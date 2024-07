¿Què tenen en comú la gestió de rocòdroms i els videojocs?

Israel Macià, fundador i CEO de la cadena de rocòdroms Indoorwall ens revela com una app innovadora està transformant la gestió i experiència d'usuari als rocòdroms

L'evolució de l'escalada a Espanya avança amb pas ferm cap a la innovació i les noves tecnologies són la clau d’un negoci que es troba actualment en auge: els rocòdroms. Perquè, des de la seva estrena als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, el nombre d'adeptes a aquest esport no ha parat de créixer exponencialment, convertint l'escalada en una de les alternatives de lleure més demandades del moment.

En aquest context, Israel Macià, fundador i CEO de la cadena de rocòdroms Indoorwall i pioner dins del món de l'escalada, ha desenvolupat una innovadora aplicació -que està disponible per a tots els actuals i futurs franquiciats d'Indoorwall-. Aquesta eina simplifica la gestió als franquiciats, alhora que enriqueix i personalitza la manera com els escaladors gaudeixen de l'experiència al rocòdrom. De fet, un dels aspectes més destacables de l'app és la capacitat de transformar l'escalada en un joc interactiu i motivador. “Aquesta gamificació de les parets no només fa que la pràctica de l'escalada sigui més entretinguda, sinó que també ajuda els usuaris a mantenir-se compromesos amb els seus objectius d'entrenament a llarg termini”, comenta Israel.

La innovadora app millora el compromís i satisfacció dels clients, convertint l'escalada en un videojoc

Gràcies a l'experiència acumulada per Indoorwall al llarg dels anys s'han pogut integrar diferents funcions de gran utilitat per als usuaris de l’aplicació. Per exemple, per a la gestió d'entrenaments, els escaladors “poden accedir a programes d'entrenament dissenyats específicament per a les seves necessitats i objectius, i els administradors poden monitoritzar el progrés i ajustar els plans segons calgui”, explica el CEO. Hi ha entrenaments adaptats a tots els nivells. D'altra banda, la configuració detallada dels blocs a l'app -incloent-hi el tipus d'unió i el tipus de bloc- permet als escaladors tenir un registre precís de les activitats i progrés. Aquesta funcionalitat ajuda l'escalador a centrar-se a millorar les seves debilitats i consolidar les seves fortaleses.

Però hi ha molt més que això, l'app permet accedir a un rànquing multicentre, cosa que atrau clients d'altres centres fomentant la participació i la competència entre escaladors de diferents rocòdroms, cosa que resulta realment atractiva per a aquesta comunitat.

Noves alçades en la gestió de rocòdroms

Els franquiciats dels nous rocòdroms Indoorwall Express ja poden simplificar la seva gestió diària gràcies a la nova aplicació de la cadena de rocòdroms. L'app permet als administradors portar un control exhaustiu de l'inventari de preses, fer seguiment de la quantitat i estat de les agafades, i identificar quines s'utilitzen amb més freqüència, fent que la reposició sigui més efectiva i satisfactòria per als usuaris. I és que, segons ens explica Israel: “Una de les funcions innovadores és el control de zones mitjançant un mapa interactiu que mostra les àrees més utilitzades a la sala d'escalada. Aquest mapa de zones calentes permet als administradors identificar les seccions més populars i ajustar la configuració de les rutes per millorar l'experiència de l'usuari”.

Les facilitats que ofereix aquesta tecnologia estan orientades al client i a simplificar les tedioses tasques dels administradors com la gestió de membres i el control de facturació. “L’app inclou un sistema de gestió d'accés que controla l'entrada i la sortida dels usuaris, augmentant la seguretat i facilitant l'administració de membres”, destaca Macià. I gràcies a un programari d'administració econòmica que porta integrat, els propietaris de rocòdroms Indoorwall Express pot dur a terme una gestió més eficient i controlada de negoci.

Indoorwall Express redueix significativament els costos operatius en automatitzar tasques i optimitzar l’ús de recursos i materials

Indoorwall Express i la seva tecnologia d'avantguarda ajuden els inversors a optimitzar el rendiment i la rendibilitat de les inversions. “L'App està dissenyada per minimitzar les despeses operatives. En automatitzar nombrosos processos administratius i operatius, redueix la necessitat d'intervenció manual i, per tant, disminueix els costos associats a la gestió del centre. Això inclou la reducció de despeses en recursos humans, manteniment d'inventaris, i optimització de l’ús de materials i equips”, afegeix Israel.

A més, la quantitat de dades i anàlisis que recull la plataforma digital són fonamentals en la presa de decisions de cada franquícia. Aquesta informació inclou estadístiques d'ús de preses, rendiment dels equipadors, zones més utilitzades a la sala, fluxos d'accés dels usuaris, i resultats dels entrenaments, entre d'altres. En proporcionar una visió clara i completa de totes aquestes àrees, l'app permet als administradors identificar oportunitats de millora i prendre mesures proactives per optimitzar les operacions del centre. Així, tasques com la redistribució de les rutes d'escalada segons les zones més populars o l'ajust dels horaris dels equipadors (els empleats que creen les rutes) es poden realitzar de manera fonamentada.

Indoorwall, amb la seva àmplia experiència en el sector, ha desenvolupat una app robusta i eficient després de cinc anys de col·laboració amb experts tecnològics. La prova reeixida al macrofestival d'escalada Climbing Madrid aquest any, on més de 7000 persones van gaudir del mur gamificat, demostra la seva fiabilitat.

El futur de l'escalada ja és aquí