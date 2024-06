Kia EV3, 600 quilòmetres d'autonomia i tecnologia punta per dominar el segment SUV

Contingut ofert per:





Text: Álex Soler

Kia ha demostrat, durant els darrers anys, la seva gran ambició en l'àmbit de l'electrificació. La firma coreana, juntament amb Hyundai, volen dominar el mercat elèctric del futur i, per això, necessiten establir una gamma de productes que s'avancin a la competència. Amb el SUV EV6 i l’enorme EV9, la marca ja va demostrar del que és capaç, però ara ha arribat el moment d’assaltar el que segurament sigui el segment més competit del mercat, el dels SUV compactes, amb l’EV3. Alerta de espòilers! Kia torna a sortir vencedor.

I ho fa perquè la companyia no s'està deixant res al pap. Va amb tot. Com ja va fer amb els vehicles abans esmentats, amb l'EV3 torna a presentar una combinació guanyadora de disseny, tecnologia, prestacions i seguretat que no només fa entrar el seu cotxe a l'escalafó prèmium del mercat, sinó que, sens dubte, el situa per sobre de la competència.

La referència elèctrica

El Kia EV3 és un crossover compacte de 4,3 metres de llargada per 1,85 d'amplada i 1,56 d'alçada basat en la coneguda plataforma E-GMP de Hyundai-Kia per a cotxes elèctrics. Arribarà al mercat amb dues opcions de bateria, una de 58,3 kWh que servirà com a accés a la gamma, i una altra de 81,4 kWh de capacitat que permetrà recórrer fins a 600 quilòmetres entre càrregues. Segons les xifres ofertes per la marca, l'EV3 amb una bateria gran serà capaç de carregar el 80% de la seva capacitat en només 31 minuts.

Qualsevol de les dues opcions servirà per alimentar un motor elèctric de 204 CV (150 kW) de potència i 283 Nm de parell màxim que us permetrà accelerar de 0 a 100 en 7,5 segons aprofitant el parell instantani dels elèctrics. La seva velocitat màxima es limita als 170 km/h.

Tecnologia punta

Els que apostin pel Kia EV3 trobaran en aquest SUV un vehicle veritablement avançat en termes de tecnologia de connectivitat i seguretat. En el primer cas, tot passarà pel seu ecosistema digital, format per un panell panoràmic interior de gairebé 30 polzades, dividit en una pantalla de 12,3 polzades per a l'infoentreteniment, un panell d'instruments de 12,3 polzades i un altre de cinc polzades per a la climatització. A aquests cal sumar-hi, a més, un Head-Up Display de 12 polzades al parabrisa.

En aquest sentit, el sistema operatiu de l'EV3 proposa un gran conjunt de funcions de connectivitat i entreteniment, la majoria dissenyades per ser gaudides en moviment, però altres també per utilitzar mentre s'està carregant, com els serveis de streaming a través de la plataforma de contingut de LG, els videojocs i el sistema d'àudio prèmium Harman Kardon. Com a novetat, el sistema incorpora una funció de temes per personalitzar-ne la imatge a partir dels colors i les animacions dels equips de la NBA. En el futur, Kia espera afegir més opcions de temes.

Així mateix, disposa de tecnologia d'intel·ligència artificial que ofereix "modernes i innovadores maneres d'interactuar i controlar les funcions del vehicle" i s'integra en sistemes com l'assistent de veu. Per descomptat, és compatible amb la majoria de telèfons mòbils i té funcions avançades de navegació amb informació a temps real.

Pel que fa a seguretat, no faltarà un complet arsenal de sistemes de seguretat activa (ADAS), entre els quals destaquen el control elèctric de vectorització dinàmica del parell, l'assistent de col·lisions frontals, l'assistència de manteniment de carril o l'assistent de col·lisions del darrere , així com el control de creuer adaptatiu. Moltes d'aquestes funcions es poden controlar des dels botons del volant. També crida l'atenció la integració del sistema d'estacionament remot, així com la nova tecnologia de frenada regenerativa i-Pedal 3.0 de la marca, amb diversos nivells de retenció per conduir amb un sol pedal.

Disseny familiar, caràcter propi

Com a membre de la família EV de Kia, el disseny de l'EV3 es basa en el concepte “Oposats Units” de la marca, encara que no renuncia a certs elements definitoris que li aportaran caràcter propi. En aquest sentit, són vistosos els fars frontals verticals, situats als extrems del vehicle, per generar sensació d'amplitud. Així mateix, es mostra imponent, malgrat la seva mida, gràcies al seu aspecte musculós i al redisseny robust de la graella Tiger Face de Kia, que incorpora la nova firma lumínica Star Map.

De perfil, l'EV3 presumeix de dinamisme gràcies a la línia inclinada del sostre i als elements gràfics de contrast, que aporten un toc de robustesa a un disseny en realitat molt fluid. Per darrere es mostra més tecnològic gràcies a la connexió entre el pilar C i la línia del sostre, així com per la signatura lumínica, simple però geomètrica, que s'integra a la lluna posterior. La seva paleta de colors estarà formada per nou tons.

L'interior, per la seva banda, queda dominat per l'esmentat panell de pantalles, però el disseny va molt més enllà i busca oferir aquesta sensació de saló, còmode i accessible. La consola central, per exemple, disposa d'una gran zona d'emmagatzematge oculta sota una superfície lliscant i s'ha optat per uns seients en què el confort s'ha treballat a consciència. La il·luminació ambiental és personalitzable i l'usuari podrà optar, en el moment de la configuració, per una àmplia selecció de colors, materials i acabats inspirats en els elements Aire, Terra i Aigua, per a la confecció de l'habitacle. El color negre Onyx serà exclusiu de l’acabat GT-Line.

El nou Kia EV3 està llest per regnar en el segment més complicat del mercat. Arribarà primer a Corea, el juliol d'aquest any, i deixarà el llançament a Europa programat per a la segona meitat de l'any. El preu a Espanya encara s'ha de concretar.