Kia EV6, un elèctric prèmium i tecnològic per dominar el mercat

Texto: Álex Soler

L'aposta que fa anys que Kia fa per l'electrificació no només li ha permès consolidar-se com una de les marques més ben posicionades en el mercat electrificat -ja sigui amb els seus híbrids convencionals, MHEV, híbrids endollables o 100% elèctrics- sinó que li ha permès assaltar el mercat dels vehicles totalment elèctrics amb una de les propostes més atractives i avançades del mercat, EV6.

Kia EV6.

Amb l'EV6, presentat el 2021, Kia es postulava com una referència en el segment dels cotxes elèctrics, avançant molts dels seus rivals fins i tot abans que arribessin. Va ser un dels primers elèctrics de nova generació i, tot i que el mercat s'ha omplert d'elèctrics, l'EV6 continua superant la majoria en tecnologia, autonomia i prestacions. Kia va apostar fort per una tecnologia de futur i ara n'està recollint els fruits.

L'EV6 va ser a més a més l'abanderat de la transformació de Kia d'una marca de cotxes convencional a una signatura de serveis i solucions de mobilitat sostenible, arribant per estrenar el seu nou logotip i un disseny de nou llenguatge, basat en el concepte “Oposats units”. Aquesta filosofia estètica "s'inspira en contrastos de la natura i la humanitat, en una nova identitat visual que evoca les forces positives i l'energia natural amb combinacions d'elements estilístics nítids i de formes esculturals".

El resultat és un vehicle gran i imponent, de disseny avançat i tecnològic, sobri i elegant, amb detalls que anticipen certa esportivitat. En el frontal crida l'atenció la digital Tiger Nose, l'evolució de la graella frontal típica de la marca escudada per dos grups òptics de forma triangular amb tecnologia LED, elements marcats que contrasten amb la fluïdesa de la resta del conjunt. Al darrere el protagonisme en el disseny recau en la llum LED que la recorre de banda a banda a través de la porta del maleter i que, a més, serveix per dividir-la en dues seccions diferenciades. De perfil, l'elegància i l'esportivitat convergeixen en una silueta ‘crossover’ d'estil cupè que, combinada amb les llantes de 19, 20 o 21 polzades -segons l'acabat- i els enormes passos de roda, acaben de donar forma a aquesta nova proposta estètica de Kia.

La tecnologia del futur

Tot i que només pel disseny l'EV6 ja crida l'atenció, els seus principals arguments són a l'interior a través de la plataforma, la nova E-GMP del grup sud-coreà per a vehicles elèctrics, i l'arquitectura de 800 volts que permet més autonomia i una velocitat de càrrega superior a la dels seus rivals. En aquest sentit, sent en arribar un dels primers vehicles elèctrics basats en una plataforma desenvolupada per a aquest tipus de propulsió, la seva plataforma garanteix les millors condicions per esprémer el seu potencial, com una eficiència més gran de l'energia, un dinamisme treballat i depurat gràcies a una equilibrada distribució de pesos i una comoditat i estabilitat més grans.

Kia EV6.

Pel que fa a la tecnologia de 800 volts, permet carregar a potències molt més elevades en comparació amb les arquitectures de 400 volts utilitzades per la majoria de marques, fet que redueix la càrrega, en corrent continu, a tot just 18 minuts fins al 80% o, el que és el mateix, 100 quilòmetres en menys de quatre minuts i mig amb la bateria més gran, la de 77,4 kWh de capacitat. A més, és capaç mitjançant la tecnologia V2L de proporcionar energia a electrodomèstics per reutilitzar l'excés d'energia.

La majoria de versions del Kia EV6 a la venda munten de sèrie la bateria de 77,4 kWh, que és capaç de lliurar fins a 510 quilòmetres d'autonomia en la versió amb un únic motor elèctric (RWD) de 229 CV de potència. La resta de versions són la RWD amb bateria de 58 kWh de capacitat per a 400 quilòmetres d'autonomia i motor de 170 CV de potència, la GT-Line RWD amb la bateria gran (475 km) i també 229 CV de potència, la GT- Line AWD amb dos motors elèctrics -un a cada eix per a tracció total- amb la bateria gran (450 quilòmetres) i 325 CV de potència i la GT AWD amb bateria gran (400 quilòmetres) i 585 CV de potència.

Kia EV6.

Connectivitat i seguretat

Un vehicle futurista en el disseny amb versions d'altes prestacions no podia obviar la tecnologia de connectivitat i seguretat i la qualitat interior. De fet, amb l'EV6 Kia ha entrat de ple en l'esglaó prèmium del mercat gràcies a uns materials acuradament seleccionats i respectuosos amb el medi ambient i les superfícies toves, a més d’un desplegament tecnològic de primer nivell. En aquest sentit, la firma sud-coreana deixa precisament que siguin dues pantalles de 12,3 polzades unides en un mateix panell corbat les que portin el pes del disseny i creïn un ambient avançat. La primera, davant del conductor, servirà per a la instrumentació. La segona, al centre, per al sistema d'infoentreteniment. A més a més, pot comptar amb un avançat Head-Up Display amb realitat augmentada. El sistema operatiu és compatible amb Apple CarPlay i Android Auto i, com a opció, s'ofereix un sistema d'àudio prèmium signat per Meridian. Respecte al maleter, ofereix 520 litres de capacitat al darrere i fins a 52 litres addicionals al maleter davanter (20 litres en les versions de tracció total).

Kia EV6.

Pel que fa als sistemes de seguretat activa destaquen els més habituals, com ara el control de tracció adaptatiu, la frenada d'emergència o l'assistent de manteniment de carril, però també disposa d'un sistema de conducció semiautònoma de nivell 2 que combina diversos sistemes a l'autopista per mantenir la velocitat, la distància de seguretat i el centrat del carril. Tampoc no hi faltaran el detector d'angle mort o l'alerta de trànsit a les cruïlles.

El Kia EV6, guanyador del Car of the Year 2022 per estrenar-se al mercat amb magnificència, està disponible a Espanya des de 51.590 euros en una forquilla de preus que arriba als 72.790 euros en el cas de la versió GT, en què es converteix en un autèntic superesportiu.