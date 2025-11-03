La reinserció social de persones que han passat per presó és un tema difícil. L’Enric, un jove de 31 anys de Pineda de Mar, és un exemple clar de com un programa integral pot transformar vides. La seva història és un testimoniatge de la importància de les segones oportunitats i del suport adequat per superar els desafiaments que comporta la reintegració a la societat.
La història de l'Enric amb Reincorpora
La sortida del centre penitenciari
L'experiència de l'Enric en sortir de la presó va ser un moment carregat d'emocions. Recorda amb claredat la barreja d'alegria i por que va sentir en retrobar-se amb la família. "Vaig tenir una sensació de llibertat impressionant", comenta Enric, però també confessa que el temor de no poder adaptar-se a la vida fora de les reixes el va acompanyar durant molt de temps. Aquesta por és comuna entre aquells que han estat privats de llibertat, ja que la reintegració a la societat pot ser un procés complicat i ple d'incerteses. Durant el seu temps a la presó, l’Enric va sentir parlar del programa Reincorpora, una iniciativa de la Fundació "la Caixa" que busca facilitar la reinserció social i laboral de persones en la seva situació. "Els meus companys em parlaven molt bé del programa", diu l'Enric, cosa que el va portar a acceptar la proposta d'una treballadora social per participar-hi.
Reincorpora: un programa integral
Reincorpora no és només un programa de cerca de feina; és un enfocament holístic que aborda diverses àrees de la vida dels participants. Des de l'acompanyament emocional fins a la formació professional, el programa se centra a oferir un itinerari personalitzat que s'adapti a les necessitats de cada individu. Aquest enfocament integral és fonamental per ajudar les persones a recuperar la confiança en si mateixes i a trobar un propòsit a les seves vides.
El programa es desenvolupa en col·laboració amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia (CIRE) i d'altres organitzacions. El 2024, més de 4.000 persones van participar en Reincorpora, i es van aconseguir més de 2.100 contractacions laborals gràcies a la col·laboració de més de 1.200 empreses.
Acompanyament personalitzat
Uno de los aspectos más destacados de Reincorpora es el acompañamiento personalizado que reciben los participantes. Desde el primer día, Enric fue apoyado por un equipo de profesionales que lo guiaron en su proceso de reintegración. "Me trataron muy bien", recuerda con gratitud. Este acompañamiento incluye asesoramiento psicológico, orientación laboral y formación en habilidades necesarias para el mercado laboral.
Miquel Baldé, tècnic d'inserció del programa, explica que és crucial treballar conjuntament amb els participants per dissenyar un itinerari que s'ajusti a les seves necessitats i potencialitats. "En aquesta fase, és molt important observar i poder treballar de manera conjunta amb la persona", afirma el Miquel.
La recerca de feina
La recerca de feina és un dels reptes més grans a què s'enfronten les persones que han estat a la presó. L’Enric, igual que molts dels seus companys, es va sentir aclaparat per la tasca de trobar una feina. Tot i això, gràcies al suport constant del seu equip, va poder aprendre a gestionar el seu currículum, a redactar correus electrònics i a buscar oportunitats laborals en diferents portals d'ocupació. El procés no va ser fàcil, i l'Enric recorda moments de frustració. "Un dia vaig arribar molt frustrat a una visita amb el Miquel. Però ell em va ajudar a comprendre la situació", diu. Aquest tipus de suport emocional és essencial per mantenir la motivació i l'autoestima dels participants.
D'altra banda, l'autoestima juga un paper crucial en el procés de reinserció. Moltes persones que han estat a la presó arriben a sentir-se desvaloritzades i sense confiança en si mateixes. El programa Reincorpora s'enfoca a ajudar els participants a reconstruir la seva autoestima a través de diverses activitats i formacions. El Miquel destaca que és fonamental parar atenció als moments vitals de cada persona i a la seva autoavaluació. "Les autoestimes normalment estan molt tocades", indica. Aquest enfocament permet que els participants se sentin valorats i capaços de fer front als desafiaments que se'ls presenten.
Connectar talent i oportunitats
El programa també treballa en estreta col·laboració amb les empreses per facilitar la reinserció laboral. S'analitzen les necessitats dels negocis i es proposen perfils de candidats que s'ajustin a aquests requeriments. "Som mediadors de necessitats", explica Miquel, que emfatitza la importància que les empreses estiguin obertes a entaular un diàleg comunitari.
L'Enric recorda com el Miquel el va ajudar a preparar el seu currículum i a gestionar els tràmits burocràtics necessaris per accedir a una feina. Aquest tipus de mediació és essencial perquè les persones que han estat a la presó puguin trobar oportunitats laborals adequades.
La primera feina de l'Enric
El esforç i la dedicació de l'Enric finalment van donar els seus fruits quan va aconseguir la primera feina en una empresa de neteja. "Es va veure reflectit l'esforç que havia fet", diu el Miquel, que es va mostrar orgullós de l'èxit del seu company. Per a l’Enric, aquesta feina no només representa una font d'ingressos, sinó també un pas cap a l'autonomia i la reintegració a la societat. "Em sento ple de vida. Em llevo cada matí amb un somriure i amb ganes de complir amb el dia", expressa l’Enric, que ha recuperat la confiança en si mateix gràcies a la feina. Aquest canvi a la seva vida és un clar exemple de com el suport adequat pot marcar la diferència en el procés de reinserció.
Missatge d’esperança
La història de l'Enric és un missatge d'esperança per a aquells que es troben en situacions semblants. Tot i els desafiaments i les dificultats, és possible reconstruir una vida després de la presó. "Els diria que siguin forts, que pensin en positiu i que tinguin moltes ganes de treballar", aconsella l'Enric als seus companys del centre penitenciari.
El programa Reincorpora demostra que, amb el suport adequat i un enfocament integral, les segones oportunitats són possibles. La reinserció social no només beneficia les persones que han estat a la presó, sinó que també enriqueix la societat en conjunt.