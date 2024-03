L'Institut de Seguretat per a motoristes de Honda, referent a Europa.

Text: Alberto Zamora

L'Honda Institut de Seguretat ofereix, mitjançant una gran varietat de cursos orientats a diferents perfils, la possibilitat d'aprendre a conduir de la manera més segura possible, permetent alhora que els usuaris puguin divertir-se fent-ho. Gràcies als cursos, els motoristes podran descobrir tècniques d'anticipació i control de la motocicleta, per tal de poder gaudir, al màxim i amb seguretat, de la seva experiència al manillar de la moto.

Tant l'Institut com els cursos estan orientats a motoristes actius: no és un centre d'ensenyament per a conductors sense experiència prèvia. L'objectiu és perfeccionar l'ús del vehicle per aconseguir-ne un ús totalment segur.

Honda Escola de Conducció

L'Honda Escola de Conducció suposa l'origen del posterior Honda Institut de Seguretat. Fundada el 1992 i gràcies al seu caràcter pioner, l'Escola ha permès a la companyia acumular una gran quantitat de coneixement i experiència a l'hora de formar motoristes.

Així arribem a l'actual Honda Institut de Seguretat; un centre de referència internacional ubicat a la ciutat de Barcelona que té com a objectiu promocionar la seguretat amb moto. Les seves instal·lacions suposen un model a seguir a Europa.

A més, els participants dels diferents cursos gaudiran de la cessió de les motos i la gasolina de manera gratuïta.

Els models estan equipats amb tots els protectors necessaris per minimitzar qualsevol possible dany al participant. De la mateixa manera, es facilita als estudiants tot l'equipament necessari (casc, guants, colzeres, genolleres i una cuirassa que protegeix esquena, espatlles i pit) per a l'exercici de l'activitat.

Honda estableix així el seu Institut com el primer centre de formació de motoristes a nivell nacional que ha estat guardonat amb el Segell Europeu de Qualitat de Formació. Aquest guardó va ser atorgat al curs de conducció de motocicletes de nivell superior, reconeixent així un dels millors programes en territori europeu en formació postcarnet.

Honda Institut de Seguretat Situat a Santa Perpètua de Mogoda i amb l'objectiu de poder oferir als usuaris la millor experiència possible, Honda compta amb més de 20.000 m² de circuits i instal·lacions dissenyades en exclusiva per a la formació de motoristes. Al centre s'imparteixen classes tant pràctiques com teòriques, per la qual cosa les instal·lacions compten amb un edifici de 1500 m² amb simuladors de conducció, a disposició dels integrants dels diferents cursos. El centre compta igualment amb un taller de formació i un garatge amb més de 60 motocicletes disponibles.

A l'hora d'enfocar les sessions pràctiques, els usuaris podran gaudir d'una pista polivalent asfaltada de 8000 m²; una secció orientada a la realització d’exercicis de frenada, amb asfalts de diferents coeficients de fricció i una àrea ‘off the road’ de 6000 m².

Gràcies a les seves instal·lacions, Honda compta amb tots els elements imprescindibles, tant a nivell logístic com tecnològic, per promoure la conducció segura en motoristes de tota mena. Recolzant-se en tècniques de prevenció (material audiovisual, simuladors de conducció) i en tècniques de control de la motocicleta en diferents entorns i circumstàncies, Honda ofereix als clients dels seus cursos la millor experiència possible a l'hora d'aprendre tots els coneixements i destreses necessàries per gaudir de l'ús del seu vehicle de la manera més segura possible.

Cursos de formació

Mitjançant els seus cursos de formació, Honda demostra no només una altra ramificació del seu negoci; també, i encara més important, demostra una responsabilitat social; per això s'han mantingut uns preus assequibles per als usuaris.

Sota aquesta perspectiva global dins dels perfils de motociclistes, Honda ofereix una gran varietat de cursos als seus clients: des de cursos bàsics d'iniciació, orientats als conductors amb menys experiència, fins a cursos de motocicleta de nivell avançat, per a aquells motoristes que ja es trobin en un nivell més experimentat. Abraçant el màxim terreny possible, hi ha fins i tot cursos per a nens de 6 anys, de cara a la seva primera experiència al manillar d'una motocicleta.

Gràcies a un ‘staff’ de professionals amb gran experiència, a l'Honda Institut de Seguretat els clients dels cursos podran perfeccionar els seus coneixements i destreses en diferents àmbits, ja sigui des d'usos específics professionals fins a la conducció de motocicleta en carretera oberta, passant per la seguretat en scooter, per posar alguns exemples. L'oferta de cursos té com a objectiu abastar el màxim d'usos possibles de la motocicleta i oferir als usuaris els principals recursos i tècniques perquè la conducció sigui tan divertida com segura.

A Honda Institut de Seguretat tenen tots els elements necessaris per convertir la conducció dels seus clients en l’experiència més segura i divertida imaginable.