Biografia de la cervesa que et vas prendre ahir

És molt senzill, però també sorprenent: ¿sabies que el 95% de la cervesa és aigua? I per aquest motiu, entre molts altres, és fonamental protegir les fonts d'aigua. Cosa que des de la cervesera HEINEKEN España, amb marques com Heineken, Cruzcampo, Amstel, o El Águila, tenen molt present des de fa anys.

A l'ONU també els preocupa, i vol racionalitzar l'ús de l’aigua perquè, de veritat, sigui a tot arreu i n'hi hagi per a tot (fauna i flora incloses): per a l'aixeta, i també, per què no, per brindar i gaudir. Per això, va designar el 22 de març com a Dia Mundial de l'Aigua i, cada any, ens recorda que més de 2.200 milions de persones a tot el món no tenen accés a aigua potable segura i assequible, i aquesta escassetat d'aigua està augmentant a causa del canvi climàtic i a la demanda creixent d'aigua dolça per part de la població mundial.

Així, reposar tota l'aigua que es gasti per elaborar alguna cosa és imprescindible, així com fer-ho de manera sostenible, seguint l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6 de l'Agenda 2030 que lidera Nacions Unides.

Plana del riu Jarama.

Les empreses ja treballen per tornar l'aigua que utilitzen en els processos d'elaboració. Una és HEINEKEN España, que gràcies al seu full de ruta 'Decididamente Verdes' ja ha aconseguit que les seves fàbriques de Madrid, Sevilla, València i Jaén arribin al balanç hídric l'any passat. Dit d'una altra manera: cada vegada que et prens una Cruzcampo, Amstel, Heineken o El Águila, per exemple, saps que aquesta aigua es compensarà als rius dels quals es nodreixen les seves fàbriques.

I atents a la progressió: des del 2008 la companyia ha aconseguit reduir el consum d'aigua un 33%, tractant el 100% de les aigües residuals i maximitzant-ne la circularitat, amb l'objectiu de reduir un 51% el seu ús el 2025. Actualment, només fa servir 3,29 litres d'aigua per litre de cervesa elaborat i segueix avançant per reduir aquesta quantitat a 2,6 litres també el 2025.

Però com es torna l'aigua?

A HEINEKEN España van pensar una cosa molt evident però no tan habitual: ajudem a mantenir l'equilibri hídric precisament als llocs on agafem l'aigua per elaborar cerveses. I és una feinada perquè, cada dia, la companyia fabrica uns 11 milions de canyes de cervesa: 5 milions a Sevilla, 1 milió a Jaén, 2 milions a València i 3,2 milions a Madrid. Per això la cervesera torna cada any 1.900 milions de litres d'aigua al lloc d’on es nodreixen les fàbriques. Per això, a HEINEKEN España cuiden decididament l'aigua que ens dona la vida.

I ho fan recuperant l'estat original d'importants enclavaments ecològics com la ribera del riu Jarama (Madrid), Doñana (Sevilla) i l'Albufera (València). Són projectes que es desenvolupen en col·laboració amb administracions públiques i ONG com SEO/BirdLife, i que busquen millorar la biodiversitat i els ecosistemes d'aquests espais protegits.

Balanç hídric a nivell nacional: els 3 projectes d'aigua de HEINEKEN España