La Intel·ligència Artificial i el futur de l’ocupació: destrucció o creació?
L’arribada de la intel·ligència artificial (IA) ha generat un debat intens sobre el seu impacte en el mercat laboral. Mentre alguns experts adverteixen sobre la possible destrucció de llocs de treball, altres sostenen que la IA pot ser una eina per a la creació de noves oportunitats.
La llegada de la inteligencia artificial (IA) ha generado un debate intenso sobre su impacto en el mercado laboral. Mientras algunos expertos advierten sobre la posible destrucción de empleos, otros sostienen que la IA puede ser una herramienta para la creación de nuevas oportunidades. En este artículo, exploraremos las implicaciones de la IA en el empleo, analizando tanto los riesgos como las oportunidades que presenta.
La IA està transformant la manera com vivim i com treballem. Des de l’automatització de tasques rutinàries fins a la capacitat de realitzar anàlisis complexes, la IA està reconfigurant el panorama laboral. Aquest canvi no és només tecnològic; també és social i econòmic. La pregunta que sorgeix és: qui es beneficiarà d’aquesta transformació i qui en sortirà perjudicat?
En aquest context, diferents estudis alerten que la intel·ligència artificial no només transformarà l’ocupació, sinó que podria intensificar desigualtats existents. Segons l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, l’impacte de la IA serà desigual i afectarà especialment els treballadors amb menor qualificació.
Per a Juan Gabriel Rodríguez, catedràtic d’Economia a la Universitat Complutense de Madrid, en el sector sanitari, un metge podria ser substituït per un algoritme capaç de processar símptomes i retornar un diagnòstic. Però el més probable és que el professional utilitze aquesta eina per fer-se una idea general i una primera anàlisi i, a partir d’ací, aplique el seu criteri i la seua experiència per donar un diagnòstic.
Els estudis indiquen que l’automatització i la IA estan augmentant la desigualtat en el mercat laboral. En aquesta línia, l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” adverteix que la digitalització pot ampliar la bretxa entre treballadors qualificats i no qualificats si no va acompanyada de polítiques de formació adequades. Això planteja un repte important: la necessitat d’adaptar les nostres habilitats i coneixements a un entorn laboral en constant evolució. La polarització de l’ocupació és un fenomen observable en molts sectors. D’una banda, els treballadors altament qualificats es troben en una posició favorable, ja que poden utilitzar la IA per millorar la seua productivitat. D’altra banda, aquells amb ocupacions de menor qualificació estan experimentant una pressió a la baixa en els seus salaris i condicions laborals. Aquesta dinàmica crea una bretxa creixent entre els qui tenen accés a l’educació i la formació necessàries i els qui no.
Per afrontar els desafiaments que presenta la IA, és fonamental replantejar el nostre sistema educatiu. L’educació tradicional, sovint rígida i desactualitzada, ha d’evolucionar per preparar les noves generacions per a un mercat laboral que exigeix habilitats tecnològiques i adaptabilitat. Per això, la formació contínua és essencial en aquest nou context. No es tracta només d’obtenir un títol universitari, sinó de desenvolupar una mentalitat d’aprenentatge constant. De fet, la Fundació ”la Caixa” subratlla que la capacitació al llarg de la vida serà clau per adaptar-se als canvis tecnològics i evitar l’exclusió laboral.
Integració de la tecnologia en l’educació
La integració de la tecnologia a l’aula és crucial. Els estudiants han d’aprendre a utilitzar eines digitals i comprendre com la IA pot ser aplicada en els seus futurs treballs. Això no només els donarà un avantatge competitiu, sinó que també els permetrà adaptar-se a les noves demandes del mercat laboral.
Tot i que els joves són considerats nadius digitals, afronten desafiaments únics en el context de la IA. La falta d’experiència i la necessitat d’habilitats específiques poden dificultar la seua inserció en el mercat laboral. Però, sobretot, és important reconéixer que no tots els joves tenen les mateixes oportunitats d’adquirir habilitats digitals. Segons l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”, l’accés desigual a la formació tecnològica pot reproduir i amplificar les desigualtats socials existents.
L’experiència continua sent un factor clau en l’ocupabilitat. Encara que els joves poden tindre coneixements digitals, la capacitat d’aplicar aquests coneixements en situacions del món real és fonamental. Les empreses valoren l’experiència, i aquells que no la tenen poden trobar dificultats per accedir a llocs de treball ben remunerats.
La bretxa salarial de gènere i la IA
Un aspecte interessant de l’impacte de la IA en l’ocupació és la seua relació amb la bretxa salarial de gènere. Tot i que s’ha observat una reducció d’aquesta bretxa en alguns sectors, és important analitzar si això es deu a un augment dels salaris de les dones o a una disminució dels salaris dels homes. L’automatització ha portat a la desaparició de molts llocs de treball tradicionalment masculinitzats, cosa que ha contribuït a la reducció de la bretxa salarial. Tanmateix, això no significa que la igualtat s’haja assolit. Les dones continuen afrontant desafiaments pel que fa a l’accés a posicions de lideratge i salaris equitatius.
Perquè la IA beneficie a tothom, és crucial fomentar la inclusió en l’àmbit laboral. Les empreses han d’adoptar polítiques que promoguen la diversitat i la igualtat d’oportunitats, assegurant que tant homes com dones tinguen accés a les mateixes oportunitats de desenvolupament professional.
Preparant-nos per al futur
La incertesa sobre el futur de l’ocupació en l’era de la IA és palpable. Alguns estudis suggereixen que la IA podria destruir més llocs de treball dels que crea, mentre que altres argumenten que la tecnologia generarà noves oportunitats. La clau està en com ens preparem per a aquests canvis.
Els governs tenen un paper fonamental en la regulació del desenvolupament de la IA. En aquest sentit, l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” insisteix en la necessitat de polítiques actives d’ocupació i requalificació que permeten aprofitar les oportunitats de la IA sense deixar enrere els col·lectius més vulnerables. I les empreses també han d’assumir la responsabilitat de formar els seus empleats i adaptar-se a les noves tecnologies. Invertir en la capacitació de la força laboral no només beneficia els treballadors, sinó que també millora la competitivitat de les empreses en el mercat.
L’arribada de la intel·ligència artificial planteja desafiaments significatius, però també ofereix oportunitats per a aquells disposats a adaptar-se. La clau per a un futur laboral exitós radica en l’educació, la formació contínua i la col·laboració entre governs, empreses i treballadors. Només a través d’un enfocament inclusiu i proactiu podrem garantir que la IA beneficie tota la societat, en lloc d’augmentar la desigualtat i la polarització en el mercat laboral.
Què diu l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”
La IA transformarà l’ocupació més que destruir-la.