Espanya, el país del sol etern

El sol és una font d’energia renovable i infinita. Un avantatge indiscutible d'aquest cos celest a tenir en compte en la recerca d'un model energètic més sostenible. I és que, no ho hem d'oblidar, el sol és sinònim de vida.

L'energia del sol, en forma de llum solar, és la responsable de gairebé totes les formes de vida a la Terra, des de plantes i animals fins a nosaltres mateixos, els éssers humans. Encara que el sol no deixa de ser com qualsevol altra estrella, tal com vam aprendre a 'El Petit Príncep' d'Antoine de Saint-Exupéry, per a nosaltres no és com les altres, és la nostra estrella. El sol és la font d’energia que ens dona llum, calor i, en definitiva, vida.

El sol té 4.500 milions d’anys. Tot i que a primera vista des de la Terra sembla l'estrella més gran, la realitat és ben diferent. Es tracta d'una estrella de mida mitjana. Però és l'estrella a la qual hem d'agrair la vida al nostre planeta. A més, ara som conscients del potencial que té com a font d’energia renovable. Sabies que la llum del Sol triga aproximadament 8 minuts i 20 segons a arribar a la Terra?

Joan Alturo, il·lustrador barceloní, ha buscat amb la seva obra transmetre la connexió del sol amb les nostres vides. El protagonista és un noi que rep energia de casa seva que, al seu torn, l'obté a través dels panells solars instal·lats a la teulada. "Aquesta connexió neta amb la natura torna l'alegria, la música i la pau a les persones", apunta Joan sobre la seva obra.