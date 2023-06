Com organitzar casa nostra per l’arribada d’un nadó?

Contingut ofert per IKEA

Els millennials ens trobem diferents obstacles a l'hora d'emancipar-nos i, un cop emancipats, ens en trobem un altre a l'hora d'ampliar la família. ¿La raó? El preu de l'habitatge i la mida de les cases a què podem aspirar. Segons les darreres dades de l'INE, el 14% de la població espanyola entre 16 a 74 anys teletreballa actualment. Això suposa 3,3 milions de persones. Això ha provocat que molts hàgim d'adaptar un espai de casa nostra per exercir la nostra activitat professional. Tenint en compte les dades d'Idealista del preu per m2 de maig el 2023, a la Comunitat de Madrid està en 15,1€/m2 i a Catalunya 14,9€/m2, fet que suposa que hem de fer malabars per aconseguir un llar on càpiga una família sencera i, treballant des de casa!

Una llar conscient

Que els preus s'han disparat no és cap secret i això ens preocupa a tots. Un estudi realitzat per McKinsey ha revelat que el 95% dels consumidors han percebut un canvi en els preus de consum. Per això, realitzar una “compra intel·ligent” és més important que mai. Des d'IKEA utilitzen el concepte “Value For Money” precisament per denominar una compra intel·ligent en què el consumidor compensi el que està pagant pel producte versus allò que el producte en si li reporta.

Així que amb el preu del metre quadrat pels núvols i conscients que l'accés a un habitatge en propietat es converteix en una utopia, cal donar curs a la imaginació per convertir la nostra casa de 2 habitacions (amb sort 3) en un espai on poder teletreballar, crear un espai per als nostres fills, convertir-nos en cuinetes i, sobretot, trobar el nostre refugi.

¿Com podem realitzar una compra intel·ligent?

Després de molt sospesar i fer números, moltes parelles decideixen embarcar-se en el món de la maternitat/paternitat. I ara arriba el moment complicat perquè l'arribada d'un nou membre a la família ens pot embriagar i convertir-nos en compradors impulsius, però ens hem d'aturar a analitzar què necessitem i com podem optimitzar el condicionament de la nova habitació, sense deixar de banda la qualitat , la sostenibilitat i tot això a un preu assequible. Però, ¿com podem assegurar-nos que estem fent una compra intel·ligent?

Identificar una necessitat

En primer lloc, cal tenir clara quina és la nostra necessitat. Així evitarem comprar de manera impulsiva i adquirirem allò que realment ens solucioni un problema. Per exemple, a l'hora de comprar un bressol, podem buscar opcions que a més de permetre que el nostre nadó dormi amb total seguretat, ens acompanyi durant el seu creixement traient-ne un dels laterals. Per exemple, el bressol evolutiu GULLIVER és ideal per al nostre nadó durant els primers anys cosa que ens fa optimitzar la inversió. El bressol el podem acomodar amb el matalàs KRUMMELUR.

Comparar preus i característiques

Buscar per internet diferents opcions abans de fer una compra ens ajudarà a conèixer les funcionalitats, les mesures, comparar preus... D'aquesta manera evitarem comprar alguna cosa que no necessitem o que ens penedim després de comprar alguna cosa perquè no queda bé a l'espai o no compleix la funció que volíem. Per exemple, la butaca de lactància és una cosa que durant molts mesos ens acompanyarà diàriament, però després li haurem de buscar un nou emplaçament per la qual cosa ha de ser prou versàtil. Hem de pensar bé els colors, els materials, si volem que sigui balancí… Buscar i comparar ens ajudarà a fer una compra intel·ligent. Per exemple, el balancí POÄNG compta amb un disseny atemporal i porta el confort i la flexibilitat a nous límits. Un cop acabat el període de lactància, quedarà ideal al saló.

El balancí POÄNG compta amb un disseny atemporal i porta el confort i la flexibilitat a nous límits.

Establir prioritats

Això ens ajudarà a identificar què necessitem primer i què requerirà més inversió. Moltes llars potser no poden moblar l'habitació del nadó al complet des del primer moment i ho han d'anar fent a poc a poc. I encara que ens encantaria tenir-ho tot abans de l'arribada del nadó, per la nostra situació potser hem de saber què necessitem abans. Per exemple, un bàsic és el canviador/còmoda SUNDVIK per poder canviar el nadó. Aquest moble ofereix una solució pràctica per tenir-ho tot a mà, des dels bolquers fins a la roba. I quan el nadó creixi, plegant i fixant l'ala del canviador, tindrem una calaixera. Amb aquesta còmoda podrem ajornar el moment de comprar un armari.

Un espai per als contes de fades i el relax.

Comprovar que qualitat i funcionalitat van de la mà

A l'hora de moblar l'habitació del nadó haurem de decidir a quins productes dedicarem més inversió, per exemple el canviador/còmoda SUNDVIK o el bressol evolutiu GULLIVER estan fabricats amb fusta massissa, un material durador, bonic i sostenible. No obstant això, si el que busquem és una prestatgeria per col·locar peluixos o joguines a l’habitació del nostre fill, podrem trobar productes a preus més assequibles com el prestatge de paret LACK.

Escollir mobles versàtils o modulars

Comprovar que qualitat i funcionalitat van de la mà. Amb un nadó moltes vegades comprem mobles per a una funció concreta, però segons va creixent deixem de necessitar el moble per a la mateixa funció. Si triem mobles modulars podrem recol·locar-los i seguir utilitzant-los amb el pas dels anys com la prestatgeria KALLAX, un dels bàsics a qualsevol llar. N'hi ha de diferents mòduls i pots penjar-los a la paret o a terra, i amb les caixes en diferents colors com DRÖNA o cistelles KNIPSA semblarà un moble nou cada cop que vulguis redecorar l'habitació.

També és molt útil per a les habitacions infantils la gamma TROFAST que amb les seves estructures de fusta i caixes de plàstic lleugeres permeten que els nens puguin ficar, treure o canviar de lloc les seves joguines, cosa que els ajudarà a ser més responsables.

I, per descomptat, no ens podem oblidar de la sostenibilitat.

Cada dia és més important assegurar-nos que fem compres responsables amb el planeta i amb les persones que fabriquen els productes. D'una banda, pensant en el planeta i a no malbaratar els recursos amb què comptem, però, també des d'un punt de vista més pràctic, cal saber si el producte que comprem ens ajudarà a estalviar en el dia a dia.