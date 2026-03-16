67.000 menors en risc d'exclusió troben noves oportunitats gràcies a CaixaProinfància
Durant l'any 2025, el programa CaixaProinfància de la Fundació ”la Caixa” ha donat suport aproximadament a 67.000 nens, nenes i adolescents en situació de vulnerabilitat a tot Espanya, i els ha proporcionat suport educatiu, social i familiar per assegurar que l’escassesa de recursos no limiti les seves possibilitats.
El programa, en funcionament des del 2007, se centra en les zones on la desigualtat és més aguda, oferint serveis de suport educatiu, activitats recreatives i de temps lliure, així com acompanyament psicosocial i assistència a les famílies. Tot això es fa mitjançant una àmplia xarxa d'organitzacions socials i en col·laboració amb els serveis públics.
«La pobresa en la infància no es limita únicament a un tema econòmic, sinó que també implica oportunitats. A través de CaixaProinfància, ens esforcem perquè cap nen, nena o adolescent tingui el seu futur restringit per l'entorn on arriba al món. Els resultats evidencien que un suport educatiu i social constant al llarg del temps genera un impacte significatiu en les vides dels menors més vulnerables», assenyala Marc Simón, subdirector general de la Fundació ”la Caixa”.
Els resultats del programa mostren un impacte positiu en l'àmbit educatiu. Un 84,7% dels menors atesos aconsegueixen graduar-se en concloure l'ESO, cosa que representa un increment de 2,6 punts percentuals en comparació amb la mitjana nacional. Així mateix, la taxa de deserció escolar entre els participants del programa és aproximadament del 3,5%.
Assistència integral a famílies en situació de vulnerabilitat
El programa acompanya nens, nenes i adolescents de prop de 43.000 famílies a tot Espanya que tenen circumstàncies de vulnerabilitat. Més del 50% d'aquestes famílies són monoparentals, i més de la meitat dels progenitors es troben en situació d'atur, molts sense rebre cap tipus d'ajuda. A més, entre els pares i mares que participen en el programa, la majoria té un nivell educatiu baix o molt baix.
Per això, CaixaProinfància no només treballa amb els nens, sinó que també s'adreça a l'entorn familiar, enfortint les habilitats dels pares i proporcionant recursos que ajuden a augmentar l'estabilitat i el benestar de tota la família.
Una inversió social amb un impacte tangible
En un entorn de creixent desigualtat social, on un de cada tres menors a Espanya es troba en risc de pobresa o exclusió social, CaixaProinfància reafirma el compromís amb la infància com una inversió social de gran impacte. Aquest programa proporciona assistència i serveis que inclouen des del reforç educatiu i l'accés a activitats recreatives, fins a atenció psicoterapèutica tant individual com familiar, suport educatiu per a les famílies —la participació de les quals és crucial per al rendiment acadèmic dels nens—, així com material escolar i cobertura de necessitats bàsiques.
CaixaProinfància aborda aquells aspectes que influeixen en el desenvolupament dels nens en situacions de vulnerabilitat, com ara la baixa autoestima i la inseguretat emocional, així com les deficiències en alimentació, higiene i salut visual o auditiva, que afecten de manera directa el benestar i el procés d'aprenentatge. Tot això es duu a terme mitjançant una intervenció integral que cerca assegurar la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida, per tal d'impedir que el context social marqui el futur de les persones.
El programa es desenvolupa a totes les comunitats autònomes i a les dues ciutats autònomes, operant en 155 municipis mitjançant una xarxa de 475 organitzacions socials, i disposa d'un pressupost anual d'aproximadament 82 milions d'euros.