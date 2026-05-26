Aquest és l'impacte emocional dels trastorns del neurodesenvolupament en la infància
La salut mental infantil travessa un moment crític a la nostra societat. Investigacions recents revelen que els menors diagnosticats amb trastorns del neurodesenvolupament experimenten nivells significativament superiors d'angoixa psicològica en comparació amb els companys sense aquestes condicions.
Aquest fenomen, que afecta tant els més petits com els seus nuclis familiars, queda sovint ocult sota el radar de les polítiques públiques i els sistemes de suport social. Les conseqüències d'aquesta invisibilitat són profundes: nens que lluiten diàriament amb reptes acadèmics, socials i emocionals sense rebre el suport adequat, i famílies que carreguen un pes emocional insostenible sense eines ni orientació professional.
L'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” ha impulsat una investigació exhaustiva que fa llum sobre aquesta problemàtica. L'anàlisi, coordinada per especialistes de la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya, va comptar amb la participació d'aproximadament tres-centes famílies catalanes amb fills d'edats compreses entre els sis i els dotze anys. Els resultats són contundents: hi ha una correlació directa entre la presència de dificultats del desenvolupament neurològic i l'increment de manifestacions depressives, ansioses i conductuals agressives. A més, l'estudi identifica un factor agreujant crucial: quan coexisteixen múltiples diagnòstics en un mateix menor, el patiment psicològic s'intensifica exponencialment.
La complexitat dels diagnòstics múltiples: quan les dificultats s'acumulen
Una de les aportacions més rellevants d'aquesta investigació rau en el seu enfocament integral. A diferència dels estudis previs que analitzaven condicions aïllades, aquest treball examina simultàniament quatre àrees fonamentals del desenvolupament: la capacitat lectora, les habilitats matemàtiques, la comunicació verbal i la regulació atencional-conductual. Aquesta perspectiva holística ha permès identificar un patró preocupant: gairebé la meitat dels menors amb dificultats del desenvolupament presenten dos diagnòstics simultanis o més.
Aquesta realitat de diagnòstics concurrents, coneguda tècnicament com a comorbiditat, planteja desafiaments extraordinaris tant per als afectats com per als sistemes educatius i sanitaris. Un nen pot afrontar simultàniament obstacles en la lectura, dificultats per processar el llenguatge oral i problemes per mantenir la concentració. Cadascuna d'aquestes condicions, per si mateixa, representa un repte considerable; quan es combinen, l’impacte sobre el benestar psicològic del menor es multiplica de forma exponencial.
Les principals investigadores de l'estudi subratllen que aquesta complexitat diagnòstica exigeix un canvi radical en la manera com abordem les intervencions. Els protocols tradicionals, dissenyats per tractar condicions aïllades, resulten insuficients davant de la realitat multifacètica que afronten aquests nens. Es requereixen estratègies integrades que considerin la interacció entre les diferents dificultats i que ofereixin respostes coordinades des de múltiples disciplines professionals.
El factor gènere: les nenes pateixen en silenci
Una altra troballa significativa de l'estudi fa referència a les diferències de gènere en la manifestació del malestar psicològic. Les nenes amb alteracions del desenvolupament cerebral presenten indicadors més severs de patiment emocional que els seus companys, especialment quan coexisteixen diversos diagnòstics. Aquestes menors mostren taxes més elevades de símptomes ansiosos, manifestacions depressives, queixes somàtiques i comportaments que desafien les normes establertes.
Les expertes que van liderar la investigació ofereixen una explicació reveladora per a aquest fenomen: moltes nenes desenvolupen estratègies de camuflatge per amagar les seves dificultats, intentant adaptar-se a expectatives socials particularment exigents. Aquest esforç constant per aparentar normalitat, per encaixar en motlles que no corresponen a la realitat neurològica, genera una tensió psicològica insostenible que, amb el temps, es tradueix en problemes emocionals més greus.
L'emmascarament de les dificultats té conseqüències addicionals: retarda els diagnòstics, dificulta l'accés a intervencions primerenques i perpetua el patiment silenciós. Mentre que els nens homes amb aquestes condicions solen manifestar les seves dificultats de manera més visible, les nenes tendeixen a interioritzar-les, cosa que complica la seva detecció i abordatge oportú.
