s'eviti el consum d'aigua dolça, reduint-ne un 67% la captació.

Font: Naturgy.

Energia hidràulica per a la generació d’electricitat

Com hem vist en els diferents articles d'EnergyzArte, les energies renovables són fonamentals per aconseguir lluitar contra el canvi climàtic. En aquest punt, l’aigua també juga un paper fonamental per generar electricitat. L'energia hidràulica és aquella que s'obté aprofitant l'energia cinètica dels corrents d'aigua, els salts d'aigua o les marees.

Espanya té un gran parc hidroelèctric amb unes 1.300 centrals i 900 minicentrals que en total generen uns 23.000 MWh

Per captar aquesta energia i convertir-la en electricitat es fan servir preses que retenen l'aigua per deixar-la caure posteriorment en grans quantitats i des d'una alçada considerable, movent turbines que generen energia mecànica. Així es produeix l'energia hidroelèctrica i es porta l'electricitat des de les centrals fins a les llars.

Aquesta font renovable d'electricitat és la més utilitzada al món. Segons l'Agència Andalusa de l'Energia, Espanya té un gran parc hidroelèctric amb unes 1.300 centrals i 900 minicentrals que generen en total uns 23.000 MWh. Això suposa el 18% del total de l’electricitat que es produeix a Espanya.

Però l'energia hidràulica generada a Espanya està concentrada íntegrament en 5 comunitats autònomes. Dades obtingudes al portal Statista, apunten que Castella i Lleó al capdavant, va generar aproximadament 7.850 GWh d'energia hidràulica el 2021, seguida de Galícia (6.764), Catalunya (2.922), Aragó (2.246) i Extremadura (2.075).

L'aigua dels oceans

Que l'aigua dels oceans no sigui potable, no vol dir que no sigui un recurs igual d'important. Els oceans al final són un dels hàbitats amb més diversitat al món, més del 90% de l'espai habitable del planeta i contenen 250.000 espècies conegudes (més les que queden per descobrir), segons les Nacions Unides. A més, aquesta mateixa font apunta que les proves del paper que juga la biodiversitat per a la salut del planeta cada cop són més òbvies. I és que la superfície dels oceans absorbeix gairebé un terç del CO 2 emès a l'atmosfera per les diferents activitats humanes. Per tant, es redueixen els gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.

Però no només això, els oceans també són el gran pulmó del món. Gràcies al fitoplàncton (uns microorganismes autòtrofs), tal com assenyala National Geographic, s'allibera entre el 50 i el 85% d'oxigen a l'atmosfera. Això suposa uns 27.000 milions de tones cada any.

A més, durant els propers anys assistirem a un desplegament de l'energia eòlica marina, que és aquella que aprofita la potència més gran de la força del vent als oceans per, a través d'uns aerogeneradors instal·lats en plataformes fixes o flotants sobre el mar, generar electricitat renovable.

Així, Naturgy està treballant, juntament amb Equinor, en el desenvolupament del projecte Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), amb què volen optar a la instal·lació de més de 200 MW d'eòlica marina flotant a l'espai marítim de l'est de Gran Canària.

Aquest parc eòlic marí reduiria les emissions de CO 2 equivalents a 350.000 cotxes cada any. Segons l'estudi encarregat a la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, s'estima que el projecte podria generar més de 2.500 llocs de treball en totes les fases, incloent-hi llocs directes, indirectes i induïts.

L'aigua és sinònim de vida. Ha estat utilitzada per tots els éssers vius des del principi dels temps. De fet, l’aigua potable és un recurs limitat. Per això, EnergyzArte, a través de l'art digital, ha posat en valor el paper de l'aigua i els seus diferents usos per conscienciar la societat de la importància de tenir cura d'aquest recurs natural. Nuria Díaz ha volgut plasmar aquesta cura mitjançant una abraçada a la natura.