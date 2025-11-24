11,7 milions de nens vacunats en països africans gràcies a l'Aliança per a la Vacunació Infantil
L'Aliança per a la Vacunació Infantil ha aconseguit un impacte significatiu en la salut dels nens a l'Àfrica, i ha immunitzat més d'11,7 milions de menors des de la seva creació el 2008.
Aquesta iniciativa, impulsada per la Fundació "la Caixa" en col·laboració amb Gavi, the Vaccine Alliance, i amb el suport de la Fundació Gates i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), se centra principalment en la vacunació contra la pneumònia, una de les causes principals de mortalitat infantil al món.
La pneumònia: un desafiament persistent
La pneumònia és responsable de més de 700.000 morts anuals entre nens menors de cinc anys, especialment en regions desafavorides. Aquesta dada alarmant ressalta la importància de la vacunació com a eina essencial per protegir els més vulnerables. El Dia Mundial contra la Pneumònia, que es commemora el 12 de novembre, serveix com a recordatori de la necessitat d'augmentar la conscienciació sobre aquesta malaltia i les seves conseqüències.
Causes i conseqüències
La pneumònia pot ser causada per diversos agents patògens, inclosos virus i bacteris. Tot i això, la falta d'accés a atenció mèdica adequada i a vacunes efectives agreuja la situació en moltes comunitats. L'Aliança per a la Vacunació Infantil cerca abordar aquestes deficiències mitjançant la implementació de programes de vacunació en àrees d'alt risc.
L'Aliança per a la Vacunació Infantil
Des del seu inici, l'Aliança ha treballat incansablement per proporcionar vacunes a nens que, altrament, no hi tindrien accés. Gràcies a la col·laboració de diverses entitats, s'ha aconseguit un avenç notable en la immunització infantil a l'Àfrica.
Finançament i suport
L'èxit d'aquesta iniciativa es deu en gran part a les contribucions de la Fundació "la Caixa", així com a les donacions d'aproximadament 7.000 empreses i ciutadans solidaris. A través d'un model de ‘matching fund’, cada euro donat es multiplica per quatre, cosa que maximitza l'impacte de les donacions. Per cada euro aportat, la Fundació "la Caixa" n'hi afegeix un altre i la Fundació Gates suma dos euros addicionals.
Resultats tangibles
En els darrers sis anys, aquests fons han permès finançar el 100% dels programes de vacunació contra la pneumònia a Moçambic i el 25% a Etiòpia durant el 2021 i el 2022. Aquests èxits són un testimoni del compromís continu de l'Aliança per millorar la salut infantil a l'Àfrica.
Compromís a llarg termini
La Fundació "la Caixa" ha renovat el compromís amb l'Aliança per dissetè any consecutiu, reafirmant el seu paper com a primer soci privat de Gavi a Europa. Aquest compromís inclou la duplicació de totes les donacions realitzades a l'aliança, cosa que demostra la importància de la col·laboració publicoprivada en la lluita contra la mortalitat infantil.
La importància de Gavi
Gavi, the Vaccine Alliance, és una entitat que uneix països en desenvolupament amb donants, inclosos governs, organitzacions internacionals i la societat civil. Des de la seva creació l'any 2000, Gavi ha vacunat més de 1.200 milions de nens en 78 països, evitant així 20,6 milions de morts prematures. L’Aliança per a la Vacunació Infantil és un component crucial d’aquesta missió.
La implicació de CaixaBank
Una característica distintiva de l'Aliança per a la Vacunació Infantil és la participació activa dels clients de CaixaBank. Tant empreses com particulars poden contribuir a aquesta causa mitjançant accions de responsabilitat social corporativa. CaixaBank Empreses i CaixaBank Banca Privada tenen un paper fonamental en la sensibilització i promoció de la iniciativa.
Sensibilització i educació
CaixaBank Empreses realitza campanyes de sensibilització entre els seus clients, brindant-los l'oportunitat de contribuir a l'accés i la qualitat de les vacunes en països en desenvolupament. Aquesta acció no només beneficia els nens, sinó que també permet a les empreses tornar a la societat part del que han rebut.
La col·laboració amb ISGlobal
ISGlobal, que es va unir a l'Aliança el 2014, aporta la seva experiència científica i acadèmica al projecte. La seva participació és essencial per garantir que els programes de vacunació es basen en evidència i s'implementin de manera efectiva.
Investigació i desenvolupament
La col·laboració amb ISGlobal també permet el desenvolupament d'investigacions que poden millorar les estratègies de vacunació i abordar els desafiaments específics que afronten les comunitats vulnerables. Això inclou la identificació de les millors pràctiques i l’adaptació de les intervencions a les necessitats locals.
Impacte a la comunitat
L'impacte de l'Aliança per a la Vacunació Infantil va més enllà de la simple immunització. La iniciativa contribueix a crear comunitats més saludables i resilients, on els nens tenen l'oportunitat de créixer i desenvolupar-se sense el temor de malalties prevenibles.