L'impacte familiar: quan el dolor s'estén al nucli de la llar
La investigació incorpora una dimensió sovint oblidada en estudis previs: el benestar emocional de les famílies. Els resultats revelen que els nuclis familiars amb fills que presenten dues o més alteracions del desenvolupament experimenten nivells considerablement més alts de simptomatologia depressiva i dificultats significatives en la gestió de les pròpies emocions.
Les famílies participants van expressar durant les entrevistes qualitatives un sentiment recurrent: ningú no els havia preguntat abans com se sentien elles emocionalment. Aquesta invisibilitat del patiment familiar reflecteix una mancança sistèmica en els models d'atenció actuals, que tendeixen a centrar-se exclusivament en el diagnosticat més petit, ignorant que les dificultats del desenvolupament afecten tot el sistema familiar.
El perfil dels participants revela a més a més una distribució desigual de la càrrega emocional: el 88% dels informants van ser mares, evidenciant que les dones continuen assumint de forma majoritària les responsabilitats de cura i la sobrecàrrega psicològica associada. Aquesta realitat planteja interrogants sobre l'equitat de gènere en la distribució de les tasques de cura i sobre la necessitat de polítiques que reconeguin i tractin aquesta desigualtat.
Testimonis que posen cara al patiment: la història d'Ivana
Les dades estadístiques prenen vida a través de testimonis com Ivana, mare d'una adolescent diagnosticada amb múltiples dificultats del desenvolupament. La seva filla no va rebre el primer diagnòstic fins a segon de primària, i posteriorment es van identificar condicions addicionals relacionades amb el processament del llenguatge i les habilitats matemàtiques.
Les repercussions a la vida quotidiana de la seva filla són múltiples: enfronta obstacles significatius en àrees acadèmiques com les llengües, l'ortografia i la història. Però l'impacte transcendeix el que és acadèmic: en l'àmbit social, la jove prefereix sovint passar desapercebuda, tement el judici dels seus companys. Aquesta estratègia d‟invisibilitat, encara que comprensible, limita les seves oportunitats de desenvolupament social i reforça l‟aïllament.
Ivana destaca que, un cop obtingut el diagnòstic, van poder accedir a intervencions especialitzades de reeducació. Tot i això, reconeix que no totes les famílies disposen de recursos econòmics per costejar aquests serveis, la qual cosa genera una inequitat preocupant en l'accés a tractaments efectius. Abans del diagnòstic, el patiment era constant: la filla, amb l'autoestima profundament malmesa, es qüestionava per què no podia ser com els altres nens. El desconeixement sobre la naturalesa de les dificultats amplificava el dolor emocional.
El testimoni d'Ivana subratlla, a més, una mancança fonamental: les famílies se senten abandonades pel sistema. Sense coneixements especialitzats sobre aquestes condicions, els pares no saben com acompanyar adequadament els fills. Reclamen eines pràctiques i suport emocional que els permetin convertir-se en aliats efectius en el procés de desenvolupament dels fills.
Cap a un model dintervenció integral: repensar el suport a nens i famílies
Les conclusions de l’estudi apunten cap a la necessitat urgent de replantejar els models d’intervenció actuals. Les dades demostren amb claredat que aquests menors estan experimentant patiment significatiu, però també revelen que les famílies requereixen ser incorporades activament als processos de tractament. Sense aquest suport familiar, la càrrega emocional es torna insostenible i les intervencions perden efectivitat.
Les investigadores emfatitzen que el sistema educatiu i el sanitari han de reconèixer la complexitat d'aquestes realitats. Els nens amb dificultats del desenvolupament no presenten perfils simples i unidimensionals; enfronten múltiples desafiaments interconnectats que requereixen respostes coordinades i multidisciplinàries. Els protocols d’intervenció han d’evolucionar des d’enfocaments fragmentats cap a estratègies integrades que aborden simultàniament les diferents àrees afectades.
A més, és imprescindible desenvolupar programes específics de suport familiar que proporcionin formació, eines de gestió emocional i espais d'acompanyament psicològic. Les famílies no poden continuar sent meres informants sobre la situació dels seus fills; han de convertir-se en protagonistes actives dels processos d’intervenció, dotades de recursos i coneixements que els permetin exercir aquest rol de forma efectiva.
Com a societat, ens hem de preguntar si estem disposats a continuar ignorant el patiment d'aquests nens i les seves famílies. L'evidència científica ha posat les cartes sobre la taula. Ara correspon a les institucions, els professionals i la ciutadania en general assumir la responsabilitat de construir sistemes de suport més inclusius, efectius i humans.