Compres que valen la pena: els millors productes d'IKEA per aquest 2024

Per crear una autèntica llar, no cal gastar-se grans quantitats de diners, només saber triar els productes més adequats i que marquen la diferència.

Les hipoteques continuen augmentant i les factures es disparen. Per això, aquest és el moment ideal per oblidar-se de gastar bojament i fer compres més racionals i planificades. Des de butaques i catifes, fins a llums o roba de llit, IKEA fa 80 anys que desenvolupa i fabrica una àmplia gamma de productes de disseny, funcionals, sostenibles, de qualitat i a preus assequibles per a tots els consumidors.

Tant si t'estàs plantejant canviar de casa o renovar-la i busques mobles de qualitat i amb el millor disseny, com si tens problemes per arribar a final de mes i el que busques són compres que siguin tan duradores com sigui possible sense gastar gaire, a IKEA trobaràs allò que estàs buscant. Seleccionem el millor d'aquesta temporada per a casa teva, sis opcions de compra que realment valen la pena.

Peces de disseny al millor preu

La qualitat i el disseny no estan renyits amb el preu. I el millor exemple n'és la catifa STOCKHOLM, de ratlles en blanc i negre. Aquesta preciosa catifa homenatja el disseny escandinau modern i està feta a mà amb llana, un material natural, durador i renovable. Gràcies al teixit llis i a la superfície de llana resistent a la brutícia i a l'ús, aquesta catifa és ideal per a menjadors i sales d'estar. El preu és de 199 €.

En qualsevol llar, és fonamental comptar amb un lloc còmode on poder descansar, relaxar-se o xerrar amb algun familiar o amic. El disseny clàssic de la butaca EKENÄSET queda bé a qualsevol lloc i podràs asseure't-hi de forma estable i segura durant molts anys perquè l'estructura està feta amb fusta massissa.

L'escuma d'alta resiliència del seient i del respatller permet que la butaca recuperi la seva forma quan tu i els teus us aixequeu. A més, les molles en ziga-zaga del seient i el teixit elàstic del respatller aporten comoditat i fermesa. Omple d'estil el teu saló amb aquesta butaca d'elegant entapissat Kilanda beix clar amb respatller inclinat que aporta un aire retro i s'inspira en el disseny escandinau dels anys cinquanta. El seu preu és de 249 €.

El disseny no sempre consisteix a inventar alguna cosa nova, sinó a col·locar les coses en un nou context o a barrejar tècniques tradicionals amb enfocaments més moderns. Això és precisament el que tenia al cap Ilse Crawford a l'hora de dissenyar els llums SINNERLIG.

Aquest llum de bambú està teixit a mà i el seu trenat projecta uns decoratius motius lluminosos que aportaran una sensació càlida i natural a qualsevol lloc de la casa on decideixis col·locar-lo. El llum SINNERLIG proporciona llum suau i directa i és ideal per il·luminar la taula de menjador. El preu? Rebaixat ara per només 49,99 €.

Una llar funcional i duradora

La taula del menjador és el punt de trobada de tot habitatge per reunir la família, un element de cohesió fonamental en la vida quotidiana de la llar. Més enllà de compartir àpats i moments junts, aquest és un espai versàtil per estudiar o jugar en família. Ideal per a zones de menjador petites, el senzill i pràctic conjunt de taula i quatre cadires JOKKMOKK és de fusta massissa de pi.

Amb la millor herència del disseny escandinau, la fusta és renovable, reciclable, resistent i envelleix molt bé. Per això, la fusta massissa i l’acabat amb tint envellit d´aquest conjunt de taula i cadires resistiran molts anys d’ús. El pi, a més, embelleix amb el pas del temps guanyant intensitat de color. Emporta't aquest conjunt de taula i quatre cadires per només 169 €.

Has de renovar la coberteria de casa per a aquests dies especials de celebració? Per només 14,99 €, podràs emporar-te una completa coberteria de 24 peces FÖRNUFT. Sis forquilles, sis ganivets, sis culleres i sis culleretes d'acer inoxidable, material durador i resistent a la corrosió. Aquesta coberteria fàcil de netejar i amb un disseny senzill aportarà sempre un toc diferent al preparar la taula.

El teu descans també es mereix el millor. El joc de funda nòrdica i coixinera blau fosc JORDRANUNKEL té un cridaner estampat de pics. La barreja de cotó i viscosa absorbeix la humitat i crea un material de tacte molt suau i una bonica brillantor. De disseny juvenil, l’aire rústic d’aquestes fundes realçarà la calidesa del teu dormitori. Pots emportar-te-les a casa ara rebaixades per només 9,99 €.