Des del seu naixement el 1950, la Fórmula 1 sempre ha estat referent per a la indústria de l'automòbil, liderant l'impuls d'avenços i innovacions que s'han traduït en un pas endavant quant a seguretat, confort o tecnologia. Ara, la principal competició d'automobilisme internacional es postula com a agent actiu per assolir un objectiu clau per a la societat, que no és cap altre que aconseguir un món més sostenible per a tothom.

Un fi comú: La descarbonització

Per formar part d'aquest objectiu ambiciós, Banco Santander ha tornat a la Fórmula 1 a través del patrocini de Ferrari. L'entitat i la cèlebre Scuderia reprenen una relació que ja els va vincular des de l'any 2010 al 2017. Amb la meta de liderar la transformació verda de la Fórmula 1, i per tant de tot el sector automobilístic, les dues companyies ja treballen juntes per trobar noves tecnologies que contribueixin a l'objectiu que s'ha marcat la marca italiana per al 2030, i que va ser aconseguit per Santander fa dos anys: ser neutre en emissions de carboni. D'aquesta manera, a més, l'entitat contribueix a la feina de la Fórmula 1 per assolir les zero emissions netes també el 2030.

“És un honor tenir com a soci un líder financer global com Banco Santander, que a més destaca per la banca responsable, el lideratge mundial en el finançament d'energies renovables i l'assessorament en projectes ESG (factors ambientals, socials i de govern corporatiu). Els agraïm el suport per assolir el nostre objectiu prioritari d'assolir la neutralitat de carboni el 2030. Les grans innovacions i avenços tecnològics de la F1 es traslladen a tota la indústria, cosa que redunda en benefici de la societat en conjunt”. John Elkann, president de Ferrari.

A través d'aquest acord, Banco Santander posa a disposició de Ferrari una àmplia gamma de solucions per desenvolupar avenços tecnològics que contribueixin a la sostenibilitat del sector, com els que ja han aconseguit que els cotxes de F1 siguin un 30% més eficients o que cada cop estigui més a prop el nou motor de F1 (unitat de potència híbrida de segona generació), que serà neutre en emissions de carboni i portarà combustible sostenible avançat.

“Ens fa molta il·lusió tornar a treballar amb Ferrari i donar-los suport en la seva transició verda. Santander està compromès en la lluita contra el canvi climàtic i, com a financera de cotxes líder a Europa, volem ajudar a fer que la indústria de l'automòbil sigui sostenible. Aquesta aliança amb Ferrari accelerarà el desenvolupament de les dues companyies en aquest àmbit.” Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

Elmsbrook, un mirall on mirar-se

Els grans somnis solen anar acompanyats de grans inspiracions, aquella referència que confirma que un futur millor és possible. Aquest és el cas d'Emsbrook, la primera ecociutat del Regne Unit, la proximitat de la qual amb les oficines que l'entitat té a Milton Keynes, ha fet que s'hagi convertit en un mirall on mirar-se per a la tasca en què Santander està immersa en pro d'un món cada cop més sostenible, i que vol traslladar als circuits de la Fórmula 1.

Elmsbrook és a Bicester, a només 18 quilòmetres d'Oxford. Es tracta de la primera comunitat que ha aconseguit assolir les zero emissions netes. Plaques solars a tots els edificis, autobusos elèctrics, mobilitat sostenible amb la bicicleta com a principal mitjà de transport… un lloc que posa en valor la importància i necessitat de treballar tant individualment com col·lectivament en la reducció de l'impacte de l'ésser humà al planeta i especialment en la petjada de carboni.

Elmsbrook es troba molt a prop de les oficines amb què compta Banco Santander a Milton Keynes.

Recolzant-se en aquest gran exemple de com afrontar el repte mediambiental i treballant en estreta col·laboració de la mà de Formula One Management (FOM), propietari de la F1, i Ferrari, Banco Santander impulsa el canvi de la Fórmula 1 cap a un model sostenible ajudant a reduir les emissions de CO 2 .

La sostenibilitat, senyal d'identitat

El primer semestre d'aquest any, Banco Santander s'ha situat com a líder en finançament de projectes d'energies renovables amb una suma total finançada de més de 2.400 milions d'euros. Amb equips especialitzats a assessorar grans clients en el seu camí cap a la protecció del medi ambient, l'entitat és també neutra en carboni i pretén assolir l'any 2050 les zero emissions netes en qualsevol dels serveis de finançament, assessorament o inversió de la companyia.