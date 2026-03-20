Kia Niro HEV, Kia Sportage HEV i Kia EV3: la gamma més completa, electrificada i versàtil del segment C-SUV
Equipen motoritzacions híbrides HEV i 100% elèctriques EV i permeten escollir el SUV compacte més adequat a cada necessitat
Text: Francesc Branchat
Kia protagonitza un paper destacat en el procés d'electrificació del mercat automobilístic espanyol. La marca coreana ofereix una completa gamma de models perfectament adaptats a la mobilitat elèctrica, renovats i preparats per competir amb èxit en els segments de més volum.
Els motius principals de l'èxit de Kia són innombrables, però alguns són concloents. La confiança de la marca en els seus productes és total, d’aquí venen els 7 anys de garantia, que proporcionen la màxima tranquil·litat al client.
Amb l'arribada al mercat de nombroses marques emergents, l'oferta d'híbrids i elèctrics actuals és molt extensa. No obstant això, hi ha un factor diferencial definitiu i de vital importància, com és la maduresa tecnològica de Kia, basada en tecnologies d'última generació que es troben al punt òptim i que ofereixen absoluta fiabilitat.
En la seva extensa gamma de models, Kia ofereix diferents propostes en el competit segment C-SUV, sempre proveïdes de tecnologies d'electrificació eficients. Aquests automòbils reafirmen el ferm compromís de Kia amb la mobilitat sostenible accessible.
En el nou Kia Sportage HEV, tot són avantatges. Des del moment de la compra -sense esperes-, la disponibilitat és immediata. Kia ofereix un vehicle prèmium sense esperes interminables, sense les llistes d’espera de configuracions de fàbrica que es fan eternes.
L'Sportage HEV adopta un sistema híbrid de gestió intel·ligent compost per un motor de benzina 1.6 T-GDI de 180 CV, amb un elèctric de 48 kW, alimentat per una bateria d’1,49 kW. La potència total combinada és de 239 CV, el canvi és automàtic de sis velocitats i és possible escollir tracció davantera 4x2 o integral 4x4. Aquesta configuració permet beneficiar-se dels avantatges de l’etiqueta ECO de la DGT.
Un altre argument a favor del nou Kia Sportage és la seva habitabilitat de referència. L’interior ofereix un ampli espai per a tots els ocupants, molt espai per a les cames dels passatgers de la segona fila i un enorme maleter, amb capacitat de fins a 587 litres.
Aquest SUV ofereix un acabat luxós, elegant i minimalista, en el qual destaquen en un tauler de control actualitzat, dues pantalles panoràmiques de 12,3 polzades, nou Head-Up Display de 10 polzades i tapisseries sostenibles de primera qualitat. A més, gaudeix d'Apple CarPlay i Android Auto sense fil, Kia Connect amb actualitzacions remotes, calculador de rutes amb informació de trànsit en temps real o una gestió més natural i intuïtiva dels sistemes d'àudio i climatització.
En funció del tipus d’ús, l’híbrida lleugera pot ser l’elecció més adequada a les nostres necessitats. Quan la majoria de km diaris són realitzats en entorns urbans, el crossover Kia Niro HEV és una compra intel·ligent per a l'usuari urbà i racional.
Amb unes dimensions perfectes per a les exigències habituals de l'entorn europeu, ofereix unes proporcions d'habitacle idònies per a un ús familiar, combinades amb una capacitat d'emmagatzematge notable i amb materials reciclats d'alta qualitat.
En la congestionada conducció urbana, l'avançat sistema híbrid del Niro HEV permet utilitzar únicament el motor elèctric gran part del temps, reduint dràsticament el consum de combustible i les emissions de CO2. Destaca així mateix pel contingut cost d'utilització per km: el consum homologat WLTP de 4,4 litres/100 km garanteix costos molt continguts a l'hora de recórrer molts quilòmetres.
Els registres d'eficiència excel·lents del Kia Niro HEV es combinen amb un conjunt propulsor de notable rendiment, format per un motor de gasolina 1.6 i un elèctric de 32 kW, capaços d'oferir 138 CV de potència conjunta. Està aparellat amb una caixa de canvis automàtica amb doble embragatge i sis velocitats, lleugera i capaç de col·laborar en la reducció del consum de combustible.
El Kia Niro HEV també destaca pels seus elevats nivells d'ergonomia humana. El disseny “User-Centric Design” amb controls físics i digitals equilibrats es tradueix en una gestió segura de connectivitat, climatització, sistema àudio, etc. D'aquesta manera, s'eviten distraccions perilloses de les interfícies 100% tàctils de baix cost.
Altres factors de vital importància per decantar-se per un Niro HEV són el manteniment programat personalitzat o l'extensa i completa cobertura de la garantia. A més, amb l'adquisició d'aquest crossover, disponible des de25.000 euros, l'estalvi també està en el preu de compra.
L'elèctric Kia EV3 marca un abans i un després en l'univers dels automòbils elèctrics. Aquest model encarna a la perfecció la democratització del luxe tecnològic sota la seguretat d’una marca amb llegat, i ho fa amb una relació preu/producte excel·lent, premiada amb múltiples reconeixements per part de la premsa especialitzada del motor.
Heretant la filosofia i tecnologia del vaixell insígnia EV9, el SUV elèctric més venut a Espanya adopta una base específica creada per a aquest tipus d'automòbils. És un cotxe que neix elèctric gràcies a la plataforma modular elèctrica E-GMP, que permet allotjar bateries de grans dimensions, genera un espai interior propi de segments superiors i proporciona un centre de gravetat optimitzat.
La clau de l'èxit del Kia EV3 és una combinació de factors que li permeten ser el primer vehicle d'una llar. Compta amb un exterior modern i atrevit, combinat amb un interior innovador i pràctic que maximitza l'espai, la funcionalitat i el confort.
Però les seves virtuts van molt més enllà. Gràcies a les bateries de gran capacitat, l'EV3 no és un elèctric més: està pensat per viatjar i gaudir de la conducció elèctrica. Té una autonomia líder en el seu segment de fins a 605 km segons cicle WLTP i es pot carregar del 10% al 80% en 31 minuts, en un punt de càrrega de corrent continu.
Els sistemes avançats d’assistència al conductor i les actualitzacions Over-the Air milloren l’experiència de propietat amb tecnologia d’avantguarda. A més, gaudeix d'un planificador de viatges per fer desplaçaments llargs sense ansietat.
La seguretat és fonamental i el nou Kia EV3 en garanteix nivells màxims. Compta amb tota la tecnologia del fabricant coreà inclòs un Nivell 2 d'assistència a la conducció, amb canvi automàtic de carril, control de creuer intel·ligent, manteniment de carril i fins i tot assistent d'aparcament remot.