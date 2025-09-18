On tot comença: converteix la teva cuina al cor de la llar
Descobreix com gràcies a utensilis, mobles i accessoris assequibles pots fer que la teva cuina sigui pràctica, acollidora i perfecta per a tot allò que la vida posi sobre la taula.
Contingut ofert per IKEA
La vida comença a la cuina. En el meu cas, literalment, ja que només creuar la porta d'entrada de la casa ens trobem amb el que hem anomenat, amb humor, la “hallina”, és a dir, hall i cuina en un mateix espai obert que, al seu torn, connecta amb la zona de menjador i la sala d'estar. La cuina és, per tant, molt més que això: és el lloc on rebem família i amics, on esmorzem a corre-cuita, on els nens corren, es diverteixen o fan els deures, on s'improvisen converses mentre algú prepara el sopar… en definitiva, l'espai on es cou tot i transcorre la vida quotidiana.
Com en el nostre cas, cada vegada són més els habitatges on la cuina s'ha convertit en el cor de la llar. Perquè si fa anys solia ser un espai discret, un racó merament funcional, la tendència avui és obrir-la a la resta de la casa per guanyar llum i amplitud i transformar-la en un espai polivalent, bonic i acollidor. Allà es treballa, es juga, es comparteix, se celebra i, per descomptat, també es cuina.
A mi m'encanta aquesta distribució oberta, però he de confessar que tenir una hallina m'obliga —llegiu obliga entre cometes— a mantenir-la sempre recollida i amb bon aspecte, perquè és el primer que qualsevol veu quan entra a casa. I per aconseguir-ho no n'hi ha prou amb força de voluntat: calen productes que ajudin que tot flueixi i es mantingui l'ordre sense gaire esforç.
Per això és tan important que aquest espai obert, versàtil i viu estigui ben equipat. No parlem de mobles o electrodomèstics caríssims o de gamma alta, sinó de solucions assequibles que responguin a les necessitats de les famílies contemporànies: qualitat, sostenibilitat, durabilitat i disseny. I tampoc no es tracta d'omplir-la d'estris —perquè l'espai d'emmagatzematge també sol ser limitat—, sinó d'escollir quins ens faciliten el dia a dia, resisteixen l'ús intensiu i, a més, aporten estil sense descuidar la butxaca. En aquest sentit, les propostes d'IKEA tenen una virtut inqüestionable: costen molt pocs diners i tenen una relació qualitat-preu difícil d'igualar. Per això vull compartir algunes idees que et poden ajudar a treure el màxim partit a la teva zona de cuina i menjador i gaudir de la teva llar sense gastar de més.
Mobles de menjador duradors i versàtils Moltes cuines ja compten amb mobles de les línies TONSTAD, SKANSNÄS, NASINGE o LISABO: taules i cadires de diferents estils i formes, fabricades amb materials d'alta qualitat, especialment fusta massissa, preparades per suportar sobretaules eternes, xerrades amb amics i algun vessament accidental... i fins i tot les inevitables taques quan els nens es posen en “mode artista”. Però per posar-nos mans a l'obra de debò, cal obrir armaris i calaixos i col·locar-ho tot sobre el taulell, començant per olles, paelles i ganivets. Amb els adequats, la cuina deixa de ser només un espai per preparar menjar i es transforma en un lloc on gaudir, experimentar i cuidar els que més estimem.
Crec que tots coincidim que olles i paelles, indispensables en qualsevol cuina, han de ser duradores, fàcils de netejar i segures per a la salut. Però, encara que pugui semblar exagerat, de vegades trobar l'adequada és com llançar-se a la recerca de l'arca perduda entre passadissos d'acer inoxidable, alumini, ferro colat i dissenys de tota mena. L’oferta és tan gran que triar no sempre és fàcil.
La realitat és que no cal tenir un arsenal de paelles i olles: només cal comptar amb unes quantes, però que siguin bones de veritat. I aquí és on la innovació marca la diferència i IKEA ens ho posa fàcil. Algunes de les olles i paelles incorporen la tecnologia Sol-Gel, un recobriment antiadherent lliure de tòxics, resistent i pensat perquè cuinar sigui més senzill, saludable i eficient. A més, moltes de les seves olles i paelles estan dissenyades per durar, amb garanties de fins a 15 anys, convertint-se en un company fiable a qualsevol cuina durant molt de temps.
I el mateix passa amb els ganivets d'acer de molibdè/vadià, que es mantenen esmolats durant anys, llestos per tallar des de pa cruixent fins a verdures rebels o filets sense esforç.
La cuina ha de ser pràctica i funcional, però també mereix tenir estil, qualitats que, sens dubte, aplega la sèrie UPPFYLLD d'IKEA. El ratllador, l'espremedora, el pelador, el tallaformes, el joc de talladors de verdures, el joc de tallaous, l'escorredor d'enciam, el tallapizza... Sens dubte, tots els utensilis d'aquesta sèrie estan pensats per fer-nos la vida més fàcil, estalviar-nos temps i diners i posar un toc de color a la nostra cuina. A casa nostra tenen tant èxit que fins i tot els més petits s'animen a ajudar-nos, convertint-se en ajudants de cuina mentre descobrim junts que divertit que pot ser preparar receptes. I molt important, un cop acabem de cuinar, tots els utensilis es guarden fàcilment i ocupen poc espai en calaixos i armaris.
A taula els detalls compten i no cal gastar-se una fortuna perquè llueixi increïble. Tot i que hi ha tants models de vaixelles com de famílies, en aquest moment destaquem la sèrie GLADELIG, pura tendència en llars i, també, en cafès i restaurants. La tècnica del vidriat reactiu confereix a aquests bols, plats, fonts per a forn i més una estètica artesanal i única que ens encanta. Cada peça és com una obra d'art, capaç de donar personalitat a qualsevol àpat, de l'esmorzar més senzill al sopar més especial. Més clàssica i senzilla, però igualment versàtil, és la sèrie FÄRGKLAR que, en els seus diferents colors i acabats -rústic mat o modern brillant- pots combinar amb altres peces i fer servir en múltiples ocasions. Pel que fa a gots, els KLIPPLAX són els meus preferits. El disseny en èmbol i la superfície fina i suau per fora i rugosa a l'interior la converteixen en una cristalleria original, fina, elegant i molt econòmica.
Hem tallat, abocat, barrejat, cuinat, tastat, menjat… ¿toca netejar? Per fer aquesta tasca una mica més agradable, divertida i sostenible tria els draps de la sèrie RINNIG. Estan fets 100% de cotó —almenys un 50% reciclat—, són suaus, absorbents i duradors, ideals per netejar un taulell ple de farina o recollir algun líquid vessat accidentalment. A més, el disseny escandinau modern i de colors aporta un toc de frescor a la cuina, demostrant que fins i tot els petits detalls poden unir practicitat i estil sense comprometre la sostenibilitat.
Seguint aquesta mateixa filosofia, els recipients de vidre de la sèrie IKEA365+ s'han convertit en un autèntic “must have” en qualsevol cuina. Hermètics, resistents, lliures de tòxics, fàcils de netejar i aptes per emmagatzemar, escalfar al forn o microones i servir directament el menjar que ens hagi sobrat, ens ajuden a mantenir l'ordre, eviten l'ús de plàstics d'un sol ús i contribueixen a minimitzar el malbaratament alimentari i el nostre tiquet de la compra.
Amb els mobles, utensilis i accessoris adequats, la teva cuina deixa de ser només un lloc per cuinar i menjar i es converteix en l'escenari de les petites grans històries del dia a dia, combinant qualitat, estil, funcionalitat i sostenibilitat… i tot al millor preu!