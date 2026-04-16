Nou Kia EV2, el crossover 100% elèctric urbà més pràctic, connectat i eficient del segment B-SUV
És líder d'habitabilitat en la seva classe i ofereix fins a 453 km d'autonomia en la versió Long Range de bateria més gran
És líder d'habitabilitat en la seva classe i ofereix fins a 453 km d'autonomia en la versió Long Range de bateria més gran
Text: Francesc Branchat
Concebut, desenvolupat i fabricat a Europa, el nou Kia EV2 és un crossover urbà 100% elèctric del segment B, la nova porta d’entrada a la gamma elèctrica europea de la marca. L’elèctric més compacte de Kia estén l’oferta d’aquests vehicles a un segment d’interès i demanda creixents a Europa.
En un context general amb marques que aposten per codis urbans, moda i cultura pop per connectar amb audiències joves, el Kia EV2 es desmarca dels competidors des de l'emocionalitat. Està dirigit a un client que, al marge de la seva edat, mostra un interès elevat per la tecnologia útil i utilitza el vehicle com una extensió de la seva identitat, estil i posicionament social. La mida de l'EV2 és comparable a l'Stonic i és més compacte que el seu germà gran EV3, model que respon a altres exigències.
El Kia EV2 és un model aspiracional i emocional que combina un estil atrevit i original amb tecnologies de segments superiors i una gamma completa de sistemes avançats d'assistència a la conducció (ADAS).
Creat amb un disseny contemporani i urbà, encarna la filosofia de disseny Opposites United de Kia. Amb una llargada de 4,06 m, els llums diürns verticals i l'última firma lluminosa Star-map defineix un parentiu visual amb els seus germans grans. Destaquen detalls com les proporcions verticals, la pronunciada línia d'esquena i els arcs de roda robusts.
Disponible en versions de quatre o cinc places, el Kia EV2 destaca per la seva habitabilitat líder al segment. El sistema de seients lliscants i reclinables maximitza la usabilitat en la versió de quatre places, permetent un òptim aprofitament de l'espai. Amb els seients tirats cap endavant, lidera la classe amb 377 litres de capacitat de maleter, espai comparable a un model del segment C.
L'EV2 ofereix el sistema Connected Car Navigation Cockpit de Kia, una gran pantalla panoràmica formada per tres pantalles, que integra una instrumentació de 12,3 polzades, un monitor tàctil central de 12,3 polzades i una pantalla de control de climatització de 5,3 polzades. El sistema admet actualitzacions remotes (OTA) i Kia Upgrades.
L'EV2 ofereix un conjunt complet de sistemes de seguretat i assistència a la conducció ADAS. Entre els dispositius disponibles hi ha assistència de conducció a la carretera, assistent per evitar col·lisions frontals, control de creuer adaptatiu, sistema d'estacionament remot amb clau, monitor d'angle mort i una càmera de visió 360 º que permet un control perfecte de l'entorn del vehicle.
És el primer Kia equipat amb una unitat de monitorització de l'habitacle. Integrat al retrovisor, analitza en temps real l'atenció del conductor i la posició dels ocupants per optimitzar les funcions de seguretat i minimitzar lesions en cas d'activació del coixí de seguretat. El sistema també pot executar la «maniobra de risc mínim» si el conductor no respon, reduint la velocitat i emetent avisos als altres usuaris de la carretera.
El Kia EV2 equipa una bateria estàndard de 42,2 kWh -amb motor de 147 CV- o una d'autonomia estesa amb 61,0 kWh, anomenada Long Range i que es combina amb un propulsor de 137 CV. L'autonomia elèctrica prevista arriba fins a 317 km per a la versió estàndard i fins a 453 km per a la d'autonomia estesa. Els consums, entre 15,1 i 16,3 kWh/100 km, estableixen noves referències en el segment.
Gràcies a la seva arquitectura de 400 V, la càrrega ràpida de corrent continu del 10 al 80 % triga 29 minuts en la versió d'autonomia estàndard i uns 30 minuts en el model d'autonomia estesa. El nou EV2 gaudeix així mateix de càrrega bidireccional V2L que permet alimentar dispositius externs des del vehicle.
En l'EV2, les qualitats dinàmiques són prioritàries. La suspensió i l'amortiment s'han ajustat per assolir moviments controlats de la carrosseria. La direcció ofereix una resposta suau i un tacte lineal i, en maniobres exigents, l'EV2 manté un control de la carrosseria i una estabilitat constants, fins i tot sobre neu i gel. A més, el conductor gaudeix de tres nivells de regulació de regeneració d'energia, mitjançant unes lleves ubicades al volant.
L'EV2 incorpora mesures de reducció de soroll com estoretes aïllants, material absorbent als passos de roda i pneumàtics de baix nivell de soroll. Les llunes laminades acústiques de les finestretes -disponibles en la versió GT-Line- i el parabrisa redueixen la intrusió del vent a altes velocitats.
Els elements acústics s'han desenvolupat per millorar la seguretat sense comprometre el confort i l'EV2 introdueix en Europa Bold Motion Symphony, una nova identitat acústica desenvolupada per oferir una experiència sonora coherent i futurista.