Més de 39.000 oportunitats laborals: el programa Incorpora impulsa la feina inclusiva a Espanya
La inclusió laboral és un tema crucial, especialment en un context en què la desigualtat per accedir a l'ocupació persisteix. Per això, la Fundació ”la Caixa”, a través del programa Incorpora, està a l'avantguarda d'aquesta lluita, facilitant més de 39.000 contractacions durant el 2025 per a persones en situacions de vulnerabilitat.
Des de la creació del 2006, el programa Incorpora ha estat un pilar fonamental en l'estratègia de la Fundació ”la Caixa” per combatre l'exclusió social. Aquest programa se centra a connectar persones amb risc d'exclusió amb empreses que busquen adoptar models de contractació més inclusius. El 2025, es van registrar 39.307 insercions laborals, fet que subratlla l'efectivitat d'aquesta iniciativa.
Aquest enfocament ha permès que més de 15.000 empreses col·laborin amb el programa, contribuint a un entorn laboral més divers i responsable.
Desigualtat en l'accés a l'ocupació
Tot i els avenços en la taxa d'ocupació a Espanya, l'accés a l'ocupació continua sent desigual. Factors com la manca de formació, l'edat, la discapacitat i els problemes de salut continuen limitant les oportunitats laborals per a moltes persones. La Fundació ”la Caixa” ha identificat aquestes bretxes i treballa activament per tancar-les.
Un dels aspectes més preocupants és la bretxa de gènere al mercat laboral. El 2025, el 53,27% de les insercions laborals facilitades per Incorpora van correspondre a dones. Aquesta dada és significativa, especialment considerant que la taxa de desocupació femenina és superior a la masculina en més de tres punts. La Fundació ha intensificat els seus esforços per promoure l'ocupació femenina i ha abordat les barreres específiques que afronten les dones en situacions de vulnerabilitat.
Sectors d'oportunitat
La majoria de les contractacions realitzades a través del programa Incorpora s'han concentrat en el sector serveis, que representa més del 76% de l'ocupació a Espanya. Aquest sector inclou àrees com:
• Hostaleria: Un camp que demana constantment mà d'obra i ofereix oportunitats de creixement.
• Comerç: La inclusió de persones en aquest sector ha permès diversificar el talent disponible.
• Atenció sociosanitària: Una àrea crítica que requereix personal capacitat i compromès.
El programa Incorpora actua com a nexe entre les necessitats de les empreses i el talent de les persones en risc d'exclusió. En facilitar la inserció laboral en sectors clau, no només es contribueix a l'estabilitat econòmica dels participants, sinó també al dinamisme del mercat laboral en general.
Històries d'èxit: el cas de Rufo Santiago
Les estadístiques són importants, però les històries que hi ha al darrere són encara més poderoses. Rufo Santiago, un jove de 28 anys d'ètnia gitana, és un exemple inspirador de l'impacte del programa Incorpora. Tot i enfrontar-se a prejudicis i dificultats econòmiques que el van portar a abandonar el batxillerat, Rufo va aconseguir accedir a formació en comerç a través de la Fundació Secretariat Gitano i el programa Incorpora.
Gràcies a la seva dedicació i al suport rebut, Rufo va començar la seva carrera a la firma de roba Kiabi, on va començar amb un contracte de tres mesos. La seva trajectòria va ser ascendent, i el 2025 va ser nomenat líder d'una botiga a Cartagena, dirigint un equip de 18 persones. Rufo destaca que el seu èxit no es mesura només en xifres, sinó en el benestar i el desenvolupament del seu equip, emfatitzant la importància d'un bon ambient laboral.
La xarxa de col·laboració
L'èxit del programa Incorpora no seria possible sense la col·laboració de més de 400 entitats socials i de més de 1.000 tècnics especialitzats que treballen en xarxa. Aquesta col·laboració permet oferir un acompanyament individualitzat i adaptat a les necessitats de cadascú.
La xarxa d'entitats també facilita l'intercanvi de bones pràctiques, cosa que enriqueix el procés d'inserció laboral. Per exemple, a Múrcia diverses organitzacions treballen juntes per oferir orientació i formació adaptades a diferents col·lectius en risc d'exclusió. Aquest enfocament col·laboratiu demostra que, amb el suport adequat, es pot trencar el cicle de l'exclusió social.
Impacte social i futur del programa
La Fundació ”la Caixa” no sols se centra en la inserció laboral, sinó que també promou la igualtat d'oportunitats i la cohesió social en totes les etapes de la vida. Amb un pressupost històric de 710 milions d'euros per al 2026, la Fundació reforça el seu compromís amb la transformació social.
El programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa” és un exemple clar de com la col·laboració entre entitats socials i empreses pot generar un impacte positiu en la inclusió laboral. Mitjançant un enfocament integral i personalitzat, s'estan creant oportunitats reals per a milers de persones amb risc d'exclusió. Les històries d'èxit, com la de Rufo Santiago, són testimonis del poder transformador d'aquest programa i de la importància de continuar treballant cap a un mercat laboral més inclusiu i equitatiu.