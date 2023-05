4 ‘tips’ que us ajudaran amb l'estalvi energètic (i econòmic)

Contingut ofert per IKEA

Els darrers anys ha crescut la consciència sobre la importància de la circularitat tant en termes d'hàbits de consum més assequibles com saludables. Fa temps que els experts adverteixen sobre l'impacte de l'emergència climàtica associada a l'escalfament global en el nostre futur més proper i ser conscients del problema i de com cadascun de nosaltres podem contribuir a millorar la situació és fonamental.

Després de la pandèmia, hi va haver un canvi de mentalitat i la societat va començar a ser més conscient del que consumia. Segons dades d'IKEA, un 42% de persones afirmen ser més selectius amb el que compren i un 25% han parat de comprar articles luxosos o no essencials per a la seva vida.

MOLNART Bombeta LED E27 120 lm, Forma de campana vidre transparent marró, 132 mm.

Un consum energètic responsable

En aquest sentit, el consum d'energia a nivell mundial ha augmentat considerablement durant les darreres dècades. L'ús excessiu d'energia pot tenir conseqüències greus per al medi ambient i per a les nostres butxaques. Amb l'estalvi energètic aconseguim protegir el medi ambient, reduir els costos a casa nostra i millorar l'eficiència energètica. I és que actualment el consum energètic de les llars espanyoles representa prop d'un 20% del consum energètic total, segons dades obtingudes de l'informe de balanç energètic anual de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE) a data 2020.

En molts habitatges, l'energia suposa el principal desemborsament i l'augment del consum aquest any en comparació amb l'anterior és especialment significatiu. Reduint el consum d'energia i fomentant pràctiques més sostenibles, podem estalviar en la factura de la llum alhora que treballem junts per crear un futur més net per a tothom.

Per aconseguir-ho, pren nota d'aquests consells:

Una il·luminació responsable Els llums LED es caracteritzen per una alta eficiència energètica, consumeixen un 85% menys d'energia que les bombetes tradicionals i poden durar fins a 20 anys, segons dades ofertes pel Consell andalús de col·legis d'enginyers tècnics industrials. I encara que potser aquestes bombetes suposen un cost més elevat, a llarg termini aconseguiran que puguis estalviar en la teva factura de la llum perquè tenen una vida més llarga. A més, hi ha diferents tons i models perquè la decoració i l’estalvi no siguin incompatibles. Per exemple, a IKEA pots trobar diversos models com SOLHETTA o LUNNOM. Però no tot depèn dels llums LED, també cal planificar els punts de llum de la teva llar de manera que puguis aprofitar al màxim la llum natural i no hagis de recórrer a l'artificial. I si vols fer un pas més enllà, pots utilitzar un regulador de llum sense fils com TRÅDFRI o solucions d'il·luminació intel·ligent, és a dir, que els puguis connectar al teu smartphone per controlar la intensitat de la llum en cada moment en funció de l’activitat que estiguem realitzant.

SOLHETTA Bombeta LED E27 470 lúmens, forma de globus blanc òpal.

Molt més que decoració Les cortines o catifes tenen un paper més profund que el de decorar. Tot i que no podem deixar de banda la seva utilitat decorativa i triar aquells models que més ens encaixin per fer la nostra llar més acollidora, també tenen un paper essencial a l'hora de mantenir la temperatura dins de casa. I és que, tant les cortines com les catifes, ens ajuden a impedir que la calor de les diferents estances de casa nostra s'escapi per les finestres o el terra. I aquí ve el consell, si utilitzem tèxtils gruixuts a les cortines i estors opacs, aconseguirem aïllar millor les habitacions de l'exterior. I no només això, els coixins i les mantes són complements que aporten més sensació de calidesa i ajuden a mantenir la calor. I si utilitzem un nòrdic calentet per dormir podrem limitar el consum de calefacció, a més depenent de l'estació de l'any podrem triar-ne un de fresc com SILVERTOPP o càlid com FJÄLLARNIKA.

FJÄLLARNIKA Edredó càlid, 150x200 cm.

Piles recarregables com a alternativa Actualment estem envoltats de dispositius electrònics, des del teclat o el ratolí sense fils fins als comandaments a distància, la bàscula, joguines infantils, altaveus o llanternes. És important assegurar-se que mai no ens quedem sense bateria, sobretot perquè solen ser dispositius que fem servir amb molta freqüència. Fer servir piles recarregables ens pot suposar un estalvi important a final de mes. Així que, no hi ha millor solució que ens ajudi a ser sostenibles i alhora ens permeti fomentar l'economia circular. Amb les piles recarregables i el carregador STENKOL / LADDA pots estalviar fins a 360 euros. A més, l'ús d'aquestes piles recarregables equivaldria a 1.880 piles alcalines d'un sol ús que acabarien el seu cicle de vida a les escombraries. Amb això, a més de reduir els residus, aconseguim una vida més sostenible a casa nostra.

STENKOL / LADDA Carregador bateries +4 bateries.

Petits detalls a la cuina Una de les parts de la casa on es fa més consum d'energia és a la cuina, a més dels electrodomèstics com la rentadora, la nevera o el rentaplats, utilitzem energia a l'hora de cuinar o conservar els aliments. Per això, és important conèixer tots els trucs que ens poden ser d'utilitat per estalviar energia com aprofitar les dues safates del forn per preparar diversos plats quan el fem servir o saber que utilitzar un foc de la mida de l'olla evita que es dispersi la calor. Compartim tres consells que poden reduir el cost de la factura: Sempre que puguis utilitza l'olla exprés, et permet cuinar en la meitat de temps aconseguint reduir la despesa d'energia. Utilitza només l'aigua necessària per bullir, si en fas servir de més, necessitaràs més energia per arribar a l’ebullició. I si tapes la cassola, aconseguiràs que bulli més ràpid. El ‘batch cooking’ us permet organitzar els àpats per a tota la setmana. Cuina tot el que puguis en un dia per estalviar energia i fes servir recipients de vidre com como IKEA 365+ o tapes de silicona com ÖVERMÄTT per millorar la conservació d'aliments. Si ho organitzes bé, reduiràs el temps de tenir la nevera oberta!



ÖVERMÄTT Campana d'aliments jugo de 3, silicona multicolor.